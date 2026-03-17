ABD’nin savaş faturası kabarıyor: Tam 22.5 milyar dolar! Milyar dolarlık sistemler ucuz dronlar karşısında çaresiz mi?
Ortadoğu’da tansiyon giderek yükselirken küresel güçler arasındaki mücadele kritik bir eşikte. A Haber canlı yayınında konuşan Doç. Dr. Bahadır Kaynak, ABD-Çin rekabetinden Hürmüz Boğazı’ndaki petrol krizine, İran’ın nükleer kapasitesinden İsrail’in bölgesel planlarına kadar dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Asimetrik savaşın ekonomik boyutu ise milyar dolarlık füzelerle ucuz dronların karşı karşıya gelmesiyle gözler önüne serildi.
Dünya siyasetinin kalbi Ortadoğu'da atarken, bölgedeki gerilim küresel bir satranç oyununa dönüştü. Doç. Dr. Bahadır Kaynak, A Haber canlı yayınında kirli oyunları ve perde arkasındaki çarpıcı gerçekleri deşifre etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki milyar dolarlık faturası, İsrail'in Lübnan üzerindeki gizli emelleri ve İran'ın asimetrik hamleleriyle köşeye sıkışan Batı ittifakı, tarihin en büyük stratejik çıkmazlarından birini yaşıyor. İşte ilk kez A Haber'de gün yüzüne çıkan, dünya gündemini sarsacak o çarpıcı detaylar.
KÜRESEL REKABETTE ÇİN VE TRUMP'IN TUTARSIZ HAMLELERİ
Uluslararası sistemin temel çatışma noktasının ABD ve Çin arasındaki egemenlik yarışı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bahadır Kaynak, Trump'ın bu süreçteki manevralarına dikkat çekti. Çin ziyaretinin ertelenmesi ve Trump'ın "Pekin ile ilişkilerimiz çok iyi" mesajlarına rağmen yaşanan gerilime değinen sunucu, Trump'ın Çin'den mayın tarama gemisi talep etmesini "tiz bir çelişki" olarak nitelendirdi. Doç. Dr. Bahadır Kaynak, "Amerika Birleşik Devletleri için Çin ile ilişkiler her şeyin ötesinde. Sadece askeri değil, ticari rekabet ve iş birliği de işin içinde. Trump, Çin'in gücüne saygı duyan bir lider olarak onlarla görüşmek isteyecektir ancak bir yandan da İran petrolünün çıkışı için Çin'den yardım bekliyor" sözleriyle küresel dengelerdeki karmaşayı özetledi.
NATO VE MÜTTEFİKLER ARASINDAKİ DERİN ÇATLAK
Trump'ın NATO müttefiklerine yönelik sert eleştirileri ve askeri maliyetler üzerinden yaptığı tehditler, ittifak içindeki krizin boyutunu gözler önüne seriyor. Japonya'da 45 bin, Güney Kore'de 45 bin ve Almanya'da 50 bin Amerikan askerinin bulunduğunu hatırlatan Trump'ın "Tüm bu ülkeleri biz savunuyoruz ama onlar karışmayalım diyorlar" şeklindeki çıkışını değerlendiren Bahadır Kaynak, "NATO'nun niye kurulduğu ve üye ülkelerin hangi amaçla orada bulunduğu belli. Bu ülkelerin amacı ABD Başkanı'nın her istediğini yapmak değil. NATO savunma amaçlı bir örgüttür, bir saldırı örgütü değildir" ifadelerini kullanarak ittifakın sarsılan temellerine işaret etti.