CANLI YAYIN

ABD’nin savaş faturası kabarıyor: Tam 22.5 milyar dolar! Milyar dolarlık sistemler ucuz dronlar karşısında çaresiz mi?

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
ABD’nin savaş faturası kabarıyor: Tam 22.5 milyar dolar! Milyar dolarlık sistemler ucuz dronlar karşısında çaresiz mi?

Ortadoğu’da tansiyon giderek yükselirken küresel güçler arasındaki mücadele kritik bir eşikte. A Haber canlı yayınında konuşan Doç. Dr. Bahadır Kaynak, ABD-Çin rekabetinden Hürmüz Boğazı’ndaki petrol krizine, İran’ın nükleer kapasitesinden İsrail’in bölgesel planlarına kadar dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Asimetrik savaşın ekonomik boyutu ise milyar dolarlık füzelerle ucuz dronların karşı karşıya gelmesiyle gözler önüne serildi.

Dünya siyasetinin kalbi Ortadoğu'da atarken, bölgedeki gerilim küresel bir satranç oyununa dönüştü. Doç. Dr. Bahadır Kaynak, A Haber canlı yayınında kirli oyunları ve perde arkasındaki çarpıcı gerçekleri deşifre etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki milyar dolarlık faturası, İsrail'in Lübnan üzerindeki gizli emelleri ve İran'ın asimetrik hamleleriyle köşeye sıkışan Batı ittifakı, tarihin en büyük stratejik çıkmazlarından birini yaşıyor. İşte ilk kez A Haber'de gün yüzüne çıkan, dünya gündemini sarsacak o çarpıcı detaylar.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

KÜRESEL REKABETTE ÇİN VE TRUMP'IN TUTARSIZ HAMLELERİ

Uluslararası sistemin temel çatışma noktasının ABD ve Çin arasındaki egemenlik yarışı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bahadır Kaynak, Trump'ın bu süreçteki manevralarına dikkat çekti. Çin ziyaretinin ertelenmesi ve Trump'ın "Pekin ile ilişkilerimiz çok iyi" mesajlarına rağmen yaşanan gerilime değinen sunucu, Trump'ın Çin'den mayın tarama gemisi talep etmesini "tiz bir çelişki" olarak nitelendirdi. Doç. Dr. Bahadır Kaynak, "Amerika Birleşik Devletleri için Çin ile ilişkiler her şeyin ötesinde. Sadece askeri değil, ticari rekabet ve iş birliği de işin içinde. Trump, Çin'in gücüne saygı duyan bir lider olarak onlarla görüşmek isteyecektir ancak bir yandan da İran petrolünün çıkışı için Çin'den yardım bekliyor" sözleriyle küresel dengelerdeki karmaşayı özetledi.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

NATO VE MÜTTEFİKLER ARASINDAKİ DERİN ÇATLAK

Trump'ın NATO müttefiklerine yönelik sert eleştirileri ve askeri maliyetler üzerinden yaptığı tehditler, ittifak içindeki krizin boyutunu gözler önüne seriyor. Japonya'da 45 bin, Güney Kore'de 45 bin ve Almanya'da 50 bin Amerikan askerinin bulunduğunu hatırlatan Trump'ın "Tüm bu ülkeleri biz savunuyoruz ama onlar karışmayalım diyorlar" şeklindeki çıkışını değerlendiren Bahadır Kaynak, "NATO'nun niye kurulduğu ve üye ülkelerin hangi amaçla orada bulunduğu belli. Bu ülkelerin amacı ABD Başkanı'nın her istediğini yapmak değil. NATO savunma amaçlı bir örgüttür, bir saldırı örgütü değildir" ifadelerini kullanarak ittifakın sarsılan temellerine işaret etti.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA PETROL SAVAŞI VE EKONOMİK YIKIM

