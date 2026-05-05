CANLI YAYIN

İstanbul’da Beşiktaş-Kadıköy vapurunda sır kayıp! Azerbaycanlı kadının son görüntülerine A Haber ulaştı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul’da Beşiktaş-Kadıköy vapurunda sır kayıp! Azerbaycanlı kadının son görüntülerine A Haber ulaştı

İstanbul Kadıköy’den Beşiktaş’a gitmek üzere yolcu vapuruna binen Azerbaycan uyruklu bir kadın, vapurun iskeleye yanaşmasının ardından sırra kadem bastı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, günlerdir haber alınamayan kadının ulaşılan son görüntülerini ve olaya dair çarpıcı detayları A Haber stüdyosunda canlı yayında aktardı.

Olay, 2 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova (44), Kadıköy'den Beşiktaş'a giden yolcu vapuruna bindi.

BEŞİKTAŞ-KADIKÖY VAPURUNDA KAYBOLAN KADININ SON GÖRÜNTÜLERİ A HABER'DE

Huseynova'nın Beşiktaş'ta inmediğinin tespit edilmesi ve çantasının güverte bölümünde bulunması üzerine kayıp kadını arama çalışmaları başlatıldı.

Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova'nın son görütülerine A Haber ulaştıAzerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova'nın son görütülerine A Haber ulaştı

KAMERALAR 14 NİSAN'DAN BERİ ÇALIŞMIYORMUŞ!

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait vapur kameralarının 14 Nisan'dan bu yana çalışmadığı ve sefer sırasında da görüntü alamadığı öğrenildi.

Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova'nın son görütülerine A Haber ulaştıAzerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova'nın son görütülerine A Haber ulaştı

SON GÖRÜNTÜLERİ A HABER'DE!

Kayıp kadının esrarengiz yolculuğuna dair en somut delil ise A Haber'in ulaştığı son görüntüler oldu. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'ın ulaştığı özel kayıtlarda; Azerbaycanlı kadının vapurdaki son anları, üzerindeki kıyafetleri ve tedirgin halleri dikkat çekti.

İstanbul’da Beşiktaş-Kadıköy vapurunda sır kayıp! Azerbaycanlı kadının son görüntülerine A Haber ulaştı - 3

A Haber ekranlarında yayınlanan görüntülerde kayıp kadının son kez Kadıköy İskelesi'nde vapura binerken görüldüğünü belirten Karataş, "Bu son görüntü dememizin sebebi şu, çünkü vapurun içerisindeki kameraların çalışmadığı bilgisine az önce ulaştım. Kadıköy'den Beşiktaş'a seyir halinde olan bu vapurun meğerse 14 Nisan'dan bu yana kameraları çalışmıyormuş" ifadelerini kullandı.

Bu durumun olayı belirsizleştirdiğini vurgulayan Karataş, kadının vapura bindikten sonraki hiçbir saniyesine ait görüntüsünün bulunmadığını aktardı.

İstanbul’da Beşiktaş-Kadıköy vapurunda sır kayıp! Azerbaycanlı kadının son görüntülerine A Haber ulaştı - 4

"GÜVERTEDE ÇANTASI BULUNDU"
Olayın nasıl ortaya çıktığına değinen Karataş, 2 Mayıs gecesi saat 22:30 sularında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bir ihbar geldiğini belirterek, "Kadının geriye bıraktığı ve yine soru işareti olan bir diğer detay da çantası. En son iddiaya göre güvertede görülüyor, yani vapurun ucunda görünüyor ve orada bir de çantası var" sözleriyle aktardı.

Vapurun Beşiktaş'a yanaşmasının ardından yapılan incelemelerde kadının inmediğinin tespit edildiğini belirten Karataş, iskele kamerasındaki 8-10 saniyelik görüntünün polis ekipleri tarafından incelendiğini ve 27 yaşındaki kızının görüntüleri izleyerek annesini teşhis ettiğini söyledi.

İstanbul’da Beşiktaş-Kadıköy vapurunda sır kayıp! Azerbaycanlı kadının son görüntülerine A Haber ulaştı - 5

"ATLADI MI, DÜŞTÜ MÜ, İTİLDİ Mİ?"
Kayıp kadının eşyalarının güvertede bulunmasının akıllara çeşitli senaryolar getirdiğini söyleyen Karataş, "Burada atladı mı? Düştü mü? Ya da üçüncü şey, birisi tarafından itildi mi? Yani intihar mı, kaza mı, yoksa bir müdahale mi? Bu üç soru şu anda cevap bekliyor" şeklinde konuştu.

Gemi içinde ve çevresindeki kameraların olmaması nedeniyle polis ekiplerinin tanık beyanları ve görevli ifadeleri üzerinden ilerlediğini dile getiren Karataş, Deniz Limanı ekiplerinin hem su altında hem de su üstünde geniş çaplı arama çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Olayın çok yönlü olarak soruşturulduğunu belirten Karataş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı adli sürecin devam ettiğini ve gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti.

İstanbul’da Beşiktaş-Kadıköy vapurunda sır kayıp! Azerbaycanlı kadının son görüntülerine A Haber ulaştı - 6

BALIK ADAMLAR KAYIP KADINI ARIYOR

Kayıp kadını arama çalışmaları Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerine ait botlar ve balık adamlar tarafından deniz dibinde, itfaiye ekipleri tarafından karada sürdürülürken devam eden çalışmalar 3'üncü gününde böyle görüntülendi.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın