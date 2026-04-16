Ateş hattında 47 gün: A Haber ekibi İsrail'de neler yaşadı?

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, bölgedeki sıcak çatışmaların tam ortasından, İsrail ve Lübnan sınırından Türkiye'ye döndü. 47 gün boyunca canlarını dişine takarak en çarpıcı görüntüleri ve en özel analizleri A Haber farkıyla ekranlara taşıyan tecrübeli ekip, ayağının tozuyla geldikleri stüdyoda ölümle burun buruna geldikleri o kritik anları, yaşadıkları gözaltı süreçlerini ve sahadaki psikolojik savaşı ilk kez paylaştı.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA: ROKETLER BİR ARKA SOKAĞA DÜŞTÜ

Sahada yaşadıkları en tehlikeli anları anlatan Emine Kavasoğlu, "Savaş açısından baktığımızda en çok risk yaşadığımız nokta Nahariya bölgesiydi. Bir anda Lübnan'ın misillemesi başladı ve füzeler çok yakınımıza düştü. Bizi zorla sığınağa aldılar ama biz de ne yapacağımızı bilemedik. Ramat Gan'da yine canlı yayındayken inanılmaz bir patlama oldu ve roket hemen bir arka sokağımıza düştü. İtfaiyeden ve sivil savunmadan önce biz oraya ulaştık" ifadelerini kullandı. O anları kamerasına kaydeden Niyazi Kurt ise dehşetin boyutunu, "Kuzey tarafında, Metula'da patlama sesleri çok yakından gelmeye başlayınca tedirgin oldum. Bir akşam çatıda çekim yaparken füzenin düşüş sesini iki kez çok yakından duyduk. Özellikle küme başlıklı füzeler üzerimize gelmeye başlayınca o an ne olacağını bilemiyorsunuz çünkü füze başlıkları 25-30 parçaya bölünüyor" sözleriyle aktardı.