28 Şubat'ta başlayan operasyonlarla birlikte Hürmüz Boğazı'ndaki trafik felç oldu. Uluslararası petrol piyasalarında Brent petrolün 119 dolar seviyelerini gördüğünü ve günlük 20 milyon varil olan hareketliliğin 10 milyon varile düştüğünü belirten uzmanlar, bu durumun küresel ekonomideki etkilerini masaya yatırdı. Doç. Dr. Bahadır Kaynak, "Hürmüz'deki bu kriz hali geçici bir durum değil. Küresel ekonomi ve ABD ekonomisi üzerinde doğrudan bir etkisi var. Trump'ın en büyük vaadi enflasyonu düşürmekti ama bu savaş doğrudan petrol fiyatlarını ve enflasyonu vuruyor" şeklinde konuştu. ABD'nin şu ana kadar bu süreçte ödediği faturanın ise 22,5 milyar dolara ulaştığı bilgisi ekranlara taşındı.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

NÜKLEER ÇIKMAZ: 8 AYRI NOKTADA GİZLENEN URANYUM

İran'ın nükleer kapasitesi ve olası bir kara harekâtının riskleri A Haber'de detaylandırıldı. İran'ın elinde 400 kilogramın üzerinde %60 zenginleştirilmiş uranyum bulunduğu ve bu miktarın 8 ayrı noktaya bölünerek saklandığı ifade edildi. Bahadır Kaynak, olası bir operasyonun başarısızlık ihtimalini şu sözlerle aktardı: "İran gibi devasa bir ülkenin ortasına harekat yapıyorsunuz ama nereye gideceğiniz belli değil. Zenginleştirme üniteleri oralardan çıkarıldı. Carter zamanındaki elçilik krizinde yerleri belli olmasına rağmen operasyon fiyasko ile sonuçlanmıştı. Şimdi ise hedeflerin nerede olduğu bile meçhul."

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

İSRAİL'İN LÜBNAN PLANI VE TAMPON BÖLGE STRATEJİSİ

İsrail'in Lübnan'a yönelik kara harekatı ve Hizbullah ile olan çatışması, bölgedeki "güvenlik bölgesi" arayışını ortaya koyuyor. İsrail'in Litani Nehri'nin ardından şimdi de Zehrani Nehri'ne kadar olan bölgeyi hedeflediğini belirten sunucu, İsrail'in saldırgan tutumuna dikkat çekti. Doç. Dr. Bahadır Kaynak, "İsrail kendi güvenliğini sağlamak için sürekli sınırlarını dışarı itiyor. Suriye'de Golan Tepeleri ile yetinmediler, şimdi Şam'a doğru genişliyorlar. Lübnan'da da benzer bir tampon bölge oluşturmaya çalışıyorlar ancak bu son derece tehlikeli bir operasyon" değerlendirmesinde bulundu.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

MİLYON DOLARLIK FÜZEYLE UCUZ DRON AVLAMAK: ASİMETRİK TUZAK

Savaşın en çarpıcı ve ekonomik açıdan yıkıcı detayı ise hava savunma sistemlerinde gizli. ABD'nin THAAD sistemlerinin bir bataryasının 2,5 milyar dolar, ateşlenen tek bir füzenin ise 12 milyon dolar olduğu gerçeği, İran'ın ucuz dron saldırıları karşısında Batı'yı ekonomik bir uçuruma sürüklüyor. Bahadır Kaynak, "Asıl mesele şu; İran'ın füzeleri düşüyor olabilir ama karşı tarafın interceptorları (önleyici füzeleri) bitmek üzere. 60 bin dolarlık dronu, 4 milyon dolarlık füzeyle vurmaya çalışıyorsunuz. Bu modern zamanın gerilla savaşıdır. İran, ABD ve İsrail ile kafa kafaya vuruşamayacağını bildiği için bel altına, yani ekonomik zayıflığa oynuyor" sözleriyle asimetrik savaşın dehşetini gözler önüne serdi.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

BARIŞ MI, YENİ BİR SALDIRI HAZIRLIĞI MI?

