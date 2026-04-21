İkinci el otomobilde fırsat dönemi: Uzmanlar “alım seviyesi” uyarısı yapıyor

İkinci el otomobil piyasasında yaşanan son gelişmeler, araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni fırsatlar sunuyor. Reel fiyatlardaki gerilemeye rağmen talebin canlı kaldığı sektörde, uzmanlar araç alımı için en uygun döneme girildiğine dikkat çekiyor. A Para Muhabiri Rıfat Fırat'ın konuğu olan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, piyasadaki son durumu, fiyat değişimlerini ve tüketici eğilimlerini tüm detaylarıyla değerlendirdi.

PİYASADA SON DURUM VE SAVAŞIN ETKİSİ

Piyasanın genel gidişatını değerlendiren İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, "Piyasa esasında savaş gündemimize gelene kadar iyiydi, yatay bir seyirde devam ediyordu ancak savaşın hayatımıza girmesiyle birlikte son tüketicide bir bekleme süreci meydana geldi ve bu süreç şu an için devam ediyor" ifadelerini kullandı. İkinci el otomobil fiyatlarının yaklaşık iki senedir yatay bir seyirde olduğunu belirten Ertemel, "Diğer ürünlere baktığımızda fiyatlarımız çok fazla artmıyor, bu anlamda son tüketici araç alımı konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyordu" sözleriyle mevcut fiyat istikrarına dikkat çekti.