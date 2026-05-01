PERSPEKTİF| 1 Mayıs: Hak arayışının sembolü mü, şiddetin gölgesinde bir gün mü?
1 Mayıs, dünya genelinde işçi hakları ve emek mücadelesinin sembolü olarak kabul ediliyor. Ancak tarihsel süreçte bu gün, yalnızca dayanışma ve hak arayışıyla değil; aynı zamanda çatışmalar, siyasi gerilimler ve trajedilerle de anıldı. Sanayi Devrimi’nden günümüze uzanan süreçte 1 Mayıs’ın dönüşümünü ve tartışmalı yönleri A Haber ekranlarında mercek altına alındı.
SANAYİ DEVRİMİNDEN HAYMARKET DEHŞETİNE
yüzyılın sonlarında buhar makinelerinin icadıyla başlayan Sanayi Devrimi, işçi sınıfı için ağır bedelleri de beraberinde getirdi. Günde 14-16 saat çalışan işçiler, 19. yüzyıla gelindiğinde artık sadece çalışmıyor, haklarını sorguluyordu. Kapitalizmin kalbi Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 Mayıs 1886'da Chicago'daki Haymarket Meydanı'nda ilk büyük kıyamet koptu. İşçilerin 8 saatlik çalışma talebiyle başlattığı grev, polisin ateş açması sonucu 4 işçinin ölümüyle kana bulandı. 4 Mayıs'ta düzenlenen protestolarda ise kalabalığın içine kimliği belirsiz bir el tarafından atılan bomba, 7 polisin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına yol açtı.
AVRUPA'DA ALEVLER: BERLİN VE PARİS SAVAŞ ALANI
1 Mayıs, 1889'da uluslararası bir birlik günü kabul edilse de, Avrupa sokakları sık sık şiddet sarmalına teslim oldu. 1987 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de barışçıl başlayan gösteriler, akşam saatlerinde büyük bir isyana dönüştü. O anlara şahitlik eden bir tanık, "Gösteriler bir anda devlete karşı nefrete dönüştü. Polis memurları halkın bir numaralı düşmanı oldu. İnsanlar taş atıyordu, alevlerin arasından görebildiğim tek şey buydu" sözleriyle yaşadığı dehşeti aktardı. Fransa'da ise 2019 yılında Sarı Yelekliler hareketi 1 Mayıs'ı adeta bir meydan savaşına çevirdi. Gösteriler sırasında darbe alan bir protestocu, "Ben sadece saygı görmek istiyorum. Yaralanan insanlarla dayanışma için buradayım, ancak sarsıntı bombalarının ve göz yaşartıcı gazın protestocular arasında bir ayrım yapmadığını anladım" ifadelerini kullandı.
VİETNAM GÖLGESİNDEN SOVYET PROTOKOLLERİNE
1 Mayıs, kimi zaman doğrudan küresel siyasi hesaplaşmaların odağı oldu. 1971 yılında ABD'de Vietnam Savaşı karşıtları, yoksul gençlerin orduya alınmasını protesto etmek için 1 Mayıs'ı seçti. Başkent Washington'da yaşanan olaylarda emniyet güçleri, "Kimsenin öğlene kadar kalma izni yok, herkesin olduğu yerden ayrılması gerekiyor, insanları tutuklamaya başlayabiliriz" talimatıyla 12 binden fazla kişiyi gözaltına alarak ABD tarihinin en büyük toplu tutuklamasına imza attı. Rusya'da ise Sovyetler Birliği döneminde komünist ideolojinin gövde gösterisine dönüşen törenler, günümüzde yerini daha sivil kutlamalara bıraktı. Bir Rus vatandaşı, "Herkesin bu özel günün tadını çıkarması harika bir şey, bahar geldi" diyerek değişen atmosferi dile getirdi.
YUNANİSTAN'DA BANKA BASKINI VE TÜRKİYE'NİN DİNMEYEN ACISI
Yakın tarihin en kanlı 1 Mayıs'larından biri 2010 yılında komşu Yunanistan'da yaşandı. Kemer sıkma politikalarına öfkelenen gruplar Atina'yı yakıp yıkarken, Marfin Bankası molotofkokteylleriyle kundaklandı. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, bir görgü tanığı, "Banka yöneticileri ve insanları o gün çalıştıranlar suçlu. Hükümetin de suçu var, bu yaşananlar kaçınılmazdı" sözleriyle tepkisini ortaya koydu. Türkiye ise 1977 yılında tarihinin en karanlık 1 Mayıs'ını yaşadı. Taksim Meydanı'nda kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu 34 kişi can verdi, yüzlerce kişi yaralandı. Faili meçhul kalan bu katliam, Türkiye'nin modern tarihindeki en büyük yaralardan biri olarak hafızalardaki yerini koruyor. Perspektif, hak ve adalet için çıkılan yolların, nasıl kaos ve şiddetin buluşma noktası haline getirildiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.