İstanbul’da Beşiktaş-Kadıköy vapurunda sır kayıp! Azerbaycanlı kadının son görüntülerine A Haber ulaştı
İstanbul Kadıköy’den Beşiktaş’a gitmek üzere yolcu vapuruna binen Azerbaycan uyruklu bir kadın, vapurun iskeleye yanaşmasının ardından sırra kadem bastı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, günlerdir haber alınamayan kadının ulaşılan son görüntülerini ve olaya dair çarpıcı detayları A Haber stüdyosunda canlı yayında aktardı.
Olay, 2 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. İddiaya göre Azerbaycan uyruklu Makhfura Huseynova (44), Kadıköy'den Beşiktaş'a giden yolcu vapuruna bindi.
Huseynova'nın Beşiktaş'ta inmediğinin tespit edilmesi ve çantasının güverte bölümünde bulunması üzerine kayıp kadını arama çalışmaları başlatıldı.
KAMERALAR 14 NİSAN'DAN BERİ ÇALIŞMIYORMUŞ!
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait vapur kameralarının 14 Nisan'dan bu yana çalışmadığı ve sefer sırasında da görüntü alamadığı öğrenildi.
SON GÖRÜNTÜLERİ A HABER'DE!
Kayıp kadının esrarengiz yolculuğuna dair en somut delil ise A Haber'in ulaştığı son görüntüler oldu. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş'ın ulaştığı özel kayıtlarda; Azerbaycanlı kadının vapurdaki son anları, üzerindeki kıyafetleri ve tedirgin halleri dikkat çekti.
A Haber ekranlarında yayınlanan görüntülerde kayıp kadının son kez Kadıköy İskelesi'nde vapura binerken görüldüğünü belirten Karataş, "Bu son görüntü dememizin sebebi şu, çünkü vapurun içerisindeki kameraların çalışmadığı bilgisine az önce ulaştım. Kadıköy'den Beşiktaş'a seyir halinde olan bu vapurun meğerse 14 Nisan'dan bu yana kameraları çalışmıyormuş" ifadelerini kullandı.
Bu durumun olayı belirsizleştirdiğini vurgulayan Karataş, kadının vapura bindikten sonraki hiçbir saniyesine ait görüntüsünün bulunmadığını aktardı.