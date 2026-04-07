Türk sahasına yerli ve milli kalkan! Havada karada ve denizde: İşte Türkiye'nin gururu ROKETSAN füzeleri

A Haber, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen ROKETSAN’ın stratejik tesis açılışından ve Türkiye’nin savunma sanayiindeki devrim niteliğindeki projelerinden en sıcak detayları aktardı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Tayfun balistik füzesinden, menziliyle düşmana korku salan SİPER sistemine kadar, Türkiye’nin caydırıcılık gücünü beş katına çıkaracak 3 milyar dolarlık dev yatırımın kalbinden tarihi anlara tanıklık edildi. A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu ROKETSAN tesislerinden en sıcak bilgileri aktardı.

3 milyar dolarlık dev yatırımla üretim kapasitesini 5 kat artıran ROKETSAN, Tayfun balistik füzesi, SİPER hava savunma sistemi ve Atmaca'nın yeni nesil versiyonlarıyla Türkiye'nin caydırıcılığını zirveye taşıyor.

A HABER ROKETSAN TESİSİNDE!

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ZİYARETİ VE STRATEJİK EŞİK
ROKETSAN tesisinden canlı yayında detayları aktaran A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, "Bizler şu anda Roketsan'dayız. Geride bıraktığımız saatlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan buradaydı, bulunmuş olduğumuz bu alandaydı" ifadelerini kullanarak, bölgedeki stratejik hareketliliğin altını çizdi. Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı noktayı yerinde gözlemleyen Hacıalioğlu, Roketsan'ın artık çok daha güçlü bir üretim kapasitesine ulaştığını vurguladı.

MENZİLİ SIR GİBİ SAKLANAN DEV: TAYFUN BALİSTİK FÜZESİ

Savunma dünyasının gözünün üzerinde olduğu Tayfun füzesinin önünde konuşan Mert Hacıalioğlu, "Kameraman arkadaşım Uğur Koçak Tayfun'u şimdi sizlere gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi balistik füze noktasında Türkiye yerli ve milli imkanlarla birlikte oldukça önemli bir yol katetti. Tayfun füzesinin menzilini söyleyemiyoruz, biliyorsunuz Tayfun'un menzili gizli ancak önemli bir çalışmaydı. Belki de yakın zamanda çok fazla görücüye çıkmayan bir sistemden söz ediyoruz" sözleriyle, bu teknolojinin stratejik bir eşik olduğunu aktardı.

ÜRETİM KAPASİTESİNDE 5 KAT ARTIŞ VE 3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Türkiye'nin ateş gücünü katlayacak tesis hamlesine değinen Hacıalioğlu, "Türkiye bugün yapılan bu açılışla birlikte önemli bir kazanım elde etti. Roketsan artık 5 kat daha fazla füze üretebilecek. Bu noktada oldukça önemli bir adım atıldı. Bu hususta 3 milyar doların üzerinde bir yatırımdan söz ediyoruz, oldukça büyük rakamlar, bunu da ifade edelim" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE YÜZYILI'NIN SAVUNMA DESTANI

Bölgede sadece bir fabrika değil, Türkiye'nin gelecekteki savunma vizyonunun inşa edildiği vurgulandı.

ÇELİK KUBBE'NİN YILDIZLARI: SİPER VE HİSAR SAHADA
Hava savunma sistemlerinin önemine dikkat çeken Mert Hacıalioğlu, "Çelik Kubbe diyoruz, Çelik Kubbe'nin oldukça önemli bir paydaşı olan Siperler, onlar da görmüş olduğunuz gibi burada birçok modülüyle yer almakta. Siper, uzun menzilli hava savunma sistemi yani gök kubbenin korunması noktasında oldukça önemli bir yere sahip. Aselsan ve Roketsan, bunun yanı sıra birçok alt yüklenici paydaşla birlikte Hisar ve daha sonra ise Siperler geliştirildi" ifadelerini kullandı.

DENİZLERİN VE KARANIN MUHAFIZI: ATMACA'NIN DURDURULAMAZ GÜCÜ
Atmaca füzesinin çok yönlü yapısını anlatan Hacıalioğlu, "Atmaca birçok versiyonla üretildi. Bu, Kara Atmaca; bunun yanı sıra gemisavar Atmaca var, bir de kapsüllü Atmaca var. Denizaltılar bunu kullanmaya başladı. Kapsülle birlikte denizaltından çıkış gerçekleştiriyor, daha sonra ise belirlenen hedefi giderek vuruyor. Bunun aynı zamanda savaş uçaklarıyla ya da İHA ve SİHA'larla atılan versiyonlarını göreceğiz" diyerek sistemin esnekliğini dile getirdi.

DRON TEHDİTLERİNE KARŞI BURÇ, CİRİT VE LAZER KALKANI
Modern savaş sahasının yeni tehditlerine karşı geliştirilen çözümleri yerinde inceleyen Hacıalioğlu, "Burç sistemi, havadan gelen tehditlere karşı; döner kanatlı dronlar olabilir, başka versiyonlu tehditler olabilir, yoğun atışlarla birlikte oldukça önemli bir sistem. Yan tarafında ise Cirit var, Lazer var; lazerle birlikte havadan gelen dron tehditlerini etkisiz hale getiren bir sistem" bilgilerini paylaştı.

FIRTINAYA RAĞMEN DİMDİK: PUSU VE SAKARYA SİSTEMLERİ
Zorlu hava şartları altında gerçekleştirilen yayında bölgedeki atmosferi tarif eden Mert Hacıalioğlu, "Yoğun bir rüzgar ve fırtına vardı dakikalar önce, etrafta bulunan bazı yazılar bu nedenden dolayı devrilmiş durumda. İleride Pusu ve Sakarya'yı görüyoruz ve yanında da yine hava savunma sistemleri yer alıyor. Türkiye bu anlamda önemli bir caydırıcılığa kavuşmuş durumda. Başkan Erdoğan'ın vermiş olduğu mesajların sahaya yansımaları ve caydırıcılık noktasındaki önemi büyük olacaktır" sözleriyle tarihi yayını noktaladı.

Erdoğan: Zaman ayarlı provokasyonErdoğan: Zaman ayarlı provokasyonERDOĞAN: ZAMAN AYARLI PROVOKASYON

