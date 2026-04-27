İsrailli yazardan dünyayı sarsan itiraflar: ABD olmadan bir hiçiz!

İsrail'in önde gelen ana akım gazetelerinden Haaretz'in yazarı Gideon Levy, bölgede tansiyonun zirve yaptığı savaş sürecine dair ezber bozan açıklamalarda bulundu. Netanyahu'nun koltuğunu korumak adına Trump'ı kirli bir savaşın içine ittiğini savunan Levy, İsrail'in ABD desteği olmadan bir "hiç" olduğunu ve çok daha ağır bedeller ödeyeceğini itiraf ederek Tel Aviv yönetiminin içinde bulunduğu çaresizliği gözler önüne serdi.

ABD-İSRAİL İLİŞKİSİ CAN ÇEKİŞİYOR: İSRAİL HASTA!

İsrail'in dünyadan izole edildiğini ve bir "parya devlet" haline dönüştüğünü belirten Gideon Levy, "ABD ile İsrail arasındaki ilişki hiç de sağlıklı değil, İsrail çok uzun zamandır hasta ve İsrail'in kendi ayakları üzerinde durup yaptıklarının sorumluluğunu almasının vakti çoktan geldi" ifadelerini kullandı. İsrail'in dünya desteği olmadan var olamayacağını vurgulayan Levy, stratejik kaybın her geçen gün büyüdüğünü sözlerine ekledi.

NETANYAHU TRUMP'I SAVAŞ BATAKLIĞINA İTTİ

Savaşın başlamasında Netanyahu'nun manipülasyonlarının etkili olduğunu dile getiren ünlü yazar, "Mantık bize Trump'ı bu savaşa iten kişinin Netanyahu olduğunu söylüyor çünkü Netanyahu bir yıl içinde tam yedi kez Washington'a gitti ve bu durum adeta Trump'ı savaşa ikna etmek için yürütülen bir kampanya gibiydi" sözleriyle aktardı. Levy, Trump'ın bu savaşın sorumluluğunu taşıdığını ancak Netanyahu'nun tam bir suç ortağı olduğunu dile getirdi.