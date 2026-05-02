Türk aktivist Yunan–İsrail kirli iş birliğini A Haber'de anlattı: “Pasaportlarımızı kontrol edip fotoğraflarımızı çektiler”

Akdeniz’in ortasında insani yardım için yola çıkan Sumud Filosu, hem fırtınayla hem de İsrail’in kuşatmasıyla mücadele ediyor. Girit açıklarında fırtınaya yakalanan 30 teknelik filoda tansiyon düşmüyor. Yunan unsurlarının pasaportlara el koyup fotoğraf çekmesiyle gerçekleştirilen “fişleme” uygulaması ve ardından bölgede tespit edilen İsrail savaş gemisi dikkat çekti. A Haber ekranlarına bölgeden bağlanan Türk aktivist Ömer Aslan, İsrail’in lazerli tacizlerini, aktivistlere yönelik kaçırma girişimlerini ve “kemikleri eriten sıvı” riskine karşı aldıkları eğitimi anlattı.

Küresel Sumud Filosu, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru Akdeniz'de, uluslararası sularda ilerliyor. SUMUD FİLOSU KUŞATMA ALTINDA! "İSRAİL ACIMASIZ, SON GAZ GİRİT'E KADAR YARDIRDIK" İsrail'in hukuk tanımaz tavırlarına karşı Akdeniz'de büyük bir yaşam mücadelesi verdiklerini belirten Türk aktivist Ömer Aslan, "İsrail'in saldırı olaylarından sonra büyük tepkiler oldu. Biz o saldırı gecesinde 30 gemi yardırdık; çünkü orada dursak adamlar acımasız, yani vicdandan yoksun, hukuk tanımayan yaratıklar. Girit açıklarına kadar son gaz geldik, fırtına uyarısı gelince bir şehre demir attık." dedi. Gece nöbetlerinde dehşeti yaşadıklarını vurgulayan Aslan, "Gece inanılmaz bir fırtına vardı, yelkenleri neredeyse yırtacak derecedeydi. Yaklaşık 4 gün sürecek bir bekleyiş bizi sabırsızlandırıyor çünkü biz bir an önce gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Akdeniz’de abluka hattına ilerleyen Sumud Filosu, fırtına ve askeri baskı arasında yol alıyor (Fotoğraf- AA) YUNAN KUVVETLERİNDEN FİŞLEME OPERASYONU: "KAHROLSUN NETANYAHU" Fırtına bekleyişi sürerken Yunan kuvvetlerinin baskınıyla karşılaştıklarını dile getiren Ömer Aslan, "Gündüz bir anda Yunan kuvvetleri geldi, kameraları çekmeyin diye uyardılar. Hepimizin pasaport kontrolünü tek tek yaptılar ve fotoğrafını çektiler. Bir İngiliz aktivist, 'Bu bilgileri İsraillilere mi göndereceksiniz?' diye sordu. Biz de o esnada 'Kahrolsun Netanyahu' diye bağırarak şiddetsiz eylemimizi yaptık." şeklinde konuştu. Yunan kuvvetlerinin tüm tekneleri didik didik incelediğini belirten Aslan, "Bütün tekneleri gezdiler, fotoğraflarını çektiler, pasaportları incelediler. Biz karaya yakınız ama çıkmamız kesinlikle yasak." sözleriyle yaşadıkları ambargoyu aktardı.