Kudüs'teki Filistinliler A Haber'e konuştu | İşgal altında yaşam mücadelesi

İsrail'in kontrol noktaları ve baskıcı uygulamaları altında günlük rutinlerini sürdüren Kudüs halkı, A Haber mikrofonlarına yaşadıkları zorlukları ve Türkiye'ye olan sevgilerini anlattı. Şehrin her sokağında hissedilen baskıya rağmen Kudüslüler, topraklarını terk etmemekte kararlı olduklarını bir kez daha tüm dünyaya haykırdı.

"KUDÜS BİZİM RUHUMUZDUR"

Kudüs sokaklarında yaşam mücadelesi veren Filistinli bir esnaf, "Şu anda Kudüs'te hayat bir ölçüde zor, ancak Kudüs ruhumuz olarak kalacak ve orada yaşamaya devam edeceğiz. Ondan asla vazgeçmeyeceğiz. Ben burada doğdum, bu şehrin evladıyım. İnşallah her zaman hayırlı bir şehir olarak kalır. Evet, koşullar zor ama sonunda burada yaşamayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Şehrin genç sakinlerinden Suheyb ise, "Kudüs bizim için çok şey ifade ediyor; çünkü her şeyden önce bir ribat şehri ve toplanma yeridir. Buradaki günlük hayat hem iyi hem de zor" sözleriyle kutsal şehrin kendileri için taşıdığı manevi değeri vurguladı.

AYRIMCI UYGULAMALAR VE KISITLAMALAR

Kudüs'teki durumu yerinde gözlemleyen A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, "Kudüs'te yaşam bir yanda günlük hayatın akışıyla devam ederken, bir yanda da kısıtlamalarla devam ediyor. Biz dahi buraya girerken ciddi kısıtlamalarla karşılaştık. Yahudi kimseler çok rahat bir şekilde girerken, Müslümanların girmesi için yine kimlik bakılıyor" diyerek bölgedeki ayrımcı politikaları gözler önüne serdi. Sokaklarda yaşam, İsrail'in denetim noktaları ve kimlik kontrolleri etrafında şekillenirken; esnafın dükkanını açması, çocukların okula gitmesi gibi en temel rutinler bile büyük kısıtlamalar altında gerçekleşiyor.