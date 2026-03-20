Gram altın için 10 bin TL uyarısı! İslam Memiş A Haber'de yorumladı

Yatırımcıların merakla beklediği "düşüşler devam edecek mi?" sorusuna yanıt veren Memiş, Körfez ülkelerindeki nakit ihtiyacının piyasaları nasıl tetiklediğini açıklarken 2026 yılı için dudak uçuklatan rakamlar verdi.

Savaşın küresel ekonomi politikalarını kökten değiştirdiğini belirten Memiş, "ABD Merkez Bankası (FED) başta olmak üzere tüm dünyada faiz indirimi beklentileri bu savaşla birlikte ötelendi, hatta tamamen rafa kalktı. Faiz indirimi sürecinin sekteye uğraması altın fiyatlarında sert bir gerilemeye neden oldu" sözleriyle piyasalardaki son durumu aktardı.

Altın fiyatlarındaki düşüşün arka planındaki temel nedenlere değinen İslam Memiş, "Körfez ülkelerinin, özellikle enerji ihracatı yapanların petrol ve doğalgazı dünya pazarına satamaması büyük bir nakit ihtiyacı doğurdu. Bu sıkışıklık nedeniyle ellerindeki altın ve gümüşü satmak zorunda kalıyorlar. Benzer şekilde ETF'lerde işlem yapan yatırımcılar da nakit tamamlama zorunluluğu nedeniyle satışa yöneliyor" ifadelerini kullandı.

2026 YILI MANİPÜLASYON YILI OLACAK

Gelecek dönem risklerine karşı yatırımcıyı uyaran İslam Memiş, "Yıl sonuna kadar her ay farklı enstrümanlarda sert hareketler ve manipülasyonlar göreceğiz. Özellikle 2026 yılı için yatırımcıları uyarıyorum; bu yıl tam bir manipülasyon yılı olacak. Piyasalarda istikrarın olmadığı, belirsizliğin zirve yaptığı bir döneme hazır olun" sözleriyle uyarılarda bulundu.

ALTINDA 10 BİN LİRA HEDEFİ

Uzun vadeli öngörülerini paylaşan İslam Memiş, "Ons altın tarafında 6 bin dolar, gram altın tarafında ise 10 bin lira seviyelerine dair ana trend çizgimizde bir revize yok. Yükseliş yönlü beklentimizi koruyoruz. Şu anki düşük fiyatlar, düğün yapacaklar veya altın borcu olanlar için büyük bir fırsat sunuyor" ifadelerini kullandı.