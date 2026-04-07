Türk sahasına yerli ve milli kalkan! Havada karada ve denizde: İşte Türkiye'nin gururu ROKETSAN füzeleri
A Haber, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen ROKETSAN’ın stratejik tesis açılışından ve Türkiye’nin savunma sanayiindeki devrim niteliğindeki projelerinden en sıcak detayları aktardı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Tayfun balistik füzesinden, menziliyle düşmana korku salan SİPER sistemine kadar, Türkiye’nin caydırıcılık gücünü beş katına çıkaracak 3 milyar dolarlık dev yatırımın kalbinden tarihi anlara tanıklık edildi. A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu ROKETSAN tesislerinden en sıcak bilgileri aktardı.
3 milyar dolarlık dev yatırımla üretim kapasitesini 5 kat artıran ROKETSAN, Tayfun balistik füzesi, SİPER hava savunma sistemi ve Atmaca'nın yeni nesil versiyonlarıyla Türkiye'nin caydırıcılığını zirveye taşıyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ZİYARETİ VE STRATEJİK EŞİK
ROKETSAN tesisinden canlı yayında detayları aktaran A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, "Bizler şu anda Roketsan'dayız. Geride bıraktığımız saatlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan buradaydı, bulunmuş olduğumuz bu alandaydı" ifadelerini kullanarak, bölgedeki stratejik hareketliliğin altını çizdi. Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı noktayı yerinde gözlemleyen Hacıalioğlu, Roketsan'ın artık çok daha güçlü bir üretim kapasitesine ulaştığını vurguladı.
MENZİLİ SIR GİBİ SAKLANAN DEV: TAYFUN BALİSTİK FÜZESİ
Savunma dünyasının gözünün üzerinde olduğu Tayfun füzesinin önünde konuşan Mert Hacıalioğlu, "Kameraman arkadaşım Uğur Koçak Tayfun'u şimdi sizlere gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi balistik füze noktasında Türkiye yerli ve milli imkanlarla birlikte oldukça önemli bir yol katetti. Tayfun füzesinin menzilini söyleyemiyoruz, biliyorsunuz Tayfun'un menzili gizli ancak önemli bir çalışmaydı. Belki de yakın zamanda çok fazla görücüye çıkmayan bir sistemden söz ediyoruz" sözleriyle, bu teknolojinin stratejik bir eşik olduğunu aktardı.
ÜRETİM KAPASİTESİNDE 5 KAT ARTIŞ VE 3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Türkiye'nin ateş gücünü katlayacak tesis hamlesine değinen Hacıalioğlu, "Türkiye bugün yapılan bu açılışla birlikte önemli bir kazanım elde etti. Roketsan artık 5 kat daha fazla füze üretebilecek. Bu noktada oldukça önemli bir adım atıldı. Bu hususta 3 milyar doların üzerinde bir yatırımdan söz ediyoruz, oldukça büyük rakamlar, bunu da ifade edelim" şeklinde konuştu.
Bölgede sadece bir fabrika değil, Türkiye'nin gelecekteki savunma vizyonunun inşa edildiği vurgulandı.