Sosyal medyada sahte ev ve arsa ilanı tuzağı: Dolandırıcılık nasıl anlaşılır?

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan A Para muhabiri Ahmet Tunahan Şimşek, "Ticaret Bakanlığı sahte ilanların önüne geçmek için doğrulama sistemini hayata geçirdi ancak dolandırıcıların yeni adresi sosyal medya platformları oldu. Tüketicileri kapalı gruplar üzerinden tuzaklarına çekmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı'nın sahte ev ve arsa ilanlarının önüne geçmek için devreye aldığı "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi" (EİDS) sonrası dolandırıcılar rotayı sosyal medya mecralarına kırdı. Kayıt dışı emlakçılar ve fırsatçıların binlerce üyeli kapalı gruplar üzerinden vatandaşları tuzağa düşürdüğü ortaya çıkarken, uzmanlar hem para kaybı hem de ağır hapis ve vergi cezaları konusunda kritik uyarılarda bulundu.

"TAPU SİSTEMİNDEN KAÇANLAR KAPALI GRUPLARA SIĞINDI"

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, sistemin nasıl işlediğini ve tehlikenin boyutlarını aktarırken, "Yeni sistemde tapularla ilan platformları entegre edildi. Artık bir evin ilanını sadece sahibi veya yetkilendirdiği kişi verebiliyor. Fakat bundan kaçmak isteyen bazı satıcılar ve emlakçılar; Telegram, WhatsApp ve Instagram gibi mecralarda binlerce üyesi olan kapalı ağlar kuruyorlar" sözleriyle tehlikeye dikkat çekti. Ağaoğlu, doğrulama sisteminin dışında yapılan bu tür işlemlerin hem güvenlik hem de hukuk açısından büyük risk taşıdığını vurguladı.

HEM DOLANDIRICILIK HEM DE VERGİ CEZASI RİSKİ

Sosyal medya üzerinden yapılan satışların sadece dolandırıcılık riski taşımadığını, aynı zamanda devleti zarara uğratma suçuna da girdiğini belirten Aydın Ağaoğlu, "Sistem dışında yapılan alışverişlerde tapudaki işlem bedeli düşük gösterilebiliyor. Bu durum tespit edildiğinde hem alıcı hem satıcı, kaçırılan verginin birkaç misli cezasını ödemek zorunda kalabilir" şeklinde konuştu.

Tüketicilerin "kapora" adı altında yapılan ödemelerle doğrudan dolandırılabileceğine de değinen Ağaoğlu, "Elektronik ilan doğrulama sisteminin dışında kalanlar bilsinler ki büyük risk altındalar" dedi.