İstanbul trafiğinde pazartesi kabusu: Yoğunluk zirve yaptı

İstanbul, haftanın ilk iş gününe sağanak yağış ve felç olan bir trafikle uyandı. Kent genelinde trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 81 seviyelerine kadar ulaşırken, Anadolu Yakası'nda bu oran yüzde 90 bandına dayandı.

A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, kentin ana damarlarındaki son durumu ve sürücüleri bekleyen zorlu saatleri canlı yayında aktardı.

ANADOLU YAKASI NEFES ALAMIYOR

Haftanın ilk sabahında İstanbul'un her iki yakasında da ulaşım durma noktasına geldi. Bölgedeki son verileri paylaşan A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "Şu an itibarıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'lere varmış durumda. Bu durum Avrupa Yakası'nda yüzde 78 olarak görülse de Anadolu Yakası'nda oran yüzde 90'a kadar çıkmış durumda." ifadelerini kullandı.

HALİÇ VE KÖPRÜLERDE SON DURUM

Haliç Köprüsü üzerinden kentin trafik haritasını değerlendiren Mercan, "Özellikle Avcılar yönünde yan yol istikametinde trafik yoğunluğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Fakat 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde yan yolun, diğer yöne göre biraz daha açık olduğunu ifade edebiliriz." sözleriyle ulaşımın kritik noktalarına değindi. Geçişlerin her iki yönde de zorlaştığını belirten Mercan, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişler oldukça yoğun. Normalde bu saatlerde Avrupa Yakası daha yoğun olurdu ancak bugün Anadolu Yakası'ndaki yük çok daha fazla." açıklamasında bulundu.

YAĞIŞ VE KAZALAR TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Trafiği olumsuz etkileyen en büyük etkenlerin başında sağanak yağış ve peş peşe gelen kaza haberleri yer alıyor. Mevcut tabloyu aktaran Mercan, "Geçtiğimiz yarım saat içerisinde İstanbul genelinde dört farklı kaza meydana geldi. Bunların ikisi E-5, biri ise TEM otoyolunda trafiği doğrudan etkiledi." dedi. Yağışın şiddetini artıracağı uyarısında bulunan Mercan, "Uzmanlar, ilerleyen dakikalarda yağmurun da etkisiyle yoğunluğun yüzde 90'lara kadar tırmanabileceğini belirtiyor. Araçlarıyla yola çıkacak vatandaşlarımızı bu noktada uyarmakta fayda var." şeklinde konuştu.