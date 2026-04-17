İşgalci İsrail’den Mescid-i Aksa’da yeni baskı! 41 günlük yasağın ardından gerilim tırmanıyor
İşgalci İsrail'in kanlı eli ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'da. Tam 41 gün süren hukuksuz kısıtlamaların ardından, Aksa’nın avlusunda yeniden Cuma heyecanı yaşanıyor. Ancak İsrail polisi, namaz kılmaya gelenleri yıldırmak için her türlü baskıyı deniyor. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim ve ekibi, namlunun ucunda görev yaparak Siyonist zulmünü ve Müslümanların onurlu direnişini dünyaya duyuruyor. Gözler ve kalpler bugün yine Kudüs'te atıyor.
İşgalci İsrail'in savaş bahanesiyle tam 41 gün boyunca kapılarını Müslümanlara kapattığı ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'da, yeniden açılışın ardından ikinci Cuma heyecanı yaşanıyor. İsrail polisinin nefes aldırmayan kuşatması, tacizleri ve hukuksuz engellemelerine rağmen binlerce Müslüman Mescid-i Aksa'ya akın ederken, A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim ve ekibi bölgedeki son durumu ve yaşanan büyük gerilimi yerinde takip etti.
İSRAİL POLİSİNDEN NEFES KESEN ABLUKA
Mescid-i Aksa çevresinde adeta bir açık hava hapishanesi atmosferi oluşturan işgal güçleri, giriş ve çıkışları tamamen kontrol altına aldı. Bölgedeki durumu aktaran A Haber Muhabiri Hasan Zahid Ezim, "Mescid-i Aksa'nın açılmasının üzerinden ikinci Cuma geçiyor. Arkamda Kubbetü's-Sahra, karşımda ise cami yer alıyor. Ancak buraya girişler oldukça zor şartlar altında yapılıyor. Tüm kapılar İsrail polisinin ağır baskısı ve kontrolü altında tutuluyor." sözleriyle bölgedeki kuşatmayı aktardı.
A HABER EKİBİNE SKANDAL TACİZ VE SORGULAMA
Bölgede görev yapan basın mensuplarına yönelik baskılarını artıran İsrail polisi, A Haber ekibini de hedef aldı. Yaşadıkları çirkin tacizi dile getiren Hasan Zahid Ezim, "Biz de buraya girerken bizi şüpheli buldular. Kimliklerimizi ve pasaportlarımızı didik didik kontrol ettiler. Neden geldiğimizi, kim olduğumuzu sordular. Hatta Müslüman olup olmadığımızı kontrol etmek için benden dua okumamı dahi istediler." ifadelerini kullandı. Ezim ayrıca, "Şu an bile yayını konforlu bir şekilde gerçekleştiremiyorum zira İsrail polisi tarafından takip ediliyorum. Çantamı kontrol ettiler, telefonumu kurcalamak istediler ama müsaade etmedim." diyerek işgalcilerin hukuk tanımaz tavrını gözler önüne serdi.
TÜM ENGELLEMELERE RAĞMEN MÜSLÜMANLAR PES ETMİYOR
İsrail'in her türlü kısıtlamasına ve fiziksel engellemelerine rağmen Mescid-i Aksa sevdalıları saf tutmaya devam ediyor. Yaşanan kararlılığı vurgulayan Hasan Zahid Ezim, "İsrail polisi Müslümanlara huzur vermiyor, sanki kendi özel alanlarına izinsiz giriliyormuş gibi tepki gösteriyorlar. Elleri tetikte, tüfeklerle Müslümanların etrafında dolaşıyorlar. Kameramanımı içeri almadılar ancak ben bir şekilde girebildim. Her türlü ambargoya ve kısıtlamaya rağmen Müslümanlar pes etmiyor, cuma namazlarını eda etmek için ilk kıblemize gelmeye devam ediyorlar." sözleriyle kutsal mekandaki tarihi direnişi ve ibadet azmini ifade etti.