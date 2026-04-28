Dünya silahlanıyor! Askeri harcamalarda dev rekor: Türkiye yerli gücüyle şahlanıyor

Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel boyuttaki jeopolitik kaosun gölgesinde, ülkelerin savunma iştahı rekora doydu. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) tarafından yayınlanan 2025 raporu, dünya genelindeki askeri harcamaların üst üste 11. kez yükselerek 2,9 trilyon dolara ulaştığını gözler önüne serdi. Türkiye ise savunma bütçesindeki stratejik dönüşümü ve yerli silah sanayisine yaptığı dev yatırımlarla dünya listelerinde parlamaya devam ediyor.

KÜRESEL SAVAŞ KORKUSU BÜTÇELERİ PATLATTI

Jeopolitik belirsizliğin ve savaşın yayılma korkusunun zirve yaptığı bir dönemde, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü SİPRİ, 2025 yılına ilişkin küresel askeri harcamalar raporunu kamuoyuna duyurdu. 1966 yılından bu yana dünyadaki silahlanma trafiğini takip eden kuruluşun verilerine göre; harcamalar reel bazda yıllık yüzde 2,9 artarak 2 trilyon 887 milyar dolarla yeni bir tarihi zirveye yerleşti.