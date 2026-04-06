Sivas'ta ormanların hayaleti vaşak kamerada! ahaber.com.tr görüntüledi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde nadir görülen bir vaşak görüntülendi. "Ormanların hayaleti" olarak bilinen vaşak, Cizözü köyü yakınlarında yiyecek ararken ahaber.com.tr tarafından görüntülendi.

YİYECEK ARAMA ANLARI KAMERADA

Doğal yaşam alanından yerleşim yerlerine kadar inen vaşağın, bölgede yiyecek aradığı görüldü. Ender rastlanan bu anlar, yaban hayatının gizemli yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.