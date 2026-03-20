839 yıl sonra ilk kez: İsrail'den Mescid-i Aksa'ya bayram kilidi!

İşgalci İsrail, ne savaşların ne de salgınların yapamadığını yaptı ve 839 yıl sonra bir ilke imza atarak Ramazan Bayramı'nda Mescid-i Aksa'nın kapılarına kilit vurdu. Savaş bahanesiyle Müslümanların ilk kıblesini ibadete kapatan İsrail, on binlerce Filistinliyi bayram namazını sokaklarda kılmak zorunda bıraktı. Tansiyonun bir an olsun düşmediği Kudüs'te İsrail polisi, namaz kılmak için toplanan cemaate zaman zaman gaz bombalarıyla müdahale etti. O tarihi zulüm anlarını A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Kudüs'ten canlı yayınla A Haber ekranlarına taşıdı.

İSRAİL'DEN SAVAŞ BAHANESİ

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, "Evet Gökhan Kurt, ne savaşlar ne salgın hastalıklar, hiçbir şey Mescid-i Aksa'nın kapalı kalmasına neden olmamıştı ama İsrail bir kez daha Mescid-i Aksa'yı İran savaşını bahane göstererek kapattı" sözleriyle durumun vahametini aktardı. Kavasoğlu'nun bildirdiğine göre, 28 Şubat'tan bu yana kapalı olan Mescid-i Aksa, Ramazan boyunca da Müslümanların hasreti olarak kaldı.

MESCİD-İ AKSA ÇEVRESİNDE GERGİN BEKLEYİŞ

Bayram namazını ilk kıblelerinde eda etmek isteyen on binlerce Filistinli, sabahın erken saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'nın çevresinde toplandı. Kavasoğlu, "Mescid-i Aksa'nın 10 ayrı kapısı var ve o 10 ayrı kapının çevresinde saf tutmak için bir araya geliyorlar" diyerek o anki atmosferi anlattı. Ancak karşılarında demir barikatlar ve ağır silahlı İsrail polisinden oluşan bir duvar buldular. Kavasoğlu, İsrail polisinin bölgeyi adeta bir demir kafes içine aldığını ve geniş bir alanın polis barikatlarıyla tamamen kapatıldığını bildirdi.



SOKAKLAR SECCADE OLDU

Tüm engellemelere rağmen bayram coşkusundan vazgeçmeyen Filistinliler, Mescid-i Aksa'ya giremeseler de yolları ve kaldırımları seccadeye çevirdi. Çoluk çocuk, genç yaşlı on binlerce kişi, ilk kıblelerine sadece birkaç yüz metre mesafede, sokak ortasında saf tutarak bayram namazını kıldı. Kavasoğlu, "İnsanları işte buna mecbur bırakıyorlar. Yolda, seccadeleriyle gelen Filistinliler, Müslümanlar, namaz kılmak için belki de 150-200 adım ötelerindeki Mescid-i Aksa'ya geçemiyorlar" ifadeleriyle yaşanan dramı gözler önüne serdi.



POLİS MÜDAHALESİ KAMERADA

Namaz kılmak için toplanan kalabalığa İsrail polisinin tahammülü yoktu. Canlı yayında gerilimin tırmandığı anları anlatan Kavasoğlu, "Bir ses duydum çünkü, gaz bombalarıyla polis müdahale ediyor an itibarıyla," diyerek İsrail zulmünü belgeledi. Kavasoğlu, Mescid-i Aksa'nın alt kapılarına ulaşmaya çalışan cemaate İsrail polisinin biber gazı kullanarak müdahale ettiğini ve bölgeye ulaşan gaz kokusunun kendi bulundukları noktayı dahi etkilediğini belirtti.

İMAMDAN DÜNYAYA SERT TEPKİ: "KUDÜS ASKERİ KIŞLAYA ÇEVRİLDİ"

Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri, yaşananlara sert tepki gösterdi. Kavasoğlu'nun aktardığına göre İmam Sabri, başta Arap ve İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünyayı, ibadet özgürlüğünü garanti altına almak ve oldu bitti politikalarını önlemek için acil önlem almaya çağırdı. Sabri, Kudüs'ün "askeri bir kışlaya çevrildiğine" dikkat çekerek, uluslararası hukukun güvence altına aldığı Mescid-i Aksa'da namaz kılma hakkının gasp edildiğini vurguladı. Ayrıca, Başkan Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim dışında İslam dünyasından yeterli tepkinin gelmemesine sitem ettiğini de sözlerine ekledi.

BAŞKAN ERDOĞAN: BU ALÇAKÇA GİRİŞİMİ AFFETMEK MÜMKÜN DEĞİL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İsrail'in bu provokatif adımına en sert tepkiyi gösteren liderlerden oldu. Kavasoğlu, Başkan Erdoğan'ın konuya dikkat çektiğini hatırlatarak, "Başkan Erdoğan da tam buna dikkat çekmişti ve Mescid-i Aksa ile ilgili temaslar gerçekleştireceğiz. Bizim için iki kıbleden biridir. İsrail'in bu barbarca ve alçakça girişimi affedilir bir girişim olamaz" dediğini aktardı.

TARİHTE BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Bu bayram yaşananlar, Kudüs tarihinde kara bir leke olarak yerini aldı. Kavasoğlu, "839 yıldan bu yana ilk kez kapalı... 1187 yılından bu yana, Kudüs'ün Haçlı işgali altında olduğu dönemden bu yana böyle bir şey yaşanmamıştı. Tarihi bir gün şu anda Mescid-i Aksa'nın kapalı olması" sözleriyle anın tarihi öneminin altını çizdi. Selahaddin Eyyubi tarafından fethedildiğinden bu yana ilk kez Mescid-i Aksa, bir bayram sabahı Müslümanlara kapılarını kapatmış oldu. İsrail'in bu keyfi uygulaması, tarihe bir utanç vesikası olarak geçti.