Dünya tarımına Rusya darbesi! Küresel gübre krizi kapıda: Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve İran hattındaki hareketlilik küresel piyasaları sarsarken, bir kötü haber de gübre sektöründen geldi. Dünyanın en büyük gübre üreticilerinden olan Rusya, amonyum nitrat ihracatını geçici olarak durdurma kararı aldı. Enerji maliyetlerindeki artışla birleşen bu hamle, dünya genelinde gıda güvenliğini ve gübre fiyatlarını tehdit ediyor.

İÇ PAZAR VE ÇİFTÇİYİ KORUMA GEREKÇESİ

Rusya Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu radikal kararın arkasında stratejik nedenlerin yattığı belirtildi. Bakanlık yetkilileri, "İç pazar ihtiyaçlarının karşılanması ve Rus çiftçilerin korunması amacıyla bu kararı aldık" ifadelerini kullandı. 21 Nisan'a kadar geçerli olacağı duyurulan ihracat yasağının, küresel piyasalarda halihazırda yükselen talebe rağmen Rusya'nın kendi tarımsal faaliyetlerini güvence altına alma çabası olduğu vurgulandı.

TÜRKİYE İÇİN KRİTİK EŞİK: EKİM SEZONU ÖNCESİ RİSK

Gübrede dışa bağımlı olan Türkiye gibi ülkeler için bu karar, ekim sezonu öncesinde büyük bir önem taşıyor. Enerji maliyetlerindeki artışla birlikte gübre fiyatlarının daha da tırmanmasından endişe ediliyor. Öte yandan Rus yetkililer, hükümetler arası özel anlaşmalar çerçevesinde amonyum nitrat ihraç edilen ülkelerin bu yasaktan muaf tutulabileceğini duyurarak açık kapı bıraktı.