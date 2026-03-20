Gram altın için 10 bin TL uyarısı! İslam Memiş A Haber'de yorumladı
İslam Memiş, Orta Doğu’daki gerilimin altın ve gümüş fiyatlarını etkilediğini belirterek önemli değerlendirmelerde bulundu. 2026 yılı için piyasalarda sert hareketler ve manipülasyonlar olacağı söyleyen Memiş uzun vadede gram altının 10.000 TL hedefini koruduğunu vurguladı.
Finans Analisti İslam Memiş, Orta Doğu'da tırmanan gerilimin altın ve gümüş fiyatları üzerindeki etkilerini A Haber ekranlarında analiz etti.
Yatırımcıların merakla beklediği "düşüşler devam edecek mi?" sorusuna yanıt veren Memiş, Körfez ülkelerindeki nakit ihtiyacının piyasaları nasıl tetiklediğini açıklarken 2026 yılı için dudak uçuklatan rakamlar verdi.
KÖRFEZ ÜLKELERİNDE NAKİT SIKIŞIKLIĞI
Altın fiyatlarındaki düşüşün arka planındaki temel nedenlere değinen İslam Memiş, "Körfez ülkelerinin, özellikle enerji ihracatı yapanların petrol ve doğalgazı dünya pazarına satamaması büyük bir nakit ihtiyacı doğurdu. Bu sıkışıklık nedeniyle ellerindeki altın ve gümüşü satmak zorunda kalıyorlar. Benzer şekilde ETF'lerde işlem yapan yatırımcılar da nakit tamamlama zorunluluğu nedeniyle satışa yöneliyor" ifadelerini kullandı.
MERKEZ BANKALARI FAİZ İNDİRİMİNİ RAFA KALDIRDI
Savaşın küresel ekonomi politikalarını kökten değiştirdiğini belirten Memiş, "ABD Merkez Bankası (FED) başta olmak üzere tüm dünyada faiz indirimi beklentileri bu savaşla birlikte ötelendi, hatta tamamen rafa kalktı. Faiz indirimi sürecinin sekteye uğraması altın fiyatlarında sert bir gerilemeye neden oldu" sözleriyle piyasalardaki son durumu aktardı.
2026 YILI MANİPÜLASYON YILI OLACAK
Gelecek dönem risklerine karşı yatırımcıyı uyaran İslam Memiş, "Yıl sonuna kadar her ay farklı enstrümanlarda sert hareketler ve manipülasyonlar göreceğiz. Özellikle 2026 yılı için yatırımcıları uyarıyorum; bu yıl tam bir manipülasyon yılı olacak. Piyasalarda istikrarın olmadığı, belirsizliğin zirve yaptığı bir döneme hazır olun" sözleriyle uyarılarda bulundu.
ALTINDA 10 BİN LİRA HEDEFİ
Uzun vadeli öngörülerini paylaşan İslam Memiş, "Ons altın tarafında 6 bin dolar, gram altın tarafında ise 10 bin lira seviyelerine dair ana trend çizgimizde bir revize yok. Yükseliş yönlü beklentimizi koruyoruz. Şu anki düşük fiyatlar, düğün yapacaklar veya altın borcu olanlar için büyük bir fırsat sunuyor" ifadelerini kullandı.
"FİYATA DEĞİL MİKTARA ODAKLANIN"
Yatırımcılara stratejik tavsiyelerde bulunan Finans Analisti, "Piyasalarda istikrarın olmadığı bu dönemde fiyata değil miktara odaklanmak lazım. Dip fiyatı veya zirveyi yakalamaya çalışmak risklidir, çünkü makas aralıkları çok geniş. Yatırımcıların psikolojisini güçlü tutması ve bu geri çekilmeleri bir alım fırsatı olarak görmesi gerekiyor" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.