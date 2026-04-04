Türklerin manevi başkenti Türkistan! Kadim topraklarda geleceğin vizyonu: Hedef 300 milyon Türk
Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan, kültürel ve ekonomik atılımlarla yeniden yükseliyor. Kürşad Zorlu, 300 milyonluk Türk dünyasının sorumluluğuna dikkat çekerken; TDT destekli Turan Serbest Bölgesi ve yaklaşan zirve öne çıktı. Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı zirvede dünyaya güçlü mesajlar verilmesi bekleniyor.
Türk dünyasının manevi başkentlerinden biri olan Türkistan, önemli bir bilimsel ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinliğe katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, 300 milyonluk Türk dünyasının sorumluluğunu omuzlarında hissettiklerini vurguladı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Türklerin manevi başkenti Türkistan'dan önemli mesajlar aktardı.
TÜRKİSTAN: KADİM TARİHİN VE GELECEĞİN BULUŞMA NOKTASI
Kazakistan'ın güneyinde yer alan ve Türk dünyasının manevi merkezi olarak kabul edilen Türkistan, son yıllarda yaşadığı büyük değişimle dikkat çekiyor. Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Türkistan dediğimizde aslında iki tane önemli kavramı çağrıştırır bize. Bir tanesi kadim Türk tarihimizin o ortak dönemlerimizi ihtiva eden bütün bu bölgenin adı olan Türkistan. Biliyorsunuz, şu anda Milli Eğitim Bakanlığımızca kitaplarımızda Orta Asya kavramı Türkistan'a dönüştürüldü. Bir başka Türkistan kavramı ise Kazakistan'ın 2018 yılında bir bölge haline getirilerek merkezi konumlandırılan Türkistan şehridir" sözleriyle bölgenin tarihi önemine dikkat çekti. Türkistan'ın kısa sürede 50 binlik bir nüfustan 2 milyonun üzerine çıktığını belirten Zorlu, şehrin otelleri, turizm merkezleri ve sanayi kuruluşlarıyla dev bir metropol haline geldiğini ifade etti.
EKONOMİK ATILIM: TURAN SERBEST BÖLGESİ
Türk dünyası arasındaki ekonomik entegrasyonun en somut adımlarından biri de Türkistan'da hayat buluyor. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kararıyla kurulan Türk Yatırım Fonu'na değinen Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Burası aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı'nın aldığı karar doğrultusunda Türk Yatırım Fonu kapsamında Turan Serbest Bölgesi'dir. Yani devletlerimizin mensubu olan iş adamlarımız, ikili ve çoklu iş birlikleri yaptıklarında burada çok büyük hibelerden, kredilerden, desteklerden yararlanabiliyor" diyerek iş dünyasına yönelik fırsatları müjdeledi.
MANEVİYAT ÖNDERİ HOCA AHMET YESEVİ VE TÜRK DİLİ
Türkistan'ı ayrıcalıklı kılan en önemli değerlerden biri olan Hoca Ahmet Yesevi'nin mirası, bugün hala tüm Türk coğrafyasını birleştiriyor. 14. yüzyılda Emir Timur tarafından inşa edilen Yesevi Türbesi önünde konuşan Zorlu, "Hoca Ahmet Yesevi, İslam medeniyeti ile bu kavramları yoğuran çok önemli bir şahsiyet. Onun hikmetlerinde bunları çok açık bir şekilde görüyoruz. Bir başka yönü de o dönemin zor koşullarına rağmen Türk diliyle yazıp söylemeye çalışması ve bunu devam ettirmesidir. O anlayış yıllar boyu Balkanlar'dan Anadolu'ya, Kafkaslar'a kadar bu uzak coğrafyalarda onun öğrencileriyle, alperenleriyle bizlere intikal etmiştir" ifadelerini kullandı.