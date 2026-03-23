İsrail'in "vurulduk" tiyatrosu A Haber ekranında deşifre oldu
A Haber ekibi, Batı Şeria’da bir okulun bahçesine düştüğü iddia edilen dev İran füzesinin ardındaki sır perdesini araladı. Olay yerinde tek bir camın bile kırılmaması, füzenin etrafında hiçbir kraterin olmaması ve çocukların füzeyle poz vermek için sıraya girmesi, İsrail'in dünyayı kandırmaya yönelik alçakça algı operasyonunu gözler önüne serdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, skandal mizanseni "Bu bir tiyatro, alçakça bir senaryo" sözleriyle yorumladı.
İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarının ardından Batı Şeria'daki Peduel Yahudi yerleşim biriminde bir okulun bahçesine düştüğü iddia edilen Hayber-Şekan füzesi, beraberinde büyük bir şüpheyi de getirdi.
OKUL BAHÇESİNDE DEV FÜZE, ETRAFINDA TEK BİR ÇİZİK YOK
Olay yerinden canlı yayın yapan A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, 11 metreden uzun devasa füzeye rağmen çevrede en ufak bir hasarın dahi olmadığını aktardı. Kavasoğlu, "Füzenin düştüğü söylenen yerde ne bir krater var ne de okulun tek bir camı kırılmış. Hemen yanındaki ahşap kulübede bile hasar yok. Hatta füzenin altında ezilmesi gereken kilit taşları bile yerli yerinde duruyor" sözleriyle sahadaki akılalmaz manzarayı aktardı.
ÇOCUKLAR, FOTOĞRAFÇILAR, SPREY BOYALAR: ALGI OPERASYONUNUN PERDE ARKASI
Sözde saldırı sonrası bölgenin güvenlik kordonuna alınması gerekirken, okul bahçesi adeta bir film setine dönüştürüldü. Foto muhabirlerinin çocukları füzenin yanına getirerek fotoğraf çektiğini belirten Kavasoğlu, çocukların ellerindeki sprey boyalarla füzenin üzerine Davut Yıldızı çizdiğini ve bunun planlı bir gösterinin parçası olduğunu vurguladı. Kavasoğlu, "Burası bir ziyaret alanına çevrilmiş durumda. Çocuklar ve foto muhabirleri burada. Mükemmel bir sahne var. Okullar tatil olmasına rağmen çocuklar buraya getirilmiş" diyerek İsrail'in 'çocuklarımız hedef alınıyor' propagandası için nasıl bir mizansen hazırladığını deşifre etti.
UZMAN İSİM NOKTAYI KOYDU: "BU BİR TİYATRO, ALÇAKÇA BİR SENARYO"
Canlı yayına bağlanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, gördüğü manzara karşısında bunun açık bir algı operasyonu olduğunu belirtti. Başbuğ, "Bu çok alçakça bir senaryo ve İsrail'e yakışan bir hareket. Bu bir müze gibi getirilip oraya konulmuş. Dünya kamuoyuna 'Bakın okullarımız, çocuklarımız hedef alınıyor' mesajı vermek için planlanmış bir operasyon bu" ifadelerini kullandı. Görüntünün, Körfez Savaşı sırasında kullanılan ve sonradan propaganda olduğu anlaşılan "petrole bulanmış karabatak kuşu" fotoğrafı kadar planlı olduğunu söyleyen Başbuğ, "Olaylara uzak biri bu fotoğrafı görse, okul, çocuk ve dev bir füze... Direkt bir ön yargıyla İran'ın çocukları vurduğuna inanır. Ama bu bir yalan" sözleriyle İsrail'in taktiğini ortaya koydu.
HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ KÖR MÜ EDİLDİ?
Füzenin bölgeye nasıl ulaştığına dair tartışmalara da değinildi. Kavasoğlu, İsrail hava savunma sistemlerinde bir casusluk faaliyeti yürütüldüğünü ve bir askerin bu nedenle tutuklandığını hatırlatarak, "Demir Kubbe'nin yerini, bataryalarını İran'a anlatan bir askerden bahsediliyor. Bu, sistemde bir zafiyet olduğu iddialarını güçlendiriyor" şeklinde konuştu.
Ayrıca, Hizbullah'ın kuzeyden yaptığı saldırılarla hava savunma sistemlerini meşgul edip "kör ettiği", bu sayede İran füzelerine yol açıldığı teorisi de masaya yatırıldı. Ancak okul bahçesindeki bu füzenin düşmekten ziyade "konulduğu" gerçeği, tüm bu teorileri gölgede bıraktı.