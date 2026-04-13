Türk polisine yerli ve milli hava kalkanı! İşte gökyüzünün yeni muhafızları

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen T129 ATAK, Aksungur ve T70 envantere katıldı. A Haber yerli ve milli imkanlarla üretilen milli kalkanları görüntülerken Pilot Başkomiser Ömer Bertan Çam "Yerli üretim bir hava aracıyla uçmak hem büyük bir gurur kaynağı hem de operasyonel anlamda çok büyük bir kolaylık." dedi.

A Haber muhabiri Şener Çetin, Türk havacılık ve savunma sanayiinin kalbi TUSAŞ'ta gerçekleştirilen teslimat törenini ve İçişleri Bakanlığı envanterine katılan yeni hava araçlarının detaylarını canlı yayında aktardı.

Pilot Başkomiser Ömer Bertan Çam'ın da katıldığı yayında, yerli ve milli imkanlarla üretilen araçların Türk polisinin gücüne güç katacağı vurgulandı.

TÜRK POLİSİNE YERLİ VE MİLLİ HAVA KALKANI! TUSAŞ'TAN İÇİŞLERİNE ÜÇ DEV TESLİMAT

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, gücünü yerli ve milli teknolojiyle tahkim etmeye devam ediyor. TUSAŞ tarafından üretilen Aksungur İHA, T70 genel maksat helikopteri ve T129 ATAK taarruz helikopteri düzenlenen törenle envantere dahil ediliyor.

SINIFININ EN İYİSİ: T129 ATAK HELİKOPTERİ

Teslim edilecek olan T129 ATAK helikopterinin heybetli duruşuna dikkat çeken Şener Çetin, aracın özellikle terörle mücadele ve özel operasyonlardaki kritik rolünü vurguladı. ATAK helikopterinin teknik kabiliyetlerini anlatan Pilot Başkomiser Ömer Bertan Çam, "Adı üstünde çok atak bir helikopter. Sınıfındaki en üst düzey manevra kabiliyetine sahip olan helikopter budur. Hafif sınıf, taktik keşif ve gözetleme görevlerini başarıyla icra edebiliyor; şu an bizim gözümüzde sınıfında dünyanın en iyisi diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

YERLİ ÜRETİMİN SAĞLADIĞI STRATEJİK AVANTAJLAR

Yerli ve milli imkanlarla üretilen hava araçlarını kullanmanın operasyonel süreçlere doğrudan katkı sağladığını belirten Pilot Başkomiser Çam, dışa bağımlılığın bitmesinin önemine değindi. Çam, "Yerli üretim bir hava aracıyla uçmak hem büyük bir gurur kaynağı hem de operasyonel anlamda çok büyük bir kolaylık. Bakım için gereken malzemelerin tedariki ve olası bir arıza durumunda çözüm bulabilmek bizim için çok büyük bir fırsat" sözleriyle aktardı.

GÖKYÜZÜNÜN YENİ MUHAFIZLARI: AKSUNGUR VE T70

Envantere giren diğer iki araç hakkında da bilgi veren Şener Çetin, Aksungur İHA'nın 48 saat havada kalabilme özelliğiyle gözetleme faaliyetlerinde çığır açacağını belirtti. Çetin, T70 genel maksat helikopterinin ise geniş kabiniyle personel ve ekipman taşıma, arama kurtarma ve lojistik destek gibi pek çok alanda kullanılacağını ifade etti. Teslimat töreninin ardından bu araçların hemen görev bölgelerine sevk edilerek emniyet teşkilatına hava desteği sunmaya başlayacağı bildirildi.