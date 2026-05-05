Orta Doğu'da yağmur savaşları: İran'ın bulutları gerçekten çalındı mı?
Orta Doğu’da artan gerilimin ardından ortaya atılan “bulut çalma” iddiaları bilim dünyasında tartışılıyor. Uzmanlar, yağışların yönlendirilmesinin mevcut teknolojiyle mümkün olmadığını belirtiyor.
ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı hava harekatıyla tırmanan Orta Doğu'daki gerilim, bu kez gökyüzüne taşındı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bulut tohumlama tesisinin vurulmasının ardından bölgede yaşanan sıra dışı hava olayları, "bulut çalma" ve "yağmur hırsızlığı" iddialarını beraberinde getirdi. İklim Bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, A Haber ekranlarında yaptığı çarpıcı açıklamalarla bilim dünyasında tartışılan bu iddialara son noktayı koydu.
BULUT TOHUMLAMA TESİSİ VURULDU, YAĞIŞLAR ARTTI
Orta Doğu'da karşılıklı saldırılar devam ederken, İran'ın Körfez ülkelerini de hedef almasıyla tansiyon en üst seviyeye çıktı. Füze saldırılarında Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait bir bulut tohumlama tesisinin isabet alması, bölgedeki meteorolojik dengeleri de tartışmaya açtı. Saldırının ardından başta İran olmak üzere bölge genelinde ortalamaların çok üzerinde yağışlar kaydedilmesi, "Başka bir ülke İran'ın yağmurlarını mı çalıyor?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
"HAVA BATI'DAN DOĞU'YA AKAR, BİZ DERENİN YUKARISINDAYIZ"
Konuyla ilgili bilimsel gerçekleri A Haber canlı yayınında açıklayan İklim Bilimci Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, hava sistemlerinin hareket yönüne dikkat çekerek, "Hava sistemlerimiz batıdan gelir. Eskiden televizyonlarda derlerdi ya, Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası diye; sistem batıdan gelir ve bizden geçerek İran'a, oradan Afganistan'a doğru gider. Yani biz derenin yukarısındayız. Su bizim buradan aşağı doğru akıyor. Bizim doğumuzdakiler, yani aşağıdakiler havaya ne yaparsa yapsın, bizi etkilemesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.
"YAĞMUR ÇALMA" İDDİALARI YENİ DEĞİL
İran yönetiminin geçmişte de benzer suçlamalarda bulunduğunu hatırlatan Kadıoğlu, 2011 yılında dönemi İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın Batı'yı kuraklığa neden olmakla suçladığını, 2018'de ise yine İranlı yetkililerin komşularını bulutları etkilemekle itham ettiğini belirtti. Kadıoğlu, bu iddiaların mantıksal zeminini değerlendirirken, "İranlılar bizi birkaç kere bununla suçlamıştı. Biz İran'ın batısında olduğumuz için o suçlamanın azıcık bir mantığı vardı ama yine de saçma sapan bir suçlamaydı. Fakat şu anki iddiaların hiçbir mantığı yok" sözleriyle konuya açıklık getirdi.
BÖYLE BİR TEKNOLOJİ OLSA YANGINLAR ÖNLENİRDİ
Bulutlara müdahale ederek yağmurun yönünü değiştirmenin sanıldığı kadar kolay veya yaygın bir durum olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Kadıoğlu, Avrupa'daki orman yangınlarını örnek göstererek, "Avrupa'da; İspanya, Portekiz, İtalya'da büyük orman yangınları çıkıyor ve hepsi kuraklığın sonucu. Eğer yağmuru yönlendirmek ya da bulutlara tam hükmetmek mümkün olsaydı, neden bu ülkeler yağmur yağdırarak ormanlarını ıslatıp yangınları engellemiyor? Böyle bir şey olsa herkes bunu kullanırdı" diyerek iddiaların bilimsel dayanaktan yoksun olduğunu dile getirdi.