Bibi'nin gözü döndü! Ateşkesi durdurmak için ABD uçağına saldırı iddiası!

MASADAKİ KRİTİK İSİMLER

Programda, Pakistan'daki tarihi zirveye katılacak heyetler de değerlendirildi. ABD delegasyonunda JD Vance, Steve Witkoff, Jared Kushner ve CENTCOM Komutanı Brett Cooper'ın yer alacağı ifade edilirken; İran tarafında Abbas Arakçi, Muhammed Bakır Kalibaf, Ravançi ve Muhammed Bager'in bulunacağı belirtildi. Pakistan tarafında ise Başbakan Şahbaz Şerif, Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İshak Dar ve Muhammed Asım Malik'in masada olacağı aktarıldı.

"KUSHNER MASANIN ŞANSINI ARTIRIR"

Zafer Şahin, müzakere heyetlerine ilişkin değerlendirmesinde, "Trump, gönderdiği ekibe 'Herhangi bir sabotaja mahal vermeden bu işi bitirin' talimatı verdi.Burada Kushner'in bulunması daha iyi İran açısından da tercih edilebilir bir şey. Neden? Çünkü Kushner'in kendi ipleri İsrail'de, İsrail'in ipi de biraz Kushner'in elinde." ifadelerini kullandı.

Gaffar Yakınca ise Kushner'in varlığının İsrail açısından önemli bir kaldıraç olduğunu belirterek, "İsrail masada yok ama Kushner onların temsilcisi gibi değerlendirilebilir." şeklinde konuştu.

"İSRAİL AMERİKA'YI KULLANAMAZ"

Yakınca, İsrail-ABD ilişkilerine dair dikkat çekici bir değerlendirmede bulunarak, "İsrail Amerika'yı kullanamaz; İsrail bir ileri karakoldur ve Amerika'nın silahıdır." ifadelerini kullandı.