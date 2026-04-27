İsrailli yazardan dünyayı sarsan itiraflar: ABD olmadan bir hiçiz!
İsrailli gazeteci Gideon Levy, Benjamin Netanyahu’yu sert sözlerle hedef aldı: ABD desteği olmadan İsrail’in ayakta kalamayacağını söyleyen Levy, Netanyahu’nun politikalarının ülkeyi savaş ve uluslararası yalnızlığa sürüklediğini savundu.
İsrail'in önde gelen ana akım gazetelerinden Haaretz'in yazarı Gideon Levy, bölgede tansiyonun zirve yaptığı savaş sürecine dair ezber bozan açıklamalarda bulundu. Netanyahu'nun koltuğunu korumak adına Trump'ı kirli bir savaşın içine ittiğini savunan Levy, İsrail'in ABD desteği olmadan bir "hiç" olduğunu ve çok daha ağır bedeller ödeyeceğini itiraf ederek Tel Aviv yönetiminin içinde bulunduğu çaresizliği gözler önüne serdi.
ABD-İSRAİL İLİŞKİSİ CAN ÇEKİŞİYOR: İSRAİL HASTA!
İsrail'in dünyadan izole edildiğini ve bir "parya devlet" haline dönüştüğünü belirten Gideon Levy, "ABD ile İsrail arasındaki ilişki hiç de sağlıklı değil, İsrail çok uzun zamandır hasta ve İsrail'in kendi ayakları üzerinde durup yaptıklarının sorumluluğunu almasının vakti çoktan geldi" ifadelerini kullandı. İsrail'in dünya desteği olmadan var olamayacağını vurgulayan Levy, stratejik kaybın her geçen gün büyüdüğünü sözlerine ekledi.
NETANYAHU TRUMP'I SAVAŞ BATAKLIĞINA İTTİ
Savaşın başlamasında Netanyahu'nun manipülasyonlarının etkili olduğunu dile getiren ünlü yazar, "Mantık bize Trump'ı bu savaşa iten kişinin Netanyahu olduğunu söylüyor çünkü Netanyahu bir yıl içinde tam yedi kez Washington'a gitti ve bu durum adeta Trump'ı savaşa ikna etmek için yürütülen bir kampanya gibiydi" sözleriyle aktardı. Levy, Trump'ın bu savaşın sorumluluğunu taşıdığını ancak Netanyahu'nun tam bir suç ortağı olduğunu dile getirdi.
İSRAİL'DE KORKU DOLU ANLAR: 24 SAATTE 10 KEZ SIĞINAKLARA KAÇTIK
İsrail içindeki panik havasını bizzat yaşadığı örneklerle anlatan Levy, "Dün gece üç kez sığınağa koştuk, akşam saatlerinde ise üç dört kez daha gittik; sanırım son 24 saat içinde tam 10 kez sığınaklara saklanmak zorunda kaldık" diyerek bu durumun kabul edilemez bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı. İsrail medyasının savaşı övmekten başka bir şey yapmadığını belirten yazar, alternatif seslerin susturulduğuna dikkat çekti.
İRAN'I BOMBALAYARAK REJİM DEĞİŞTİREMEZSİNİZ
İsrail yönetiminin İran saplantısını eleştiren Levy, "İsrail'in en büyük hayali her zaman İran ile savaşa girmekti ancak Netanyahu halkın beynini yıkadı; oysa tarihte hiçbir rejim sadece bombalanarak değiştirilememiştir" ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun samimiyetsizliğini de eleştiren yazar, "Netanyahu'nun söyledikleri ile inandıkları ve düşündükleri arasında hiçbir benzerlik yok, her şey çok karmaşık ve manipülatif" değerlendirmesinde bulundu.
TRUMP, İSRAİL'E BAĞLILIK HİSSEDEN SON BAŞKAN OLABİLİR
ABD'deki yeni neslin İsrail'e olan bakış açısının kökten değiştiğini ve bunun büyük bir stratejik tehdit olduğunu söyleyen Levy, "Üniversitelerde, Berkeley'de, Harvard'da protesto düzenleyen o gençler geleceğin dışişleri bakanları ve başkanları olacak; Trump muhtemelen İsrail'e bağlılık hisseden son ABD Başkanı olacak" sözleriyle Tel Aviv için tehlike çanlarının çaldığını belirtti.
ABD OLMADAN İSRAİL BİR HİÇ!
İsrail'in geleceğinin tamamen Washington'a göbekten bağlı olduğunu itiraf eden Levy, "İsrail şu anda ABD olmadan bir hiçtir, gerçekten hiçbir şeydir; Amerika'nın uygulayacağı bir silah ambargosunu veya yaptırımları İsrail'in kaldırması imkansızdır" diyerek Avrupa'nın da yaptırımlar için pusuda beklediğini ifade etti.