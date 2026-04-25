Orta Doğu’da elektronik kıyamet: A Haber’de çarpıcı detay: EMP bombası iddiası

Orta Doğu’da tansiyon zirveye çıkarken, İran’a yönelik gerilimin giderek arttığı sıcak saatler yaşanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki El Dafra Hava Üssü’ne yapılan devasa askeri yığınak, bölgede yeni bir krizin habercisi olarak yorumlanıyor. A Haber’de konuşan uzmanlar ise ABD’nin taktik nükleer silah kullanabileceğini ve elektromanyetik bomba kapasitesine sahip olduğunu belirterek Amerika’nın İran'ın can damarlarını hedef alan altyapı imha planını ve bölgeyi karanlığa gömecek o dehşet senaryosunu A Haber ekranlarında tüm çıplaklığıyla deşifre etti.

Orta Doğu'da tansiyon son yılların en kritik seviyesine ulaşmış durumda ve bölgeden gelen her yeni gelişme uluslararası dengeleri doğrudan etkiliyor. İran'a yönelik artan gerilim, Körfez hattında askeri hareketliliği her geçen gün daha da görünür hale getirirken A Haber'de konuşan uzman isimler bölgede yaşanabilecek olası senaryoları bir bir masaya yatırdı.

EL DAFRA HAVA ÜSSÜ'NDE SAVAŞ HAZIRLIĞI: DEV YIĞINAK GÖRÜNTÜLENDİ

Orta Doğu'daki dengeleri sarsacak yeni bilgiler ve görüntüler, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki El Dafra Hava Üssü'nün adeta bir savaş merkezine dönüştüğünü ortaya koyuyor. Bölgedeki askeri hareketliliği değerlendiren uzmanlar, ABD'nin bu üsse yönelik tahkimatını benzeri görülmemiş bir düzeye çıkardığını vurguluyor. Elde edilen son bilgilere göre, yaklaşık 12 adet F/A-18 savaş jeti, en az 7 adet hava yakıt ikmal tankeri ve 1 adet C-17 kargo uçağı üsse konuşlandırılmış durumda.

Bu sevkiyatın zamanlamasına dikkat çeken analizlerde, bölgedeki diğer aktörlerin aksine Birleşik Arap Emirlikleri'nin ABD ile olan stratejik ortaklığını ısrarla sürdürdüğü belirtiliyor. Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerin farklı pozisyonlar aldığı bir dönemde, BAE'nin "Bir saldırı olursa destek veririz" çıkışı, bu yığınağın tesadüf olmadığını gösterir nitelikte.

MEKRAN KIYILARINA BASKIN: YENİ BİR NORMANDİYA ÇIKARMASI MI?

Bölgedeki askeri stratejinin yalnızca havadan bombardımanla sınırlı kalmayacağı, denizden gelecek bir operasyonun da masada olduğu ifade ediliyor. Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, "Burada zaten şiddetli bir bombardıman olacak, bir hava bombardımanı olacak. Ancak benim ayrıldığım nokta; Mekran bölgesine, yani Amerikan donanmasının olduğu bölgelere, kıyı kıyı Çabahar, Peşabahar veya Konarak gibi bölgelere ABD'nin denizden amfibi bir çıkarma yapacağını ya da havadan bir indirme gerçekleştireceğini düşünüyorum. Tabii ki burada bir Normandiya çıkarması ölçeğinden bahsetmiyorum ama stratejik bir harekât bekliyorum" sözleriyle sıcak bölgedeki harekât tarzına ışık tuttu.

HÜRMÜZ KÖRFEZİ: ABD İMPARATORLUĞUNUN ÇÖKÜŞÜ MÜ BAŞLIYOR?

Olası bir saldırının sadece İran için değil, ABD için de geri dönülemez sonuçlar doğurabileceği uyarısı yapılıyor. Gazeteci Mahmut Övür, "Hürmüz Körfezi aynı zamanda ABD imparatorluğunun yıkımına giden yolu açan bir süreç olabilir. İran'ın hazırlıkları küçümsenmemeli; Amerika burada çok büyük bir zayiat da verebilir. Amerika kendi içinde çok ciddi tartışmalar yaşıyor, Trump'a karşı inanılmaz bir kampanya var ve anketlerde savaşın durmasını isteyen bir kitle yükseliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Övür ayrıca, "İsrail lobisinin Trump'ı düşürmek için kampanya yürüttüğünü yazan Amerikalı yazarlar var. Çok yönlü bir savaştan bahsediyoruz. İran eğer süreci iyi hazırladıysa çok ciddi hedefleri vurabilir ve Amerika buradan yaralanarak çıkabilir" ifadelerini kullanarak savaşın Washington ayağındaki risklere dikkat çekti.

