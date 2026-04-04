Türklerin manevi başkenti Türkistan! Kadim topraklarda geleceğin vizyonu: Hedef 300 milyon Türk

Türk dünyasının manevi başkentlerinden biri olan Türkistan, önemli bir bilimsel ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinliğe katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, 300 milyonluk Türk dünyasının sorumluluğunu omuzlarında hissettiklerini vurguladı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Türklerin manevi başkenti Türkistan'dan önemli mesajlar aktardı.

TÜRKİSTAN: KADİM TARİHİN VE GELECEĞİN BULUŞMA NOKTASI

Kazakistan'ın güneyinde yer alan ve Türk dünyasının manevi merkezi olarak kabul edilen Türkistan, son yıllarda yaşadığı büyük değişimle dikkat çekiyor. Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Türkistan dediğimizde aslında iki tane önemli kavramı çağrıştırır bize. Bir tanesi kadim Türk tarihimizin o ortak dönemlerimizi ihtiva eden bütün bu bölgenin adı olan Türkistan. Biliyorsunuz, şu anda Milli Eğitim Bakanlığımızca kitaplarımızda Orta Asya kavramı Türkistan'a dönüştürüldü. Bir başka Türkistan kavramı ise Kazakistan'ın 2018 yılında bir bölge haline getirilerek merkezi konumlandırılan Türkistan şehridir" sözleriyle bölgenin tarihi önemine dikkat çekti. Türkistan'ın kısa sürede 50 binlik bir nüfustan 2 milyonun üzerine çıktığını belirten Zorlu, şehrin otelleri, turizm merkezleri ve sanayi kuruluşlarıyla dev bir metropol haline geldiğini ifade etti.