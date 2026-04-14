ABD'siz İsrail kağıttan kaplan: Siyonist rejimin stratejik çöküşü

İsrail’in bölgedeki askeri gücü ve stratejik konumu yeniden tartışma konusu oldu. Uzmanlar, ABD desteği olmadan İsrail’in sürdürülebilir bir askeri yapı kurmakta zorlanacağını vurguluyor. Artan çok cepheli baskı, ekonomik yük ve savunma maliyetleri dikkat çekerken, Tel Aviv yönetiminin bölgedeki yalnızlığının derinleştiği ifade ediliyor.

İsrail'in bölgedeki işgal politikaları ve saldırgan tutumu, müttefiki ABD'nin desteği olmadan sürdürülebilir bir yapı sunmuyor. A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, A Haber canlı yayınında İsrail'in stratejik yalnızlığını, coğrafi kırılganlığını ve askeri kapasitesinin sınırlarını çarpıcı analizlerle ortaya koydu. Uzmanlara göre, küresel lojistik ve siyasi koruma kalktığı anda İsrail, "kağıttan bir kaplan"dan farksız kalacak ve bölgedeki varlığı derin bir risk altına girecek. ABD OLMADAN İSRAİL KAĞITTAN KAPLAN MI? ABD DESTEĞİ OLMAZSA İSRAİL KAĞITTAN KAPLAN İsrail'in sahadaki gücünün tamamen dış desteğe bağlı olduğunu vurgulayan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "ABD desteği yoksa ve İsrail tek başınaysa, İsrail'in kağıttan bir kaplandan öte bir durumu yok. Küresel lojistik ve siyasi koruma kalktığı anda İsrail'in pek yaşama şansı da kalmayacaktır, her tarafta duvara çarpacaktır" ifadelerini kullandı. Sali, İsrail'in bölgesel bir aktöre indirgenmesi durumunda hiçbir fonksiyonu kalmayan küçük bir ülke haline dönüşeceğini belirterek, "Neticede gelen bir tokat vurur, giden bir tokat vurur; İsrail böyle bir duruma düşer" sözleriyle olası senaryoyu aktardı.

(foto: ahaber.com.tr) İSRAİL'İN STRATEJİK YALNIZLIĞI DERİNLEŞİYOR İsrail'in bölge coğrafyasında giderek izole olduğunu ifade eden Orhan Sali, "İsrail bölgede gittikçe izole olan ve bu izolasyondan bir türlü çıkamayan bir yapıya sahip. ABD desteğinin olmadığı bir durumda, İran savaşında gördük ki kimse destek vermez. En yakın müttefikleri bile bu savaşa müdahil olmayacağını söyledi" ifadelerini kullandı. Batı dünyasında Siyonizme karşı ciddi bir uyanış başladığını dile getiren Sali, "Netanyahu'nun politikaları İsrail'i tam anlamıyla stratejik bir yalnızlığa itmiş durumda" şeklinde konuştu.

COĞRAFİ KIRILGANLIK VE DERİNLİK SORUNU İsrail'in yüzölçümü ve askeri yerleşimi bakımından büyük bir risk altında olduğunu belirten Sali, "İsrail'in stratejik bir derinliği yok. Hava üsleri, enerji noktaları ve limanlar sadece birkaç hassas noktada toplanmış durumda. Yoğun füze saldırılarına karşı uzun süre dayanamadıklarını gördük" dedi. İsrail'in çevresindeki tüm komşularını tehdit etmesinin bedelini ödemeye başladığını söyleyen Sali, "ABD'nin olmadığı bir dünyada, İsrail'in stratejik derinlikten yoksun olması onu her türlü dış etkiye karşı tamamen savunmasız bırakıyor" ifadelerini kullandı. AÇILAN CEPHELER KAPANMIYOR: SAVAŞ YORGUNLUĞU KAPIDA İsrail ordusunun çok cepheli bir baskı altında olduğunu ve hiçbir cepheyi kapatamadığını vurgulayan Orhan Sali, "Gazze'de Hamas hala kontrolü elinde tutuyor, Hizbullah lider kadrosu darbe alsa da hala roket gönderebiliyor. İran tehdidi ise hala sıcaklığını koruyor" sözlerini aktardı. Savaşın uzamasının toplumsal bir travmaya dönüştüğünü belirten Sali, "İsrail halkı sığınaklarda yaşamaktan yoruldu. Uzun savaş hem askeri hem de ekonomik olarak İsrail'i yıpratıyor. Yedek asker bile bulmakta zorlanan, ekonomisi durma noktasına gelen bir yapıdan bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.