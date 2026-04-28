Google’ın Pentagon ile yapay zeka iş birliği iddiası gündemde: Çalışanlar karşı çıktı

Dünyanın en büyük internet arama motoru Google, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ile devasa bir yapay zeka anlaşmasına imza attı. "Kanuna uygun tüm devlet amaçları" kılıfı altında imzalanan bu gizli iş birliği, Google çalışanlarını ayağa kaldırırken; şirketin İsrail'e verdiği destek ve Gazze'deki rolü kirli ittifakın boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

PENTAGON'UN HİZMETİNE GİRDİ

Alphabet çatısı altında faaliyet gösteren teknoloji devi Google, ABD Savunma Bakanlığı ile yapay zeka modellerinin gizli projelerde kullanılmasını içeren skandal bir anlaşmaya imza attı. Edinilen bilgilere göre Google, Pentagon'un yapay zeka teknolojilerini, "Kanuna uygun tüm devlet amaçları kapsamında kullanmasına onay veriyoruz" ifadelerini kullandı. Anlaşma kapsamında teknoloji devinin, hükümetten gelen talepler doğrultusunda yapay zeka sistemlerinin güvenlik ayarlarını sil baştan düzenleyeceği ve savunma sanayiine tam destek sağlayacağı belirtildi.

ÇALIŞANLAR İSYAN ETTİ: İŞ BİRLİĞİNİ DURDURUN

Söz konusu gizli anlaşmanın ortaya çıkmasıyla birlikte Google koridorlarında sesler yükseldi. Yapay zeka ekiplerinde görev yapan yüzlerce çalışan, hazırladıkları ortak mektup ile yönetime bayrak açtı. Çalışanlar, "Yapay zekanın yanlış kullanımı büyük bir risk taşıyor, Pentagon ile girilen bu iş birliği derhal durdurulmalı" sözleriyle tepkilerini aktardı. Anlaşmada her ne kadar sistemlerin otonom silahlarda kullanılmayacağı iddia edilse de, çalışanların bu güvenceye ikna olmadığı görüldü.