1 Mayıs: Emeğe değerin adı! Geçmişin acısı, bugünün dayanışması

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışma hayatında sessiz bir devrime imza attı. Yıllarca şiddet, çatışma ve acıyla anılan 1 Mayıs, AK Parti döneminde "Emek ve Dayanışma Günü" olarak tescillenerek gerçek bir işçi bayramına dönüştürüldü. Taşeron sistemine son verilmesinden EYT kördüğümünün çözümüne, asgari ücretteki tarihi artışlardan sendikal hakların anayasal güvenceye alınmasına kadar atılan dev adımlar, "Türkiye Yüzyılı"nı emeğin ve alın terinin yüzyılı yapma kararlılığını tüm dünyaya ilan etti.

ACININ TARİHİNDEN KARDEŞLİĞİN BAYRAMINA

1 Mayıs, dünya genelinde işçilerin insanca çalışma şartları için başlattığı bir mücadele olsa da Türkiye'de uzun yıllar boyunca yasakların, gerilimlerin ve provokasyonların gölgesinde kaldı. Özellikle 1977 yılında Taksim Meydanı'nda yaşanan ve 34 kişinin hayatını kaybettiği kanlı olaylar, hafızalarda derin yaralar açtı. Siyasetin krizlerle boğuştuğu o karanlık dönemlerde her bahar gelişi vatandaş için bir tedirginlik kaynağı oldu. Ancak 2009 yılı, bu makus talihin değiştiği bir kırılma noktası oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İşçi ve işverenlerimizle, çiftçi ve üreticilerimizle, sendikalarımızla, tüm çalışanlarımızla birlikte Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı'nı, 'Emeğin ve Alın Terinin Yüzyılı' yapmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullanarak 1 Mayıs'ı resmi tatil ve "Emek ve Dayanışma Günü" ilan etti.