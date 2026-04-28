Dünya silahlanıyor! Askeri harcamalarda dev rekor: Türkiye yerli gücüyle şahlanıyor
Küresel gerilimler ve savaş riskinin gölgesinde savunma harcamaları rekor kırdı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre dünya genelinde askeri bütçeler 2,9 trilyon dolara ulaşırken, Türkiye yerli savunma yatırımlarıyla dikkat çeken ülkeler arasında öne çıktı.
Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel boyuttaki jeopolitik kaosun gölgesinde, ülkelerin savunma iştahı rekora doydu. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayınlanan 2025 raporu, dünya genelindeki askeri harcamaların üst üste 11. kez yükselerek 2,9 trilyon dolara ulaştığını gözler önüne serdi. Türkiye ise savunma bütçesindeki stratejik dönüşümü ve yerli silah sanayisine yaptığı dev yatırımlarla dünya listelerinde parlamaya devam ediyor.
KÜRESEL SAVAŞ KORKUSU BÜTÇELERİ PATLATTI
Jeopolitik belirsizliğin ve savaşın yayılma korkusunun zirve yaptığı bir dönemde, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü SİPRİ, 2025 yılına ilişkin küresel askeri harcamalar raporunu kamuoyuna duyurdu. 1966 yılından bu yana dünyadaki silahlanma trafiğini takip eden kuruluşun verilerine göre; harcamalar reel bazda yıllık yüzde 2,9 artarak 2 trilyon 887 milyar dolarla yeni bir tarihi zirveye yerleşti.
TÜRKİYE'NİN YERLİ VE MİLLİ GÜCÜ RAPORDA
Türkiye, savunma alanındaki bağımsızlık vizyonunun meyvelerini toplamaya devam ediyor. 2025 yılında askeri harcamalarında yüzde 7,2'lik bir artış kaydeden Türkiye'nin bu yükselişi uluslararası raporlara da yansıdı. SİPRİ raporu, Türkiye'nin savunma bütçesindeki dikkat çekici artışa yönelik olarak, "Türkiye'nin askeri harcamalarındaki artışın en temel itici gücü, her şeyden önce yerli silah sanayisine yapılan yatırımlardır" ifadelerini kullandı.
DEVLER LİGİNDE DENGELER DEĞİŞİYOR
Dünyanın en çok askeri harcama yapan ülkeleri ABD, Çin, Rusya, Almanya ve Hindistan olarak kayıtlara geçerken, bu beş ülkenin toplam harcaması küresel bütçenin yüzde 58'ini domine etti. Ancak listede dikkat çekici bir detay öne çıktı. ABD, en çok harcama yapan ülke konumunu korumasına rağmen 2025 yılında yüzde 7,5'lik bir düşüş yaşadı. Raporda bu düşüşün nedeni olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya yönelik yardım paketlerini onaylamaması gösterildi.
ÇİN VE RUSYA DURMAK BİLMİYOR
ABD'nin hemen ardından ikinci sırada yer alan Çin, askeri bütçesini artırma geleneğini 31. yılına taşıdı. Son 10 yılda harcamalarında yüzde 62 gibi devasa bir artış yakalayan Pekin yönetiminin yanı sıra, Rusya da savaş meydanındaki iddiasını bütçesine yansıttı. Moskova'nın askeri harcamalarının geçen yıl yüzde 5,9 artışla 190 milyar dolara ulaştığı ve dünya üçüncülüğünü koruduğu aktarıldı.