Sosyal medyada sahte ev ve arsa ilanı tuzağı: Dolandırıcılık nasıl anlaşılır?
Türkiye’de sahte emlak ilanlarına karşı devreye alınan EİDS sonrası dolandırıcılar yön değiştirdi. Resmi platformlarda denetim artarken, sahte ilanlar sosyal medyaya kaydı. Uzmanlar, kapalı gruplar üzerinden yapılan satışlarda kapora tuzağı ve ağır ceza riskine karşı uyarıyor.
Ticaret Bakanlığı'nın sahte ev ve arsa ilanlarının önüne geçmek için devreye aldığı "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi" (EİDS) sonrası dolandırıcılar rotayı sosyal medya mecralarına kırdı. Kayıt dışı emlakçılar ve fırsatçıların binlerce üyeli kapalı gruplar üzerinden vatandaşları tuzağa düşürdüğü ortaya çıkarken, uzmanlar hem para kaybı hem de ağır hapis ve vergi cezaları konusunda kritik uyarılarda bulundu.
SAHTE İLANLARDA SOSYAL MEDYA DÖNEMİ
Emlak sektöründe güvenliği artırmak adına Şubat ayında hayata geçirilen doğrulama sistemi, sahte ilanları büyük oranda engellemeyi başardı. Ancak denetimlerden kaçmak isteyen kötü niyetli kişiler, faaliyetlerini denetimsiz olan sosyal ağlara taşıdı.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan A Para muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek, "Ticaret Bakanlığı sahte ilanların önüne geçmek için doğrulama sistemini hayata geçirdi ancak dolandırıcıların yeni adresi sosyal medya platformları oldu. Tüketicileri kapalı gruplar üzerinden tuzaklarına çekmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.
"TAPU SİSTEMİNDEN KAÇANLAR KAPALI GRUPLARA SIĞINDI"
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, sistemin nasıl işlediğini ve tehlikenin boyutlarını aktarırken, "Yeni sistemde tapularla ilan platformları entegre edildi. Artık bir evin ilanını sadece sahibi veya yetkilendirdiği kişi verebiliyor. Fakat bundan kaçmak isteyen bazı satıcılar ve emlakçılar; Telegram, WhatsApp ve Instagram gibi mecralarda binlerce üyesi olan kapalı ağlar kuruyorlar" sözleriyle tehlikeye dikkat çekti. Ağaoğlu, doğrulama sisteminin dışında yapılan bu tür işlemlerin hem güvenlik hem de hukuk açısından büyük risk taşıdığını vurguladı.
HEM DOLANDIRICILIK HEM DE VERGİ CEZASI RİSKİ
Sosyal medya üzerinden yapılan satışların sadece dolandırıcılık riski taşımadığını, aynı zamanda devleti zarara uğratma suçuna da girdiğini belirten Aydın Ağaoğlu, "Sistem dışında yapılan alışverişlerde tapudaki işlem bedeli düşük gösterilebiliyor. Bu durum tespit edildiğinde hem alıcı hem satıcı, kaçırılan verginin birkaç misli cezasını ödemek zorunda kalabilir" şeklinde konuştu.
Tüketicilerin "kapora" adı altında yapılan ödemelerle doğrudan dolandırılabileceğine de değinen Ağaoğlu, "Elektronik ilan doğrulama sisteminin dışında kalanlar bilsinler ki büyük risk altındalar" dedi.
15 ŞUBAT'TAN İTİBAREN YASAL ZORUNLULUK GELİYOR
Sistemin giderek oturduğunu ve açıkların kapandığını ifade eden uzmanlar, 15 Şubat 2026'dan itibaren bu tür işlemlerin tamamen yasal zorunluluk kapsamına gireceğini hatırlatıyor. Aydın Ağaoğlu vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Tüketicilere tavsiyem bu tuzağın parçası olmasınlar. Hem mağdur olabilirler hem de suç unsuru tespit edildiğinde ceza ile karşı karşıya kalabilirler. Bu tür illegal yapıların içinde yer almamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanlığı'nın bu tür kayıt dışı ilan veren sosyal medya gruplarını yakın takibe aldığı ve önümüzdeki dönemde kapsamlı düzenlemelerin gelebileceği belirtiliyor.