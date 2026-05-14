Türkiye Yüzyılı’nın miladı: 14 Mayıs zaferi 3. yılında! Milli irade kaos planlarını sandığa gömdü

Milli iradenin kaos planlarını sandığa gömdüğü 14 Mayıs zaferinin üzerinden tam 3 yıl geçti. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın kapıları aralanırken, kirli ittifaklar ve kaos senaryoları hüsrana uğradı. Asrın felaketinin yaraları sarılırken milletimiz istikrar dedi, dünyaya demokrasi dersi verdi. İşte o tarihi zaferin tüm detayları.

Türkiye, 2023 yılına büyük hedeflerle girerken siyaset sahnesi tarihi bir değişime tanıklık etti. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında en kritik dönemeç olan 14 Mayıs seçimleri için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "14 Mayıs seçimi de tarihi bir dönüm noktası olacak. 14 Mayıs'ı yeni atılımlar yapacağımız yeni yüzyılın bir miladı olarak görüyoruz" sözleriyle sürecin önemini vurgulamıştı.

Başkan Erdoğan'ın 7 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'ndaki mitingi (Reuters)

10 Mart'ta seçimlerin yenilenmesi kararını imzalayan Başkan Erdoğan, "18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum" ifadeleriyle Türkiye'yi demokrasi şölenine davet etmişti.

ASRIN FELAKETİNDE "TEK YÜREK" TÜRKİYE

Seçim hazırlıkları sürerken 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan asrın felaketi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 11 ili etkileyen depremler sonrası seçim gündemi yerini dayanışmaya bıraktı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Deprem nedeniyle Cumhurbaşkanımızın riyasetinde kabine hep birlikte, devletin tüm organları teyakkuz halindeydi. Depremin yaralarını sarmaya, evsiz kalmış yurttaşlarımızın barınmalarını geçici de olsa temin etmek için tüm kurumlar sahadaydı" sözleriyle devletin kararlılığını aktardı.

AK Parti bu süreçte kampanya müziği kullanmayarak mütevazı bir yol haritası izledi. Başkan Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz. Müziksiz bir kampanya olacak. Ruberu görüşmelerle ne yaptığımızı ve yapacağımızı anlatacağız" diyerek önceliğin deprem yaralarını sarmak olduğunu ilan etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan AlaAK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala

KİRLİ PAZARLIKLAR VE KAOS MASASI

Süreç ilerlerken muhalefet cephesinde ise "Altılı Masa" kaosu ve terör örgütlerinin gölgesindeki pazarlıklar ayyuka çıktı. Başkan Erdoğan, muhalefetin terör odaklarıyla olan dil birliğine dikkat çekerek, "Kandil, Pensilvanya ne söylüyorsa Bay Bay Kemal de aynı şeyi söylüyor. PKK terör örgütüdür sözünü ağızlarından duyamadık" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, o döneme dair "O dönemde ortaya çıkan belgeler, bilgiler sonradan zaten Altılı Masa'nın kendi içerisinde ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden oldu. Seçimi daha kazanamadan birbirlerine düştüler" değerlendirmesinde bulundu

 AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbişAK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ise "Çok çirkin bir seçim atmosferiydi; iftiralar, masadan kalkmalar... 2023'te yere göğe sığdıramadıkları adaylarını seçimden 6 ay sonra kurultaydan halay çekerek gönderdiler" sözleriyle muhalefetin içine düştüğü durumu özetledi.

14 Mayıs seçimleri sonucunda parlamento koltuk dağılımı14 Mayıs seçimleri sonucunda parlamento koltuk dağılımı

MİLLİ İRADE SANDIKLARI PATLATTI: İLK TURDA MECLİS ZAFERİ

14 Mayıs günü Türk milleti yüzde 87'lik rekor bir katılımla sandığa akın etti. Adeta bir demokrasi bayramının yaşandığı ilk tur sonuçlarında Cumhur İttifakı, parlamentoda büyük bir üstünlük sağladı.

14 MAYIS SEÇİMLERİ PARLAMENTO DAĞILIMI:

AK PARTİ: 268 Koltuk

MHP: 50 Koltuk

YRP: 5 Koltuk

CHP: 169 Koltuk

İYİ PARTİ: 43 Koltuk

DEM PARTİ: 61 Koltuk

Gençlerin tercihi de istikrardan yana oldu. Yusuf İbiş, "Gençleri siyasetin bir malzemesi haline görmeye çalıştılar ama Allah'a hamd olsun gençler 14 Mayıs 2023'te tercihini yaptı" ifadelerini kullandı.

28 MAYIS: BÜYÜK ZAFERİN ADI RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda Başkan Erdoğan yüzde 49,52 oy alarak rakiplerine büyük fark attı. Ancak 50+1 şartı nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta yeniden sandığa giden millet, kararını net bir şekilde verdi. Başkan Erdoğan yüzde 52,18 oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

28 MAYIS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN: %52,18

KEMAL KILIÇDAROĞLU: %47,82

Zafer sonrası balkon konuşmasında halka seslenen Başkan Erdoğan, "Kazanan sadece biz değiliz, kazanan Türkiye'dir. Kazanan tüm kesimleri ile milletimizin ta kendisidir" sözleriyle birlik mesajı verdi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnanAK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan

AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, "Biz AK Parti olarak 10 milyonla başlayan hikayemizi 28 Mayıs'ta 28 milyon oy oranına sahip olarak neticelendirdik. Bu büyük bir zaferdi" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati YazıcıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı

TÜRKİYE YÜZYILI EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR

Seçim sonuçları sadece bir iç siyaset başarısı değil, Türkiye'nin küresel bir aktör olarak konumunu sağlamlaştırması anlamına geliyordu. Hayati Yazıcı, "Stratejik konuma sahip bir ülkenin hamle yapabilmesi için liderlik önemlidir, işte o lider de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullanırken; Efkan Ala, "O anlayış iş başına gelmiş olsaydı, Orta Doğu'da bu kadar belirsizliğin olduğu bir dönemde Türkiye büyük sorun yaşardı. O gizli protokollerle bir kaos iktidara gelmiş olurdu" uyarısında bulundu.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin her alanda güçlü yürüyüşünü şu sözlerle perçinledi: "İnşallah bu kutlu yolda menzile vasıl olana kadar sabırla, samimiyetle, kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Nerede bir yangın varsa söndürmek için su taşıyoruz, nerede bir acı varsa tüm gücümüzle onu dindirmeye çalışıyoruz." Türkiye bugün, hem iç politikada terörle kararlı mücadelesini sürdürüyor hem de dış politikada barışın en önemli aktörü olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla parlamaya devam ediyor.

