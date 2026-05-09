Kudüs’te 4 asırlık huzurun mührü: Ecdat mirası Mütefekkir Sadık Albayrak’ın kalemiyle yeniden gün yüzüne çıktı
Mütefekkir, Gazeteci-yazar Sadık Albayrak'ın "Son Devir Osmanlı Uleması" adlı eseri, bu kutsal topraklardaki Osmanlı mirasını ve entelektüel birikimini belgeleriyle ortaya koyarken; A Haber ekibi de Kudüs sokaklarını karış karış gezerek o izlerin peşine düştü.
TARİHİN VE İNANCIN ŞEHRİNDE OSMANLI HAKİMİYETİ
Kenanlılardan Romalılara, Bizanslılardan İslam medeniyetlerine kadar pek çok imparatorluğun uğruna savaştığı Kudüs, en müreffeh dönemini Osmanlı ile yaşadı. 1516'da Yavuz Sultan Selim Han'ın fethiyle "Kudüs-ü Şerif" adını alan şehirde, ecdadın mirası bugün hala dimdik ayakta duruyor.
A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, "Kudüs, tarihin en kadim şehirlerinden biri. Hemen arkamda bulunan ise Şam Kapısı; Osmanlı'nın Kudüs'e bıraktığı en büyük imzalardan biri ve yüzyıllar boyu ayakta kalmayı başardı" sözleriyle kadim şehrin kapısındaki Osmanlı imzasını aktardı. 1542 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ettirilen Şam Kapısı, şehri çevreleyen 4 kilometrelik surların en görkemli noktası olarak dikkat çekiyor.