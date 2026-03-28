Batı medyasında 'siyonist' algı operasyonu

ABD - İsrail'in İran'a ve bölge ülkelerine yönelik yürüttüğü saldırıların 29. gününde, Batı medyası soykırımcı İsrail'in suçlarını örtmeye devam ediyor.

Konuyu A Haber ekranlarında değerlendiren uzmanlar Akademisyen Dr. Edip Uzundal ve Dr. Edip Uzundal, siyonist aklın kontrolündeki medyanın yaşanan vahşeti meşrulaştırma çabasına ve İsrail'i sahte senaryolarla mağdur gösterme oyununa dikkat çekti.

SOYKIRIMI MEŞRULAŞTIRMA ÇABASI



Batı medyasının olayları tamamen taraflı bir şekilde ele alarak İsrail'in işlediği cinayetleri aklamaya çalıştığına dikkat çeken Akademisyen Dr. Edip Uzundal, "Batı medyası, İsrail'in yaptığı katliamları meşrulaştırma rolü oynuyor. Daha önce mağdur hale düştüğü İspanya'dan Türkler sayesinde kurtulan, Kudüs'te Türkler sayesinde yerleşme hakkı elde eden Yahudiler, bugün zulmün en büyüğünü yapmaktadır. İsrail'in yaptığı soykırım ve katliamlara yönelik Batı basınından etik kurallara uymasını beklemek abesle iştigaldir" ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DEN OKUL BAHÇESİNDE MAĞDURİYET TİYATROSU



İsrail'in dünya kamuoyunu yanıltmak için çeşitli senaryolar ürettiğini ve bu kurguların Türk medyası tarafından bozulduğunu belirten Akademisyen Prof. Dr. Alpaslan Demir, "İsrail durumu kendi lehine çevirmek için bir okulun bahçesine bomba bırakıp 'bunu İran attı' diyerek bir tiyatro sergilemektedir. İyi ki Türk medyası var, iyi ki A Haber var. Bütün bu yapılan tiyatral gösterileri deşifre edip kamuoyuna anlatıyor. İsrail'in kontrolü altında olan Batı ve Amerikan medyası, kendilerinin mağdur rolü oynatabilmek için her türlü tiyatral gösteriyi yapmaktadır" sözleriyle aktardı.