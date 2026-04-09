Büyük savaşın ayak sesleri: İran bir prova mı?

Dünya, savunma sanayii ve askeri dengeler açısından tarihin en kritik virajlarından birinden geçiyor. Küresel güçler arasındaki hegemonya mücadelesi ve savunma bütçelerindeki devasa artışlar, akıllara tek bir soruyu getiriyor: İran üzerinden yürüyen gerilim, aslında çok daha büyük bir dünya savaşının provası mı? Uzman isimler A Haber ekranlarında, "Pax Americana" düzeninin sarsıldığını ve uluslararası örgütlerin işlevsizleştiği bu yeni süreçte, Türkiye gibi yükselen güçlerin adil bir dünya düzeni için anahtar rol oynayacağını vurguluyor.

PAX AMERICANA'YA ÇİN VE KÜRESEL GÜNEY İTİRAZI

Küresel sistemin savunma alanında köklü bir paradigma değişiminden geçtiğini belirten uzmanlar, "Soğuk Savaş dinamiklerinin yerini yeni bir sistemsel dönüşüme bıraktığını görüyoruz" tespitinde bulundu. Amerika'nın tek kutuplu güç olma iddiasının artık dünyada karşılık bulmadığını ifade eden stratejistler, "Pax Americana olarak adlandırılan Amerikan barışına en büyük itiraz Çin'den geliyor. Çin, Amerika'nın bu stratejisini yıkarak kendisini küresel güneyin hamisi ve yeni bir kutup olarak konumlandırmak istiyor" ifadelerini kullandı.