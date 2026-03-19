Otogarlarda bayram yoğunluğu: A Haber görüntüledi
Ramazan Bayramı'na sayılı saatler kala Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Arife gününde memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar peronları doldururken, otobüs firmaları talebi karşılamak için ek seferler düzenliyor. Yoğunluğun %90 seviyelerine ulaştığı AŞTİ'de bugün 2 bin otobüs seferinin yapılması planlanıyor.
EK SEFERLERLE YOĞUNLUK AZALTILMAYA ÇALIŞILIYOR
Otogardaki son durumu aktaran A Haber muhabiri Abdullah Ünver, "Otobüs firmaları bu yoğunluğu bir nebze olsun azaltmak için ek seferler düzenlediler. Bazı hatlarda biletler tükenme noktasına geldi veya tamamen tükendi. Firmalar anlık operasyonel durumlarının müsait olması halinde ek seferler koyabiliyorlar" ifadelerini kullandı. Doluluk oranlarının %90 seviyelerine ulaştığını belirten Ünver, peronlardaki insan hareketliliğinin gün boyu süreceğine dikkat çekti.
TRAFİK DENETİMLERİ SIKILAŞTIRILDI
Bayram öncesi yolcu güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin arttığını vurgulayan Ünver, "Emniyet güçleri trafik denetimlerini yoğunlaştırmış durumda. Otogar çıkışlarında ve girişlerinde emniyet ekipleri araçların muayene tarihlerini ve kaptanların ehliyetlerini tek tek sorguluyor" sözleriyle denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü aktardı.
BİLET BULAMAYANLAR AKTARMALI YOLLARA BAŞVURUYOR
Bilet bulma konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşların farklı yöntemler denediğini söyleyen Abdullah Ünver, "Bazı vatandaşlar gitmek istedikleri noktalara bilet bulamayınca en yakındaki şehirlerden aktarma yapmak zorunda kalıyorlar. Aydın'a gitmek isteyen bir vatandaşımız bilet bulamadığı için İzmir üzerinden aktarma yapacağını dile getirdi" dedi. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, "Seferlerin çoğunda doluluk oranları yüzde 90 seviyelerine ulaştı" açıklamasında bulunarak AŞTİ'deki tarihi yoğunluğa vurgu yaptı.