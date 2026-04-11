Bibi'nin gözü döndü! Ateşkesi durdurmak için ABD uçağına saldırı iddiası!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABD-İran zirvesi öncesinde uluslararası kamuoyunu sarsan çarpıcı bir iddia gündeme geldi. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, Amerikan medyasında yer alan haberlere dayanarak, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun olası ateşkesi sabote etmek amacıyla ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’ın uçağına yönelik sahte bayrak operasyonu düzenleyebileceğine dair iddiaların gündeme geldiğini aktardı.

ABD ile İran arasında Pakistan'da gerçekleştirilmesi planlanan kritik müzakereler öncesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Diplomasi trafiği hız kazanırken, güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. A Haber canlı yayınında konuşan Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, Amerikan basınında yer alan çarpıcı iddiaları paylaşarak, olası bir ateşkes sürecini sabote etmeye yönelik senaryoların tartışıldığını belirtti. Bu iddialar, küresel diplomasinin merkezinde yer alan tarihi zirve öncesinde gerilimin ne denli yüksek olduğunu gözler önüne serdi.

DÜNYA NEFESİNİ TUTTU! ABD-İRAN ZİRVESİ ÖNCESİ KRİTİK SATRANÇ

ATEŞKES MASASI ÖNCESİ KRİTİK TRAFİK

A Haber canlı yayınında ABD ile İran arasında gerçekleşmesi planlanan müzakereler ele alındı. ABD heyetinin JD Vance öncülüğünde yola çıktığı, İran heyetinin de Pakistan'a hareket ettiği belirtilirken, yarın yapılacak görüşmeler öncesinde tansiyonun yüksek olduğu ifade edildi.

WASHINGTON'DAN SICAK BİLGİLER

İrfan Sapmaz, zirveye ilişkin güvenlik önlemlerine dikkat çekerek, "Bu gezinin son derece yüksek güvenlikli bir çerçevede geçtiğinin altını çizmek istiyorum. Air Force 2 havalanmadan önce uçakta bulunan arkadaşlarımız bilgi geçti ancak şu ana kadar başka bir açıklama yapılmadı." ifadelerini kullandı.

Sapmaz, Amerikan medyasında yer alan iddialara değinerek, "New York Post gibi gazetelerde Netanyahu'nun olası bir ateşkesi sabote etmek amacıyla JD Vance'ın uçağına yönelik sahte bayrak operasyonu düzenleyebileceğine dair iddialar yer aldı." sözleriyle dikkat çekti.

JD VANCE'TAN SERT VE NET MESAJ

Sapmaz, ABD Başkan Yardımcısı'nın uçakta yaptığı açıklamaları aktararak, JD Vance'ın, "Müzakereleri sabırsızlıkla bekliyoruz. İran iyi niyetle gelirse dostluk elimizi uzatmaya hazırız; ancak bizi oyuna getirmeye kalkışırlarsa buna izin vermeyiz." ifadelerini kullandığını belirtti.

TRUMP'IN 15 GÜNLÜK ATEŞKES HAMLESİNİN PERDE ARKASI

Sapmaz, Donald Trump'ın ateşkesi neden hızla kabul ettiğine ilişkin çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıyarak, "Washington Post'ta yer alan habere göre Trump yönetimi, İran'da tutuklu bulunan 6 Amerikalının serbest bırakılmasını talep etmeyi planlıyor." şeklinde konuştu.

Sapmaz ayrıca, Beyaz Saray'ın bu kişilerin kimliklerinin gizli tutulması için baskı uyguladığını belirterek, bu gelişmenin diplomasi trafiğinin en dikkat çekici başlıklarından biri olduğunu vurguladı.

MASADAKİ KRİTİK İSİMLER

Programda, Pakistan'daki tarihi zirveye katılacak heyetler de değerlendirildi. ABD delegasyonunda JD Vance, Steve Witkoff, Jared Kushner ve CENTCOM Komutanı Brett Cooper'ın yer alacağı ifade edilirken; İran tarafında Abbas Arakçi, Muhammed Bakır Kalibaf, Ravançi ve Muhammed Bager'in bulunacağı belirtildi. Pakistan tarafında ise Başbakan Şahbaz Şerif, Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İshak Dar ve Muhammed Asım Malik'in masada olacağı aktarıldı.

"KUSHNER MASANIN ŞANSINI ARTIRIR"

Zafer Şahin, müzakere heyetlerine ilişkin değerlendirmesinde, "Trump, gönderdiği ekibe 'Herhangi bir sabotaja mahal vermeden bu işi bitirin' talimatı verdi.Burada Kushner'in bulunması daha iyi İran açısından da tercih edilebilir bir şey. Neden? Çünkü Kushner'in kendi ipleri İsrail'de, İsrail'in ipi de biraz Kushner'in elinde." ifadelerini kullandı.

Gaffar Yakınca ise Kushner'in varlığının İsrail açısından önemli bir kaldıraç olduğunu belirterek, "İsrail masada yok ama Kushner onların temsilcisi gibi değerlendirilebilir." şeklinde konuştu.

"İSRAİL AMERİKA'YI KULLANAMAZ"

Yakınca, İsrail-ABD ilişkilerine dair dikkat çekici bir değerlendirmede bulunarak, "İsrail Amerika'yı kullanamaz; İsrail bir ileri karakoldur ve Amerika'nın silahıdır." ifadelerini kullandı.

JOHN KERRY NE DEDİ?

John Kerry'nin sözlerine de yer verilen yayında, Kerry'nin, "Netanyahu İran'a saldırmamızı istedi. Obama, Biden ve Bush bunu reddetti; onay veren tek başkan Trump'tı." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

"AMERİKA BU SAVAŞI NEDEN BİTİRSİN?"

Coşkun Başbuğ ise Trump'ın savaş politikalarına ilişkin farklı bir değerlendirme yaparak, "İsrail'in Amerika'dan aldığı destek ortada, askeri anlamda gücü ortada. Vurur, başlatır ondan sonra istersen girme. O Amerika'yla, beraber vuruyor anlamına geliyor. Burada, Haziran 2025; orada Trump bir günde savaşı bitirdi. B-2'ler havalandı hadi herkes evine savaş bitti şimdi barış zamanı. Niye bitirsin ya Amerika böyle bir savaşı? Her şey ortam müsait, bütün dünya kabullenmiş, İran paramparça, hava sahası elek. Böyle şimdiki gibi bir direnç de göstermiyor. Niye bitirdi orada savaşı?" şeklinde konuştu.

Başbuğ ayrıca, "Haziran 2025'te başlayan savaş bir günde sona erdi. B-2 bombardıman uçakları havalandıktan sonra savaşın bitirilmesi Trump'ın barış yönünde adım attığını gösterdi." ifadelerini kullandı.

ORTA DOĞU'DA KÜRESEL SATRANÇ

Başbuğ, bölgedeki gelişmeleri değerlendirirken, "Ortadoğu'da Arapları, Kürtleri ve Farsları karşı karşıya getirme planı işliyor." sözleriyle bölgedeki stratejik hesaplaşmaya dikkat çekti.

