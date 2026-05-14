Türkiye Yüzyılı’nın miladı: 14 Mayıs zaferi 3. yılında! Milli irade kaos planlarını sandığa gömdü
Milli iradenin kaos planlarını sandığa gömdüğü 14 Mayıs zaferinin üzerinden tam 3 yıl geçti. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın kapıları aralanırken, kirli ittifaklar ve kaos senaryoları hüsrana uğradı. Asrın felaketinin yaraları sarılırken milletimiz istikrar dedi, dünyaya demokrasi dersi verdi. İşte o tarihi zaferin tüm detayları.
Türkiye, 2023 yılına büyük hedeflerle girerken siyaset sahnesi tarihi bir değişime tanıklık etti. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında en kritik dönemeç olan 14 Mayıs seçimleri için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "14 Mayıs seçimi de tarihi bir dönüm noktası olacak. 14 Mayıs'ı yeni atılımlar yapacağımız yeni yüzyılın bir miladı olarak görüyoruz" sözleriyle sürecin önemini vurgulamıştı.
10 Mart'ta seçimlerin yenilenmesi kararını imzalayan Başkan Erdoğan, "18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum" ifadeleriyle Türkiye'yi demokrasi şölenine davet etmişti.
ASRIN FELAKETİNDE "TEK YÜREK" TÜRKİYE
Seçim hazırlıkları sürerken 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 11 ili etkileyen depremler sonrası seçim gündemi yerini dayanışmaya bıraktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Deprem nedeniyle Cumhurbaşkanımızın riyasetinde kabine hep birlikte, devletin tüm organları teyakkuz halindeydi. Depremin yaralarını sarmaya, evsiz kalmış yurttaşlarımızın barınmalarını geçici de olsa temin etmek için tüm kurumlar sahadaydı" sözleriyle devletin kararlılığını aktardı.
AK Parti bu süreçte kampanya müziği kullanmayarak mütevazı bir yol haritası izledi. Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz. Müziksiz bir kampanya olacak. Ruberu görüşmelerle ne yaptığımızı ve yapacağımızı anlatacağız" diyerek önceliğin deprem yaralarını sarmak olduğunu ilan etti.