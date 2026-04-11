Bibi'nin gözü döndü! Ateşkesi durdurmak için ABD uçağına saldırı iddiası!
ABD-İran zirvesi öncesinde uluslararası kamuoyunu sarsan çarpıcı bir iddia gündeme geldi. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, Amerikan medyasında yer alan haberlere dayanarak, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun olası ateşkesi sabote etmek amacıyla ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’ın uçağına yönelik sahte bayrak operasyonu düzenleyebileceğine dair iddiaların gündeme geldiğini aktardı.
ABD ile İran arasında Pakistan'da gerçekleştirilmesi planlanan kritik müzakereler öncesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Diplomasi trafiği hız kazanırken, güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. A Haber canlı yayınında konuşan Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, Amerikan basınında yer alan çarpıcı iddiaları paylaşarak, olası bir ateşkes sürecini sabote etmeye yönelik senaryoların tartışıldığını belirtti. Bu iddialar, küresel diplomasinin merkezinde yer alan tarihi zirve öncesinde gerilimin ne denli yüksek olduğunu gözler önüne serdi.
ATEŞKES MASASI ÖNCESİ KRİTİK TRAFİK
A Haber canlı yayınında ABD ile İran arasında gerçekleşmesi planlanan müzakereler ele alındı. ABD heyetinin JD Vance öncülüğünde yola çıktığı, İran heyetinin de Pakistan'a hareket ettiği belirtilirken, yarın yapılacak görüşmeler öncesinde tansiyonun yüksek olduğu ifade edildi.
WASHINGTON'DAN SICAK BİLGİLER
İrfan Sapmaz, zirveye ilişkin güvenlik önlemlerine dikkat çekerek, "Bu gezinin son derece yüksek güvenlikli bir çerçevede geçtiğinin altını çizmek istiyorum. Air Force 2 havalanmadan önce uçakta bulunan arkadaşlarımız bilgi geçti ancak şu ana kadar başka bir açıklama yapılmadı." ifadelerini kullandı.
Sapmaz, Amerikan medyasında yer alan iddialara değinerek, "New York Post gibi gazetelerde Netanyahu'nun olası bir ateşkesi sabote etmek amacıyla JD Vance'ın uçağına yönelik sahte bayrak operasyonu düzenleyebileceğine dair iddialar yer aldı." sözleriyle dikkat çekti.
JD VANCE'TAN SERT VE NET MESAJ
Sapmaz, ABD Başkan Yardımcısı'nın uçakta yaptığı açıklamaları aktararak, JD Vance'ın, "Müzakereleri sabırsızlıkla bekliyoruz. İran iyi niyetle gelirse dostluk elimizi uzatmaya hazırız; ancak bizi oyuna getirmeye kalkışırlarsa buna izin vermeyiz." ifadelerini kullandığını belirtti.
TRUMP'IN 15 GÜNLÜK ATEŞKES HAMLESİNİN PERDE ARKASI
Sapmaz, Donald Trump'ın ateşkesi neden hızla kabul ettiğine ilişkin çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıyarak, "Washington Post'ta yer alan habere göre Trump yönetimi, İran'da tutuklu bulunan 6 Amerikalının serbest bırakılmasını talep etmeyi planlıyor." şeklinde konuştu.
Sapmaz ayrıca, Beyaz Saray'ın bu kişilerin kimliklerinin gizli tutulması için baskı uyguladığını belirterek, bu gelişmenin diplomasi trafiğinin en dikkat çekici başlıklarından biri olduğunu vurguladı.