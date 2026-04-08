Vahşetin ortasında bir tutam sevinç: Savaşın kurbanı çocuklardan ateşkes sevinci!
Orta Doğu’da 40 gündür süren savaşın ardından ilan edilen ateşkes, en çok çocukları sevindirdi. Sokaklara yansıyan o anlar canlı yayında ekranlara gelirken, “savaş bitti” diyerek sevinç çığlıkları atan çocukların görüntüleri yürek burktu. Uzmanlar, savaşın çocukların dünyasında derin izler bıraktığına dikkat çekti.
Orta Doğu'nun bitmek bilmeyen çatışma ikliminde büyüyen çocukların, "ateşkes yapıldı" ve "savaş bitti" haberlerini duyduklarında yaşadıkları büyük sevinç A Haber ekranlarında gündeme getirildi. Bölgedeki trajedinin çocuk ruhunda açtığı derin yaraları değerlendiren uzmanlar, savaşın ve ölümün artık çocuk oyunlarına sızacak kadar kanıksandığına dikkat çekti. Uluslararası hukukun pervasızca çiğnendiği coğrafyada, çocukların en büyük hayalinin sadece silahların susması olduğu gerçeği bir kez daha yürekleri burktu.
MASUMİYETİN SAVAŞLA İMTİHANI
Görüntülerde yer alan çocukların coşkusunu değerlendiren A Haber spikeri Cansın Helvacı, "Çocuklar bu yaşta savaşı, topu, tüfeği ne bilir? Bölgedeki Orta Doğu'daki çocukların gündemi bu. Savaş bitti diyorlar çocuklara, aldıkları bilgi bu. Ateşkes yapıldı diyorlar. Sorsanız savaşı belki oyunlarından mı bilirler? Neden bilirler bu yaştaki çocuklar? Savaş bitti deyince böylesine hayat dolu bir sevinçle nasıl tepki veriyorlar?" sözleriyle bölge çocuklarının erken yaşta tanıştığı acı gerçeği aktardı.
"SAVAŞ VE ÖLÜM OYUNLARA YANSIYOR"
Bölgedeki çocukların tanık olduğu vahşetin günlük yaşamın bir parçası haline geldiğini belirten Akademisyen ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, "Olağan günlük hayatın içinde bunlarla karşılaşıyorlar ve bunu doğal olarak oyunlarına yansıtıyorlar. Bunun bir başka versiyonunu Gazze'de görmüştüm; çocuklar sırtlarında beyaz bir bebek taşıyorlar, bir cenazeyi defnetmek üzere taşıyorlar. Çünkü tanık oldukları şey hakikaten bir soykırım, bir savaş suçudur" ifadelerini kullandı. Ülger, çocukların yaşadığı bu travmanın tesadüf olmadığını, bölgedeki saldırganlığın bir sonucu olduğunu vurguladı.
ULUSLARARASI HUKUKUN PERVAZSIZCA ÇİĞNENMESİ
İsrail'in ve destekçisi olan Batılı güçlerin hukuk tanımaz tavrına değinen Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, "İsrail'in hiçbir beynelmilel hukuk kuralına riayet etmeden pervasız saldırganlık içerisinde olduğu gözüktü. Fakat ABD'nin de Trump ile birlikte aynı yola girdiğini görüyoruz. Trump'ın beyan ettiği hususların tamamı Cenevre Sözleşmelerine aykırı. Bu sözleşmeler silahlı çatışmalar hukukunu düzenliyor; sivillere zarar vermeyeceksiniz, okulları, hastaneleri ve ibadethaneleri hedef almayacaksınız diyor" sözleriyle uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi.
"SAVAŞIN İLK KURBANI ÇOCUKLAR OLDU"
Çatışmaların başından itibaren en ağır bedeli çocukların ödediğini hatırlatan Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Bu savaş çocukları öldürerek başladı. En doğrusu bu; savaşın ilk safhasında bizzat çocuklar öldürüldü. Şimdi biz bunu net olarak, çıplak olarak görmeye başladık" diyerek, Orta Doğu'da çocukların hedef alındığı karanlık tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar, çocukların "savaş bitti" çığlığının, aslında küresel vicdana bir çağrı olduğunu ifade ettiler.