TACİZ KABİLİYETİNE KARŞI DEVASA HAVA GÜCÜ

İran'ın askeri kapasitesine dair ezber bozan bir analiz sunan Emekli İstihbarat Albay Hüseyin Fazla, güç dengesizliğinin altını çizdi. Fazla, "İran'ın taciz etme kabiliyeti hariç hiçbir gücü yok. Balistik füzeleri büyütebilirsiniz ama İran'ın bugüne kadar attığı tüm füzelerin toplamını ABD 80 uçakla tek bir seferde atabiliyor. 12 gün savaşında atılan füzelerin %83'ü önlendi, %17'si vurdu; bu askeri açıdan büyük bir başarı değil" dedi.

Ancak Fazla, mühimmat üretimindeki zorluklara da değinerek, "Şu anda önleyici füze sayılarında sıkıntı var, bunlar bir anda üretilemez. İsrail ve ABD artık seçici davranıyor; kritik bir askeri hedefi vurmayacaksa füzeleri ellememeye çalışıyorlar çünkü önleyici füze stokları sınırlı" şeklinde konuştu.

1 MAYIS VE 10 MAYIS DEADLINE: AMERİKA BEKLEMEDE

Gerilimin tırmandığı bu süreçte ABD'nin acele etmediği ve belirli bir takvime göre hareket ettiği iddia ediliyor. Askeri Stratejist Hüseyin Fazla, "İran Amerika'yı tahrik ederek hata yapıyor. Amerika eninde sonunda vuracak ama bu gece ya da yarın değil. 1 Mayıs'a ve 10 Mayıs'a kadar belirlenmiş 'deadline'lar var. Amerika bu tarihleri bekleyecektir çünkü bir sabırsızlık hali yok, tuzu kuru" sözleriyle saldırı için belirlenen kritik takvimi işaret etti.

DEHŞET SENARYOSU: İRAN NASIL YAŞANMAZ HALE GETİRİLECEK?

Olası saldırının hedefleri arasında yalnızca askeri noktalar değil, İran'ın tüm yaşam damarlarının olduğu belirtiliyor. Hüseyin Fazla, ABD'nin uygulayacağı yıkım stratejisini şu sözlerle aktardı:

"ABD'nin standart uygulaması şudur; önce tüm elektrik üretim tesislerini vurur, ardından kritik köprüleri imha eder. Halkın lojistik ihtiyaçlarını, büyük market zincirlerinin depolarını ve soğuk hava zincirlerini hedef alarak halkı yaşanamaz hale getirir ki yönetime karşı ayaklanma başlasın. Hatta bir sonraki safhada Tahran'ın güneyindeki mahallelerin boşaltılmasını isteyip buralara halı bombardımanı yapabilir. İkinci Dünya Savaşı'ndaki Tokyo, Hamburg ve Dresden bombardımanları gibi bir tablodan bahsediyorum."

TAKTİK NÜKLEER SİLAHLAR VE ELEKTROMANYETİK ŞOK

Savaşın boyutlarının hayal edilenden çok daha ileri gidebileceği uyarısı, emperyal gücün sınır tanımayacağı vurgusuyla dile getirildi. Hüseyin Fazla, "ABD gerekirse taktik nükleer bomba kullanır; bu ülke dünyada nükleer bombayı ilk kullanan emperyalist bir güçtür. Ayrıca elektromanyetik bombalar var; bunlar kullanıldığında bir bölgedeki tüm elektronik aksam yok olur, her şey körelir. ABD'nin yapabilecekleri emperyalizm manasında sınırsızdır" dedi.

Bu karanlık tablodan çıkış için diplomasinin önemine vurgu yapan Fazla, "İran'ın kayıtsız şartsız teslim olmasını söylemiyoruz ama bir müzakere fırsatı yakalandı. Pakistan'ın desteği ve arkada Çin'in varlığıyla İran'ın el sıkışması gerekir" diyerek son uyarılarını sıraladı.

