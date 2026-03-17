MİLYON DOLARLIK FÜZEYLE UCUZ DRON AVLAMAK: ASİMETRİK TUZAK Savaşın en çarpıcı ve ekonomik açıdan yıkıcı detayı ise hava savunma sistemlerinde gizli. ABD'nin THAAD sistemlerinin bir bataryasının 2,5 milyar dolar, ateşlenen tek bir füzenin ise 12 milyon dolar olduğu gerçeği, İran'ın ucuz dron saldırıları karşısında Batı'yı ekonomik bir uçuruma sürüklüyor. Bahadır Kaynak, "Asıl mesele şu; İran'ın füzeleri düşüyor olabilir ama karşı tarafın interceptorları (önleyici füzeleri) bitmek üzere. 60 bin dolarlık dronu, 4 milyon dolarlık füzeyle vurmaya çalışıyorsunuz. Bu modern zamanın gerilla savaşıdır. İran, ABD ve İsrail ile kafa kafaya vuruşamayacağını bildiği için bel altına, yani ekonomik zayıflığa oynuyor" sözleriyle asimetrik savaşın dehşetini gözler önüne serdi.

BARIŞ MI, YENİ BİR SALDIRI HAZIRLIĞI MI? İran ve ABD arasında gizli bir anlaşma yapıldığına dair iddialar gündeme gelse de Tahran yönetimi bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. İran'ın temel amacının rejimi ayakta tutmak ve bir sonraki saldırının gerçekleşmeyeceğini garanti altına almak olduğunu belirten Doç. Dr. Bahadır Kaynak, "Savaşın ilk kaybı gerçeklerdir. İran her zaman nükleer zenginleştirmeyi konuşur ama diğer konuları müzakereye kapatır. Trump'ın stratejik sabrı ise kısalıyor. Yakın zamanda bir anlaşma olması ihtimal dahilinde olsa da tarafların sahadaki sert tavrı bu süreci zorlaştırıyor" diyerek konuşmasını noktaladı.