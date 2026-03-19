Otogarlarda bayram yoğunluğu: A Haber görüntüledi

Ramazan Bayramı'na sayılı saatler kala Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Arife gününde memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar peronları doldururken, otobüs firmaları talebi karşılamak için ek seferler düzenliyor. Yoğunluğun %90 seviyelerine ulaştığı AŞTİ'de bugün 2 bin otobüs seferinin yapılması planlanıyor.

EK SEFERLERLE YOĞUNLUK AZALTILMAYA ÇALIŞILIYOR

Otogardaki son durumu aktaran A Haber muhabiri Abdullah Ünver, "Otobüs firmaları bu yoğunluğu bir nebze olsun azaltmak için ek seferler düzenlediler. Bazı hatlarda biletler tükenme noktasına geldi veya tamamen tükendi. Firmalar anlık operasyonel durumlarının müsait olması halinde ek seferler koyabiliyorlar" ifadelerini kullandı. Doluluk oranlarının %90 seviyelerine ulaştığını belirten Ünver, peronlardaki insan hareketliliğinin gün boyu süreceğine dikkat çekti.