Orta Doğu’da elektronik kıyamet: A Haber’de çarpıcı detay: EMP bombası iddiası

Orta Doğu'da tansiyon son yılların en kritik seviyesine ulaşmış durumda ve bölgeden gelen her yeni gelişme uluslararası dengeleri doğrudan etkiliyor. İran'a yönelik artan gerilim, Körfez hattında askeri hareketliliği her geçen gün daha da görünür hale getirirken A Haber'de konuşan uzman isimler bölgede yaşanabilecek olası senaryoları bir bir masaya yatırdı.

EL DAFRA HAVA ÜSSÜ'NDE SAVAŞ HAZIRLIĞI: DEV YIĞINAK GÖRÜNTÜLENDİ

Orta Doğu'daki dengeleri sarsacak yeni bilgiler ve görüntüler, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki El Dafra Hava Üssü'nün adeta bir savaş merkezine dönüştüğünü ortaya koyuyor. Bölgedeki askeri hareketliliği değerlendiren uzmanlar, ABD'nin bu üsse yönelik tahkimatını benzeri görülmemiş bir düzeye çıkardığını vurguluyor. Elde edilen son bilgilere göre, yaklaşık 12 adet F/A-18 savaş jeti, en az 7 adet hava yakıt ikmal tankeri ve 1 adet C-17 kargo uçağı üsse konuşlandırılmış durumda.

Bu sevkiyatın zamanlamasına dikkat çeken analizlerde, bölgedeki diğer aktörlerin aksine Birleşik Arap Emirlikleri'nin ABD ile olan stratejik ortaklığını ısrarla sürdürdüğü belirtiliyor. Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerin farklı pozisyonlar aldığı bir dönemde, BAE'nin "Bir saldırı olursa destek veririz" çıkışı, bu yığınağın tesadüf olmadığını gösterir nitelikte.