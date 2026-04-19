Kudüs'teki Filistinliler A Haber'e konuştu | İşgal altında yaşam mücadelesi
Kudüs’te Filistinliler, İsrail’in kontrol noktaları ve kısıtlamalarına rağmen günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. A Haber’e konuşan Kudüs halkı, zor şartlara rağmen şehri terk etmeyeceklerini ve Kudüs’ün kendileri için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. A Haber Muhabiri Hasan Zahid Ezim, şehirde girişlerde sıkı kontroller uygulandığını, Müslümanların kimlik denetimleriyle karşılaştığını aktarırken; esnaf ve gençler de hayatın işgal nedeniyle zorlaştığını dile getirdi.
Kutsal şehir Kudüs'te Filistinliler, işgalin getirdiği tüm zorluklara ve kısıtlamalara rağmen hayata tutunmaya çalışıyor.
İsrail'in kontrol noktaları ve baskıcı uygulamaları altında günlük rutinlerini sürdüren Kudüs halkı, A Haber mikrofonlarına yaşadıkları zorlukları ve Türkiye'ye olan sevgilerini anlattı. Şehrin her sokağında hissedilen baskıya rağmen Kudüslüler, topraklarını terk etmemekte kararlı olduklarını bir kez daha tüm dünyaya haykırdı.
"KUDÜS BİZİM RUHUMUZDUR"
Kudüs sokaklarında yaşam mücadelesi veren Filistinli bir esnaf, "Şu anda Kudüs'te hayat bir ölçüde zor, ancak Kudüs ruhumuz olarak kalacak ve orada yaşamaya devam edeceğiz. Ondan asla vazgeçmeyeceğiz. Ben burada doğdum, bu şehrin evladıyım. İnşallah her zaman hayırlı bir şehir olarak kalır. Evet, koşullar zor ama sonunda burada yaşamayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Şehrin genç sakinlerinden Suheyb ise, "Kudüs bizim için çok şey ifade ediyor; çünkü her şeyden önce bir ribat şehri ve toplanma yeridir. Buradaki günlük hayat hem iyi hem de zor" sözleriyle kutsal şehrin kendileri için taşıdığı manevi değeri vurguladı.
AYRIMCI UYGULAMALAR VE KISITLAMALAR
Kudüs'teki durumu yerinde gözlemleyen A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, "Kudüs'te yaşam bir yanda günlük hayatın akışıyla devam ederken, bir yanda da kısıtlamalarla devam ediyor. Biz dahi buraya girerken ciddi kısıtlamalarla karşılaştık. Yahudi kimseler çok rahat bir şekilde girerken, Müslümanların girmesi için yine kimlik bakılıyor" diyerek bölgedeki ayrımcı politikaları gözler önüne serdi. Sokaklarda yaşam, İsrail'in denetim noktaları ve kimlik kontrolleri etrafında şekillenirken; esnafın dükkanını açması, çocukların okula gitmesi gibi en temel rutinler bile büyük kısıtlamalar altında gerçekleşiyor.
"BURADA HAYATI İŞGAL ORDUSU ZORLAŞTIRIYOR"
Kudüs'te barışın hakim olmasını dileyen bir başka vatandaş, "Burada hayat aslında zor değil, ancak işgal ordusu zorlaştırıyor. Allah'tan barışın hakim olmasını ve buranın bir turizm merkezi haline gelmesini diliyoruz" dedi. Özellikle işgalci gücün varlığının hayatın doğal akışını bozduğunu belirten Kudüslüler, uluslararası kamuoyunun dikkatini bu zorlu yaşam koşullarına çekmeye çalışıyor.
TÜRKİYE'YE VE TÜRK HALKINA SICAK MESAJLAR
Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteği unutmayan Kudüs halkı, Türk milletine olan sevgilerini dile getirdi. Bir Kudüs sakini, "Kudüs'e hoş geldiniz, hayatın nabzı burada atıyor. Özellikle siz Türkleri içtenlikle karşılıyoruz. Burada Müslümanlar, Hristiyan kardeşlerimiz ve Yahudi kardeşlerimiz için kutsal mekanlar bulunuyor; bu yüzden Kudüs kutsaldır. Kalıcı bir barış umuyoruz çünkü Kudüs dünyanın en güzel şehirlerinden biridir" şeklinde konuştu. Suheyb ise, "Dünyanın her yerinden ziyaretçilerin gelmesini diliyorum; özellikle de Kudüs'ü destekleyen Türklerin gelmesini bekliyoruz" sözleriyle Türkiye'ye olan teşekkürlerini ve davetlerini iletti.