İkinci el otomobilde fırsat dönemi: Uzmanlar “alım seviyesi” uyarısı yapıyor
İkinci el otomobil piyasasında fiyatların reel olarak gerilemesi ve talebin canlı kalması, araç sahibi olmak isteyenler için kritik bir fırsat penceresi oluşturuyor. Sektör temsilcileri, mevcut seviyelerin “alım için en uygun dönem” olduğuna dikkat çekiyor.
İkinci el otomobil piyasasında yaşanan son gelişmeler, araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni fırsatlar sunuyor. Reel fiyatlardaki gerilemeye rağmen talebin canlı kaldığı sektörde, uzmanlar araç alımı için en uygun döneme girildiğine dikkat çekiyor. A Para Muhabiri Rıfat Fırat'ın konuğu olan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, piyasadaki son durumu, fiyat değişimlerini ve tüketici eğilimlerini tüm detaylarıyla değerlendirdi.
PİYASADA SON DURUM VE SAVAŞIN ETKİSİ
Piyasanın genel gidişatını değerlendiren İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, "Piyasa esasında savaş gündemimize gelene kadar iyiydi, yatay bir seyirde devam ediyordu ancak savaşın hayatımıza girmesiyle birlikte son tüketicide bir bekleme süreci meydana geldi ve bu süreç şu an için devam ediyor" ifadelerini kullandı. İkinci el otomobil fiyatlarının yaklaşık iki senedir yatay bir seyirde olduğunu belirten Ertemel, "Diğer ürünlere baktığımızda fiyatlarımız çok fazla artmıyor, bu anlamda son tüketici araç alımı konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyordu" sözleriyle mevcut fiyat istikrarına dikkat çekti.
ARAÇ ALMANIN TAM ZAMANI MI?
Tüketicilerin en çok merak ettiği "Araç almanın zamanı mı?" sorusuna net bir yanıt veren Ertemel, "Evet, şu an otomobil almanın tam zamanı çünkü fiyatlar şu anda tam alım seviyesinde, son tüketicinin bunu bir fırsata çevirmesinde fayda var" dedi. Gelecekte yaşanabilecek risklere de değinen Ertemel, "Önümüzdeki süreçte savaşın devam etmesiyle birlikte pandemi döneminde yaşanan olumsuzluklar tekrar ederse ve sıfır araç tedariğinde sıkıntı çıkarsa, bu durum ikinci el otomobil piyasasındaki rakamlara da yansıyacaktır" uyarısında bulundu.
EN ÇOK HANGİ ARAÇLAR TALEP GÖRÜYOR?
Piyasadaki satış trendlerini açıklayan Hayrettin Ertemel, "Genelde müşteriler şu anda en çok 1 ile 1,5 milyon lira arasındaki araçlara ilgi gösteriyor ve bu araçlar hızlı satılıyor" şeklinde konuştu. Üst segment araçlardaki durumu da aktaran Ertemel, "4-5 milyon bandındaki araçlarda krediye erişimde biraz sıkıntı olduğu için bir durgunluk var; bu tarz araçları almak isteyenler ellerindeki aracı takasa verip üzerini peşin ödeme yöntemiyle tamamlıyor" ifadelerini kullandı.
FAİZ ORANLARI VE GELECEK BEKLENTİLERİ
Sektörün faiz oranlarına olan duyarlılığını vurgulayan Ertemel, "Şu anda reel faizler hala beklenen düzeyde değil, faizlerin inmesiyle birlikte otomotiv sektörünün tekrar hareketleneceğini umuyoruz ve bekliyoruz" sözlerini kaydetti. Yıl sonu hedeflerine de değinen Ertemel, "Sıfır araçta 1 milyon 250 bin ile 1 milyon 300 bin arası bir hedefimiz var; ikinci elde ise yaklaşık 10 milyon civarı bir satış bekliyoruz, bunun 4-5 milyonu yetkili satıcılar üzerinden gerçekleşecektir" diyerek piyasadaki beklentileri aktardı.
ÖNE ÇIKAN SORULAR
İkinci el araç almak için doğru zaman mı?
- Evet. Uzmanlara göre fiyatlar şu anda "alım seviyesinde" ve fırsat sunuyor.
Hangi araçlar daha hızlı satılıyor?
- 1–1,5 milyon TL bandındaki araçlar en yüksek talebi görüyor.
Fiyatlar yeniden yükselir mi?
- Sıfır araç tedarikinde sorun yaşanması veya küresel krizlerin derinleşmesi halinde yükseliş ihtimali bulunuyor.
Faizler piyasayı nasıl etkiliyor?
- Yüksek faizler özellikle üst segment araç satışlarını yavaşlatıyor; düşüş ise piyasayı canlandırabilir.