Türklerin manevi başkenti Türkistan! Kadim topraklarda geleceğin vizyonu: Hedef 300 milyon Türk

ahaber.com.tr - Özel Haber
Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan, kültürel ve ekonomik atılımlarla yeniden yükseliyor. Kürşad Zorlu, 300 milyonluk Türk dünyasının sorumluluğuna dikkat çekerken; TDT destekli Turan Serbest Bölgesi ve yaklaşan zirve öne çıktı. Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı zirvede dünyaya güçlü mesajlar verilmesi bekleniyor.

Türk dünyasının manevi başkentlerinden biri olan Türkistan, önemli bir bilimsel ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinliğe katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, 300 milyonluk Türk dünyasının sorumluluğunu omuzlarında hissettiklerini vurguladı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Türklerin manevi başkenti Türkistan'dan önemli mesajlar aktardı.

TÜRKLERİN MANEVİ BAŞKENTİ TÜRKİSTAN

TÜRKİSTAN: KADİM TARİHİN VE GELECEĞİN BULUŞMA NOKTASI

Kazakistan'ın güneyinde yer alan ve Türk dünyasının manevi merkezi olarak kabul edilen Türkistan, son yıllarda yaşadığı büyük değişimle dikkat çekiyor. Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Türkistan dediğimizde aslında iki tane önemli kavramı çağrıştırır bize. Bir tanesi kadim Türk tarihimizin o ortak dönemlerimizi ihtiva eden bütün bu bölgenin adı olan Türkistan. Biliyorsunuz, şu anda Milli Eğitim Bakanlığımızca kitaplarımızda Orta Asya kavramı Türkistan'a dönüştürüldü. Bir başka Türkistan kavramı ise Kazakistan'ın 2018 yılında bir bölge haline getirilerek merkezi konumlandırılan Türkistan şehridir" sözleriyle bölgenin tarihi önemine dikkat çekti. Türkistan'ın kısa sürede 50 binlik bir nüfustan 2 milyonun üzerine çıktığını belirten Zorlu, şehrin otelleri, turizm merkezleri ve sanayi kuruluşlarıyla dev bir metropol haline geldiğini ifade etti.

EKONOMİK ATILIM: TURAN SERBEST BÖLGESİ

Türk dünyası arasındaki ekonomik entegrasyonun en somut adımlarından biri de Türkistan'da hayat buluyor. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kararıyla kurulan Türk Yatırım Fonu'na değinen Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Burası aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı'nın aldığı karar doğrultusunda Türk Yatırım Fonu kapsamında Turan Serbest Bölgesi'dir. Yani devletlerimizin mensubu olan iş adamlarımız, ikili ve çoklu iş birlikleri yaptıklarında burada çok büyük hibelerden, kredilerden, desteklerden yararlanabiliyor" diyerek iş dünyasına yönelik fırsatları müjdeledi.

MANEVİYAT ÖNDERİ HOCA AHMET YESEVİ VE TÜRK DİLİ

Türkistan'ı ayrıcalıklı kılan en önemli değerlerden biri olan Hoca Ahmet Yesevi'nin mirası, bugün hala tüm Türk coğrafyasını birleştiriyor. 14. yüzyılda Emir Timur tarafından inşa edilen Yesevi Türbesi önünde konuşan Zorlu, "Hoca Ahmet Yesevi, İslam medeniyeti ile bu kavramları yoğuran çok önemli bir şahsiyet. Onun hikmetlerinde bunları çok açık bir şekilde görüyoruz. Bir başka yönü de o dönemin zor koşullarına rağmen Türk diliyle yazıp söylemeye çalışması ve bunu devam ettirmesidir. O anlayış yıllar boyu Balkanlar'dan Anadolu'ya, Kafkaslar'a kadar bu uzak coğrafyalarda onun öğrencileriyle, alperenleriyle bizlere intikal etmiştir" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN VİZYONU: HER ALANDA İŞ BİRLİĞİ

Türkiye'nin dış politikada Türk dünyasına verdiği önemin altını çizen Zorlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hareket ettiklerini belirterek, "Biz Cumhurbaşkanımızın bize verdiği talimatlar doğrultusunda her alanda iş birliği hedefliyoruz. Her yerde, her alanda devletlerimiz arasında iş birliğini artırmak ve başta devletlerimiz olmak üzere sadece burayla da sınırlı kalmıyoruz. Biz gönül coğrafyası yaklaşımıyla Balkanlar'a uzanan, Orta Doğu'da aynı dili konuştuğumuz, Kafkaslar'da açıkçası 300 milyona yaklaşan Türk dili konuşan ailemizin sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz" şeklinde konuştu.

TÜRKİSTAN'DA DEV ZİRVE HAZIRLIĞI

Türk dünyasının geleceğini şekillendirecek olan kritik bir zirvenin de müjdesi verildi. 15 Mayıs'ta Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayriresmi zirvesinin Türkistan'da gerçekleşeceğini duyuran Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız da bu zirvede yer alacaklar. Yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla burada sonuç bildirgesi ve bir takım müzakereler gerçekleşecek ve dünyaya önemli mesajlar verilecek" dedi. Türkiye'nin bölgedeki barış ve istikrar için gösterdiği duruşa dikkat çeken Zorlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarihe geçen bir diplomasi trafiği, bir duruş gösteriliyor. Türk ve İslam medeniyeti bir panzehirdir. Sadece geçmişe yönelik değil, geleceğe yönelik de bir yatırım buralardan, yine bu topraklardan Türk milleti tarafından ortaya çıkacak ve dünyaya çok ciddi mesajlar verilecek" diyerek sözlerini noktaladı.

