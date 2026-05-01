1 Mayıs, işçi hakları ve adalet mücadelesinin simgesi olarak kutlansa da, tarih boyunca birçok ülkede şiddetli çatışmalar ve trajedilerle anıldı. Barışçıl gösteri niyetiyle başlayan yürüyüşler, kimi zaman siyasi provokasyonlar ve karanlık ellerin devreye girmesiyle sokakları savaş alanına çevirdi. Sanayi devriminden günümüze, 1 Mayıs'ın nasıl bir kaos ve hesaplaşma zeminine dönüştürüldüğünü Perspektif farkıyla A Haber ekranlarında değerlendirildi.

SANAYİ DEVRİMİNDEN HAYMARKET DEHŞETİNE

yüzyılın sonlarında buhar makinelerinin icadıyla başlayan Sanayi Devrimi, işçi sınıfı için ağır bedelleri de beraberinde getirdi. Günde 14-16 saat çalışan işçiler, 19. yüzyıla gelindiğinde artık sadece çalışmıyor, haklarını sorguluyordu. Kapitalizmin kalbi Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 Mayıs 1886'da Chicago'daki Haymarket Meydanı'nda ilk büyük kıyamet koptu. İşçilerin 8 saatlik çalışma talebiyle başlattığı grev, polisin ateş açması sonucu 4 işçinin ölümüyle kana bulandı. 4 Mayıs'ta düzenlenen protestolarda ise kalabalığın içine kimliği belirsiz bir el tarafından atılan bomba, 7 polisin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına yol açtı.