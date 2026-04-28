Google’ın Pentagon ile yapay zeka iş birliği iddiası gündemde: Çalışanlar karşı çıktı
“Google ile Pentagon arasında, yapay zekâ teknolojilerinin devlet projelerinde kullanımını kapsayan tartışmalı bir anlaşma iddiası gündeme geldi. Şirket içinde çalışan tepkileri artarken, anlaşmanın etik boyutları, savunma sanayii ile teknoloji sektörü arasındaki derinleşen ilişkiler ve İsrail bağlantılı projeler üzerinden uluslararası kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.”
Dünyanın en büyük internet arama motoru Google, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ile devasa bir yapay zeka anlaşmasına imza attı. "Kanuna uygun tüm devlet amaçları" kılıfı altında imzalanan bu gizli iş birliği, Google çalışanlarını ayağa kaldırırken; şirketin İsrail'e verdiği destek ve Gazze'deki rolü kirli ittifakın boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.
PENTAGON'UN HİZMETİNE GİRDİ
Alphabet çatısı altında faaliyet gösteren teknoloji devi Google, ABD Savunma Bakanlığı ile yapay zeka modellerinin gizli projelerde kullanılmasını içeren skandal bir anlaşmaya imza attı. Edinilen bilgilere göre Google, Pentagon'un yapay zeka teknolojilerini, "Kanuna uygun tüm devlet amaçları kapsamında kullanmasına onay veriyoruz" ifadelerini kullandı. Anlaşma kapsamında teknoloji devinin, hükümetten gelen talepler doğrultusunda yapay zeka sistemlerinin güvenlik ayarlarını sil baştan düzenleyeceği ve savunma sanayiine tam destek sağlayacağı belirtildi.
ÇALIŞANLAR İSYAN ETTİ: İŞ BİRLİĞİNİ DURDURUN
Söz konusu gizli anlaşmanın ortaya çıkmasıyla birlikte Google koridorlarında sesler yükseldi. Yapay zeka ekiplerinde görev yapan yüzlerce çalışan, hazırladıkları ortak mektup ile yönetime bayrak açtı. Çalışanlar, "Yapay zekanın yanlış kullanımı büyük bir risk taşıyor, Pentagon ile girilen bu iş birliği derhal durdurulmalı" sözleriyle tepkilerini aktardı. Anlaşmada her ne kadar sistemlerin otonom silahlarda kullanılmayacağı iddia edilse de, çalışanların bu güvenceye ikna olmadığı görüldü.
200 MİLYON DOLARLIK KANLI PAZARLIK
Pentagon'un teknoloji şirketlerini adeta birer savaş aygıtına dönüştürme planı yeni değil. Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan raporlarda, aralarında Google'ın da bulunduğu teknoloji devlerinin her birinin, Pentagon ile 200 milyon dolara varan devasa bütçeli anlaşmalar imzaladığı deşifre olmuştu. Bu astronomik rakamlar, teknoloji dünyası ile savunma sanayii arasındaki bağın ne denli derinleştiğini kanıtlar nitelikte.
İSRAİL İLE GAZZE'DE TEKNOLOJİK ZULÜM
Google'ın imza attığı kirli ittifaklar sadece ABD ile sınırlı kalmıyor. Şirketin İsrail'e sağladığı yapay zeka desteği, uzun süredir uluslararası kamuoyunun odağında bulunuyor. Netanyahu hükümeti ile yapılan yüksek bütçeli anlaşmalar, Gazze'deki insanlık dramı bağlamında sert eleştirilerin hedefi oldu. Bölgeden gelen iddialara göre, Google'ın sağladığı yapay zeka sistemleri sayesinde Filistinliler sokak sokak kameralarla takip ediliyor. Ayrıca arama motoru algoritmasına müdahale edildiği, "İsrail'e yönelik propaganda içeriklerinin arama sonuçlarında kasten öne çıkarıldığı" ifadeleriyle aktarıldı.