Türk Polis Teşkilatı'nın hafızası bu müzede!

Türk Polis Teşkilatı’nın köklü geçmişini ve kahramanlıklarla dolu gelişim sürecini yaklaşık 2 bin 500 eserle gözler önüne seren Ankara Polis Müzesi, ziyaretçilerini tarihte eşsiz bir yolculuğa çıkarıyor. Osmanlı Devleti’nden günümüze emniyet teşkilatının her dönemine ışık tutan müze, hem teknolojik dönüşümü hem de vatan savunmasında can veren kahramanların aziz hatıralarını gelecek nesillere aktarıyor.

Müzenin kuruluş serüvenine ve tarihi derinliğine dikkat çeken Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı Güven Çopur, "Müzemiz 1911 yılında Osmanlı döneminde İstanbul Polis Mektebi'nde ilk kuruluş çalışmalarıyla başlamış, 1914 yılına kadar bu süreç devam etmiştir. O günkü savaş şartları nedeniyle bir süre ara verilse de yaklaşık 104 yıl sonra bugünkü modern halini almıştır" ifadelerini kullandı.

Sultan Abdülmecid döneminden bugüne teşkilatın hafızasını koruduklarını belirten Çopur, müzenin Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıdığını vurguladı.

İLK PARMAK İZİ TEKNOLOJİSİ

Müzedeki sergileme düzeni ve önemli simgeler hakkında bilgi veren EGM Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkan Yardımcısı Özgür Gür, "Ziyaretçilerimizi ilk girişte Subaşı figürü karşılıyor. Subaşı, özellikle Selçuklu ve Osmanlı döneminde genel güvenliği ve asayişi düzenleyen en yüksek rütbeli komutan olması nedeniyle bizim için tarihi değeri çok yüksek bir başlangıç noktasıdır" sözleriyle aktardı. Müzede ayrıca, emniyet teşkilatında ilk kez 1916 yılında kullanılan parmak izi yönteminin, bir gece bekçisinin katilinin bulunmasındaki rolü de canlı canlandırmalarla anlatılıyor.

ATATÜRK'ÜN ÇANTASI MÜZEDE

Müzenin en dikkat çeken bölümlerinden birini de tarihi anekdotlar oluşturuyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya'dan Sivas'a giderken düşen ve içinde önemli belgelerin bulunduğu çantasının bir komiser muavini tarafından bulunma hikayesine değinen Özgür Gür, "Çantanın bulunması üzerine Atatürk tarafından komiser muavini Osman Nuri Efendi'ye 50 lira para ve kol saati hediye edilmiştir; bu teşkilatımız için çok kıymetli bir anekdottur" açıklamasında bulundu. Ayrıca 2016 yılında Mardin Nusaybin'de 42 özel harekat polisinin hayatını kurtararak şehit olan görev köpeği Zehir'in hikayesi de müzede duygu dolu anlar yaşatıyor.

ŞEHİTLERİN EMANETLERİNE YOĞUN İLGİ

Müzenin en anlamlı noktasının şehitlerin eşyalarının sergilendiği alan olduğunu belirten Özgür Gür, "Burası kelimelerin yetmediği, kalbin sızladığı bir nokta. Görev başında can veren kahramanlarımızın emanetleri burada sergileniyor. Ziyaretçilerimiz arasında meslektaşlarımızdan emekli mensuplarımıza, ilkokul öğrencilerinden vatandaşlarımıza kadar büyük bir ilgi var. Bugüne kadar yaklaşık 150 bin ziyaretçiyi ağırladık" ifadelerini kullandı. Geçmişten bugüne kullanılan araçlar ve silahların da sergilendiği müze, Başkent'te Türk polisinin gurur tablosu olarak kapılarını açık tutmaya devam ediyor.