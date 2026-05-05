Dinlediği Kur'an tilavetiyle hayatı değişti: Hollandalı Ambra Müslüman oldu

Hollanda'da yaşayan 21 yaşındaki İtalyan asıllı Ambra Todaro, yaklaşık 2 buçuk yıl önce bir arkadaşının aracında tesadüfen dinlediği Kur'an-ı Kerim tilavetiyle hayatının en büyük dönüm noktasını yaşadı. Ruhsal bir boşluk içindeyken İslamiyet'in nuruyla tanışan ve Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan genç kız, hidayet yolculuğunu ve yaşadığı büyük değişimi A Haber Muhabiri Fatih Özyar'a anlattı.

"ANLAMSIZ BİR YAŞAM İÇERİSİNDEYDİM"

İslamiyet ile tanışmadan önceki hayatını büyük bir boşluk olarak tanımlayan Ambra Todaro, "Aslında ailemin hiçbir dine inancı yok. Ben de öyleydim. Ta ki 19 yaşıma kadar. O dönemler, büyük bir boşluk içerisindeydim. Aldığım kararların hiçbir anlamı ve nedeni yoktu. Anlamı olmayan bir yaşam içerisindeydim" sözleriyle o günlerdeki ruh halini aktardı. Hayatındaki her şeyin Kur'an-ı Kerim'i duymasıyla başladığını belirten genç kız, "Hayatımda her şeyi Kur'an-ı Kerim'i duymam ve bana yaptığı etki değiştirdi" ifadelerini kullandı.

"BOĞAZIM DÜĞÜMLENDİ, GÖZLERİM DOLDU"

Hidayet sürecinin bir arkadaşının otomobilinde başladığını dile getiren Todaro, "Süreç 2,5 yıl önce başladı. Müslüman olan bir arkadaşımın arabasındaydım. Araçta Kur'an-ı Kerim dinliyordu. O kadar etkilendim ki, boğazım düğümlendi, gözlerim doldu, duygu dolu anlar yaşadım. Bunun üzerine araştırmaya başladım" şeklinde konuştu. Dinlediği tilavetin ardından kalbinde uyanan merakla araştırmalarını derinleştiren genç kız, İslamiyet'i daha yakından tanımak için cami ziyareti gerçekleştirdi.