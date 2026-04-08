Vahşetin ortasında bir tutam sevinç: Savaşın kurbanı çocuklardan ateşkes sevinci!

Orta Doğu'nun bitmek bilmeyen çatışma ikliminde büyüyen çocukların, "ateşkes yapıldı" ve "savaş bitti" haberlerini duyduklarında yaşadıkları büyük sevinç A Haber ekranlarında gündeme getirildi. Bölgedeki trajedinin çocuk ruhunda açtığı derin yaraları değerlendiren uzmanlar, savaşın ve ölümün artık çocuk oyunlarına sızacak kadar kanıksandığına dikkat çekti. Uluslararası hukukun pervasızca çiğnendiği coğrafyada, çocukların en büyük hayalinin sadece silahların susması olduğu gerçeği bir kez daha yürekleri burktu.

MASUMİYETİN SAVAŞLA İMTİHANI

Görüntülerde yer alan çocukların coşkusunu değerlendiren A Haber spikeri Cansın Helvacı, "Çocuklar bu yaşta savaşı, topu, tüfeği ne bilir? Bölgedeki Orta Doğu'daki çocukların gündemi bu. Savaş bitti diyorlar çocuklara, aldıkları bilgi bu. Ateşkes yapıldı diyorlar. Sorsanız savaşı belki oyunlarından mı bilirler? Neden bilirler bu yaştaki çocuklar? Savaş bitti deyince böylesine hayat dolu bir sevinçle nasıl tepki veriyorlar?" sözleriyle bölge çocuklarının erken yaşta tanıştığı acı gerçeği aktardı.