Dinlediği Kur'an tilavetiyle hayatı değişti: Hollandalı Ambra Müslüman oldu
Hollanda’da yaşayan Ambra Todaro, tesadüfen dinlediği Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası başladığı manevi yolculukta İslamiyet’i seçti. Genç yaşta Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Todaro, yaşadığı dönüşümü ve ailesinin desteğini anlattı.
Hollanda'da yaşayan 21 yaşındaki İtalyan asıllı Ambra Todaro, yaklaşık 2 buçuk yıl önce bir arkadaşının aracında tesadüfen dinlediği Kur'an-ı Kerim tilavetiyle hayatının en büyük dönüm noktasını yaşadı. Ruhsal bir boşluk içindeyken İslamiyet'in nuruyla tanışan ve Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan genç kız, hidayet yolculuğunu ve yaşadığı büyük değişimi A Haber Muhabiri Fatih Özyar'a anlattı.
"ANLAMSIZ BİR YAŞAM İÇERİSİNDEYDİM"
İslamiyet ile tanışmadan önceki hayatını büyük bir boşluk olarak tanımlayan Ambra Todaro, "Aslında ailemin hiçbir dine inancı yok. Ben de öyleydim. Ta ki 19 yaşıma kadar. O dönemler, büyük bir boşluk içerisindeydim. Aldığım kararların hiçbir anlamı ve nedeni yoktu. Anlamı olmayan bir yaşam içerisindeydim" sözleriyle o günlerdeki ruh halini aktardı. Hayatındaki her şeyin Kur'an-ı Kerim'i duymasıyla başladığını belirten genç kız, "Hayatımda her şeyi Kur'an-ı Kerim'i duymam ve bana yaptığı etki değiştirdi" ifadelerini kullandı.
"BOĞAZIM DÜĞÜMLENDİ, GÖZLERİM DOLDU"
Hidayet sürecinin bir arkadaşının otomobilinde başladığını dile getiren Todaro, "Süreç 2,5 yıl önce başladı. Müslüman olan bir arkadaşımın arabasındaydım. Araçta Kur'an-ı Kerim dinliyordu. O kadar etkilendim ki, boğazım düğümlendi, gözlerim doldu, duygu dolu anlar yaşadım. Bunun üzerine araştırmaya başladım" şeklinde konuştu. Dinlediği tilavetin ardından kalbinde uyanan merakla araştırmalarını derinleştiren genç kız, İslamiyet'i daha yakından tanımak için cami ziyareti gerçekleştirdi.
"CAMİDE TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"
Camiye ilk adımını attığında hissettiği atmosferden çok etkilendiğini vurgulayan Todaro, "Camiye ilk gittiğimde öyle bir his yaşadım ki, şimdi bile tüylerim diken diken oluyor. Kendimi çok sıcak ve çok hoş karşılanmış hissettim. O an İslamiyet'te daha fazlası olduğunu düşündüm. Kelime-i Şehadet getirdim ve Müslüman oldum. O andan itibaren hayatımda olumsuzluk kalmadı. Artık benim yaşama nedenim ve gayem vardı. O da İslamiyet'ti" ifadelerini kullandı.
"ANNEMİN SÖZLERİ BENİ AĞLATTI"
İnançsız olan ailesine bu kararını açıklarken yaşadığı tereddütleri ve sonrasında aldığı desteği anlatan Todaro, "Tabii ki kolay olmadı. Ailemin nasıl tepki vereceğini çok merak ediyordum. Bu süreçte ablam bana çok destek oldu ve hep arkamda durdu. Aileme İslam'ı seçtiğimi ve hem iç hem de dış görünüş olarak artık bir Müslüman gibi yaşamaya çalışacağımı söyledim. Önce çok şaşırdılar. Daha sonra annem bana 'Artık sen de yetişkin bir bireysin. Eğer bu tercihin seni mutlu ediyorsa ben annen olarak senin mutlu olmanı isterim' dedi. O an gözlerim doldu" sözleriyle ailesinin hoşgörüsünü dile getirdi.
"İSLAM'IN EN GÜZEL YÖNÜ TÖVBE KAPISI"
Müslüman olduktan sonra aile bağlarının daha da güçlendiğini belirten Todaro, "Ailemle daha sıkı ilişkiler içerisindeyim ve Müslüman olarak yaşamanın ne kadar önemli olduğunu da onlara anlatmaya çalışıyorum" dedi. İslamiyet'in kendisini en çok etkileyen yönlerine de değinen genç kız, "İnanın, ben Müslüman olmadan önce her şeyin bu dünyada olduğunu zannediyordum ama gerçekler öyle değil. Öldüğünde her şey bitmiyor. Asıl her şey öldükten sonra başlıyor. Günah işlesek bile her zaman Allah'a dönebiliriz. Bu, İslam'ın en güzel yönlerinden biri" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.