28 MAYIS: BÜYÜK ZAFERİN ADI RECEP TAYYİP ERDOĞAN Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda Başkan Erdoğan yüzde 49,52 oy alarak rakiplerine büyük fark attı. Ancak 50+1 şartı nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta yeniden sandığa giden millet, kararını net bir şekilde verdi. Başkan Erdoğan yüzde 52,18 oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. 28 MAYIS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI: RECEP TAYYİP ERDOĞAN: %52,18 KEMAL KILIÇDAROĞLU: %47,82 Zafer sonrası balkon konuşmasında halka seslenen Başkan Erdoğan, "Kazanan sadece biz değiliz, kazanan Türkiye'dir. Kazanan tüm kesimleri ile milletimizin ta kendisidir" sözleriyle birlik mesajı verdi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, "Biz AK Parti olarak 10 milyonla başlayan hikayemizi 28 Mayıs'ta 28 milyon oy oranına sahip olarak neticelendirdik. Bu büyük bir zaferdi" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı TÜRKİYE YÜZYILI EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR Seçim sonuçları sadece bir iç siyaset başarısı değil, Türkiye'nin küresel bir aktör olarak konumunu sağlamlaştırması anlamına geliyordu. Hayati Yazıcı, "Stratejik konuma sahip bir ülkenin hamle yapabilmesi için liderlik önemlidir, işte o lider de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullanırken; Efkan Ala, "O anlayış iş başına gelmiş olsaydı, Orta Doğu'da bu kadar belirsizliğin olduğu bir dönemde Türkiye büyük sorun yaşardı. O gizli protokollerle bir kaos iktidara gelmiş olurdu" uyarısında bulundu.