İran ve ABD arasında gizli bir anlaşma yapıldığına dair iddialar gündeme gelse de Tahran yönetimi bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. İran'ın temel amacının rejimi ayakta tutmak ve bir sonraki saldırının gerçekleşmeyeceğini garanti altına almak olduğunu belirten Doç. Dr. Bahadır Kaynak, "Savaşın ilk kaybı gerçeklerdir. İran her zaman nükleer zenginleştirmeyi konuşur ama diğer konuları müzakereye kapatır. Trump'ın stratejik sabrı ise kısalıyor. Yakın zamanda bir anlaşma olması ihtimal dahilinde olsa da tarafların sahadaki sert tavrı bu süreci zorlaştırıyor" diyerek konuşmasını noktaladı.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

🔎 KISA ANALİZ

Ortadoğu'daki mevcut tablo, klasik askeri güçten çok asimetrik savaş stratejilerinin belirleyici olduğu yeni bir döneme işaret ediyor. ABD ve müttefikleri yüksek maliyetli savunma sistemlerine bağımlıyken, İran gibi aktörler düşük maliyetli ancak etkili araçlarla dengeyi zorluyor. Bu durum sadece askeri değil, ekonomik sürdürülebilirlik krizini de beraberinde getiriyor. Aynı zamanda ABD-Çin rekabeti ve NATO içi çatlaklar, Batı ittifakının çok cepheli bir stratejik baskı altında olduğunu gösteriyor. Bölgede kısa vadede kalıcı barıştan çok, kontrollü gerilim ihtimali öne çıkıyor.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

📊 VERİLERLE DURUM TABLOSU

BaşlıkVeri / TespitEtki
Petrol Fiyatı119 dolar (Brent)Küresel enflasyon artışı
Hürmüz Trafiği20 milyon varilden 10 milyona düştüEnerji arz krizi
ABD Maliyeti22,5 milyar dolarEkonomik baskı
THAAD Sistemi2,5 milyar dolar (batarya)Yüksek savunma maliyeti
Füze Maliyeti12 milyon dolarSürdürülemez savunma
İran Dronu~60 bin dolarAsimetrik avantaj
Uranyum400+ kg (%60 zenginleştirilmiş)Nükleer risk
Saklama Noktası8 ayrı lokasyonOperasyon zorluğu

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

7 MADDEDE KRİZİN PERDE ARKASI

1. Asimetrik savaş nedir?

  • Daha zayıf tarafın, güçlü tarafa karşı düşük maliyetli ve farklı taktiklerle üstünlük kurmaya çalıştığı savaş türüdür.

2. Hürmüz Boğazı neden bu kadar önemli?

  • Dünya petrolünün yaklaşık %20'si bu boğazdan geçer. Buradaki kriz, küresel ekonomiyi doğrudan etkiler.

3. İran neden dron kullanımına ağırlık veriyor?

  • Çünkü düşük maliyetli dronlar, pahalı hava savunma sistemlerini ekonomik olarak zorlayarak denge oluşturur.

4. ABD neden bu kadar yüksek maliyetle karşı karşıya?

  • Gelişmiş savunma sistemleri ve bölgedeki askeri varlığın lojistik giderleri maliyeti artırıyor.

5. NATO'daki çatlak ne anlama geliyor?

  • Müttefikler arasında güven ve strateji farklılıkları oluştuğunu, ortak hareket etmenin zorlaştığını gösterir.

6. İran'ın nükleer kapasitesi ne kadar tehlikeli?

  • %60 zenginleştirilmiş uranyum, kısa sürede silah seviyesine çıkarılabilecek kritik bir aşamadır.

7. İsrail'in tampon bölge stratejisi ne amaçlıyor?

  • Sınır güvenliğini artırmak için tehdit unsurlarını kendi sınırlarından uzaklaştırmayı hedefliyor.
ABD’nin savaş faturası kabarıyor: Tam 22.5 milyar dolar! Milyar dolarlık sistemler ucuz dronlar karşısında çaresiz mi? - 10

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın