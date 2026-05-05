Orta Doğu'da yağmur savaşları: İran'ın bulutları gerçekten çalındı mı?

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı hava harekatıyla tırmanan Orta Doğu'daki gerilim, bu kez gökyüzüne taşındı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bulut tohumlama tesisinin vurulmasının ardından bölgede yaşanan sıra dışı hava olayları, "bulut çalma" ve "yağmur hırsızlığı" iddialarını beraberinde getirdi. İklim Bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, A Haber ekranlarında yaptığı çarpıcı açıklamalarla bilim dünyasında tartışılan bu iddialara son noktayı koydu.

BULUT TOHUMLAMA TESİSİ VURULDU, YAĞIŞLAR ARTTI

Orta Doğu'da karşılıklı saldırılar devam ederken, İran'ın Körfez ülkelerini de hedef almasıyla tansiyon en üst seviyeye çıktı. Füze saldırılarında Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir bulut tohumlama tesisinin isabet alması, bölgedeki meteorolojik dengeleri de tartışmaya açtı. Saldırının ardından başta İran olmak üzere bölge genelinde ortalamaların çok üzerinde yağışlar kaydedilmesi, "Başka bir ülke İran'ın yağmurlarını mı çalıyor?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.