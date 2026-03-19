Tarihi Yarımada'da bayram bereketi: Vatandaşlar Eminönü'ne akın etti!
Ramazan Bayramı’na saatler kala İstanbul Eminönü’nde yoğunluk zirveye çıktı. Arife gününde vatandaşlar bayram alışverişi için çarşı ve pazarlara akın etti. Şeker, lokum ve kahvaltılık ürünlerin satıldığı tezgahlar dolup taşarken, uzun kuyruklar oluştu. A Haber, tarihi yarımadadaki bayram hareketliliğini anbean aktardı.
Ramazan Bayramı'na sayılı saatler kala İstanbul'un kalbi Eminönü'nde bayram heyecanı zirveye ulaştı. Arife gününde çarşı pazar dolup taşarken, vatandaşlar şekerden lokuma, kahvaltıdan bayramlığa kadar tüm tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tarihi yarımadada uzun kuyruklar oluşturdu.
EMİNÖNÜ'NDE BAYRAM MESAİSİ BAŞLADI
İstanbul'un en hareketli noktalarından biri olan Eminönü, Arife gününde en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Bölgedeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Meral Dağlılar, "İstanbul'un kalbinin attığı merkezden, Eminönü'nden bayram telaşının başladığını söyleyebiliriz. Birçok vatandaş yine bayram öncesi hazırlıklarını yapmak üzere Eminönü'ne akın akın geldiler." sözleriyle alandaki hareketliliği paylaştı. Kameraman Aydın Baytar ile birlikte görüntüleri aktaran Dağlılar, her bayram öncesi olduğu gibi Eminönü'nün yine ilk tercih olduğunu belirtti.
TEZGAHLAR BAYRAM ŞEKERLERİYLE DONATILDI
Mısır Çarşısı ve çevresindeki esnaf, bayramın vazgeçilmezi olan ikramlıklar için tüm hazırlıklarını tamamladı. Çarşıdaki atmosferi tarif eden Dağlılar, "Mısır Çarşısı'nın yanındayız; burada lokumcular, şekerciler özellikle tezgahlarını açmışlar ve donatmışlar. Bayram için artık sahiplerini beklediklerini söyleyebiliriz. Bununla birlikte tatlıcılar da yine vatandaşlarımızı bekliyor." ifadelerini kullandı. Soğuk havaya rağmen vatandaşların ilgisinin azalmadığı görülürken, çarşıdaki renkli görüntüler bayramın coşkusunu şimdiden hissettirdi.
BAYRAM SOFRALARININ VAZGEÇİLMESİ: KAHVALTILIKLAR
Bayram sabahlarının en önemli geleneği olan aile kahvaltıları için de alışverişin adresi değişmedi. Şarküteri ürünlerine olan ilgiyi vurgulayan Dağlılar, "Kahvaltı dükkanları da yine bu noktada oldukça yoğunlar. Bayram sabahı kahvaltıları bayramların olmazsa olmazıdır. O noktada da insanlar peynir, zeytin alışverişlerini yine Eminönü'nden gerçekleştiriyorlar." dedi. Lokumcuların ve şekercilerin bulunduğu sokaklarda iğne atsan yere düşmezken, vatandaşlar en taze ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarıştı.