Batı medyasında 'siyonist' algı operasyonu
İşgalci İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü soykırım ve son olarak İran ile yaşanan savaş, Batı medyasının çifte standardını bir kez daha gözler önüne serdi. ABD ve Avrupa merkezli medya kuruluşları, İsrail'in kanlı saldırılarını ve sivil katliamlarını görmezden gelerek açık bir algı operasyonuna imza atıyor. Uzmanlar konuyu A Haber ekranlarında değerlendirdi.
ABD - İsrail'in İran'a ve bölge ülkelerine yönelik yürüttüğü saldırıların 29. gününde, Batı medyası soykırımcı İsrail'in suçlarını örtmeye devam ediyor.
Konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren uzmanlar Akademisyen Dr. Edip Uzundal ve Dr. Edip Uzundal, siyonist aklın kontrolündeki medyanın yaşanan vahşeti meşrulaştırma çabasına ve İsrail'i sahte senaryolarla mağdur gösterme oyununa dikkat çekti.
SOYKIRIMI MEŞRULAŞTIRMA ÇABASI
Batı medyasının olayları tamamen taraflı bir şekilde ele alarak İsrail'in işlediği cinayetleri aklamaya çalıştığına dikkat çeken Akademisyen Dr. Edip Uzundal, "Batı medyası, İsrail'in yaptığı katliamları meşrulaştırma rolü oynuyor. Daha önce mağdur hale düştüğü İspanya'dan Türkler sayesinde kurtulan, Kudüs'te Türkler sayesinde yerleşme hakkı elde eden Yahudiler, bugün zulmün en büyüğünü yapmaktadır. İsrail'in yaptığı soykırım ve katliamlara yönelik Batı basınından etik kurallara uymasını beklemek abesle iştigaldir" ifadelerini kullandı.
İSRAİL'DEN OKUL BAHÇESİNDE MAĞDURİYET TİYATROSU
İsrail'in dünya kamuoyunu yanıltmak için çeşitli senaryolar ürettiğini ve bu kurguların Türk medyası tarafından bozulduğunu belirten Akademisyen Prof. Dr. Alpaslan Demir, "İsrail durumu kendi lehine çevirmek için bir okulun bahçesine bomba bırakıp 'bunu İran attı' diyerek bir tiyatro sergilemektedir. İyi ki Türk medyası var, iyi ki A Haber var. Bütün bu yapılan tiyatral gösterileri deşifre edip kamuoyuna anlatıyor. İsrail'in kontrolü altında olan Batı ve Amerikan medyası, kendilerinin mağdur rolü oynatabilmek için her türlü tiyatral gösteriyi yapmaktadır" sözleriyle aktardı.
GAZZE'DEKİ VAHŞETE KÖR, SAHTE MAĞDURİYETE SAĞIR DEĞİLLER
İsrail'in İran'ın füze misillemesini kullanarak yeni bir mağduriyet algısı yarattığına ve medyanın buna çanak tuttuğuna değinen Dr. Edip Uzundal, "İran'ın gönderdiği füzelerin hava savunma sistemlerini aşarak Tel Aviv başta olmak üzere çeşitli şehirlere düşmesini bir mağduriyet olarak Batı medyasına taşımaya çalışıyorlar. İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'de uyguladığı soykırımın aldığı darbeler Batı'da mağduriyet algısı gibi oluşturuluyor. Aynı medya, İsrail'in Gazze'deki bir çocuk okuluna gönderdiği bombalarla 100'den fazla çocuğun ölümünü bir katliam ve soykırım olarak nitelendirmemektedir" değerlendirmesinde bulundu.
SİSTEM 'HAKLININ' DEĞİL 'GÜÇLÜNÜN' YANINDA
Uluslararası hukukun ve diplomasinin çifte standartlarla işlediğini vurgulayan Prof. Dr. Alpaslan Demir, "Son birkaç yıldır uluslararası diplomasi farklı bir yöne evrildi. Sistem, haklının değil güçlü olanın haklı olduğu bir sisteme dönmeye başladı. Uluslararası hukukta temel ilkelerden biri olan müdahale yasağı ihlal ediliyor. Avrupa ve Amerika'da basının Siyonistlerin elinde olması nedeniyle bu bölgede yapılan zulme maalesef kayıtsız kalınmakta ve insanların doğru bilgiye ulaşmaları engellenmektedir" dedi.
Medyanın, siyasetin ve ekonominin Siyonist aklın kontrolünde olduğunu belirten Dr. Edip Uzundal ise, "Epstein dosyası aslında bize komplo teorisi gibi görünen pek çok insanlık dışı hadisenin gerçek olduğunu gösterdi. Batı medyası da hem Siyonizmin hem de Epstein'ın kontrolü altında. Ancak herhalde tarih dönmeye başlayacak. İsrail ve Amerika ilk defa istedikleri hedeflere, Batı kamuoyunun verdiği desteğe rağmen ulaşamadıklarını görmeye başladı" ifadelerini kullandı.