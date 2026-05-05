İstanbul’da Beşiktaş-Kadıköy vapurunda sır kayıp! Azerbaycanlı kadının son görüntülerine A Haber ulaştı

"GÜVERTEDE ÇANTASI BULUNDU"

Olayın nasıl ortaya çıktığına değinen Karataş, 2 Mayıs gecesi saat 22:30 sularında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bir ihbar geldiğini belirterek, "Kadının geriye bıraktığı ve yine soru işareti olan bir diğer detay da çantası. En son iddiaya göre güvertede görülüyor, yani vapurun ucunda görünüyor ve orada bir de çantası var" sözleriyle aktardı. Vapurun Beşiktaş'a yanaşmasının ardından yapılan incelemelerde kadının inmediğinin tespit edildiğini belirten Karataş, iskele kamerasındaki 8-10 saniyelik görüntünün polis ekipleri tarafından incelendiğini ve 27 yaşındaki kızının görüntüleri izleyerek annesini teşhis ettiğini söyledi.

"ATLADI MI, DÜŞTÜ MÜ, İTİLDİ Mİ?"

Kayıp kadının eşyalarının güvertede bulunmasının akıllara çeşitli senaryolar getirdiğini söyleyen Karataş, "Burada atladı mı? Düştü mü? Ya da üçüncü şey, birisi tarafından itildi mi? Yani intihar mı, kaza mı, yoksa bir müdahale mi? Bu üç soru şu anda cevap bekliyor" şeklinde konuştu. Gemi içinde ve çevresindeki kameraların olmaması nedeniyle polis ekiplerinin tanık beyanları ve görevli ifadeleri üzerinden ilerlediğini dile getiren Karataş, Deniz Limanı ekiplerinin hem su altında hem de su üstünde geniş çaplı arama çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Olayın çok yönlü olarak soruşturulduğunu belirten Karataş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı adli sürecin devam ettiğini ve gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade etti.