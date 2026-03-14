İslam dünyası neden birleşemiyor? Başkan Erdoğan'dan tarihi uyarı: "Biz sadece müslüman olduğumuzu haykırmak zorundayız"

Orta Doğu'da yükselen tansiyon ve bitmek bilmeyen savaşlar, İslam dünyasının içindeki derin mezhepsel ayrışmaları bir kez daha gündemin ilk sırasına taşıdı. Şii-Sünni kutuplaşması üzerinden körüklenen gerilim, Müslüman coğrafyasını dış müdahalelere ve küresel güçlerin operasyonlarına açık hale getiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın "Mezhepçilik yapamayız" diyerek yaptığı tarihi çağrı, parçalanmak istenen İslam coğrafyası için tek kurtuluş reçetesi olarak görülürken, uzmanlar İsrail ve Batı’nın bu hassas fay hatlarını nasıl tetiklediğini çarpıcı gerçeklerle ortaya koyuyor.

İSLAM DÜNYASI NEDEN BİRLEŞEMİYOR?

A Haber mikrofonlarına konuşan uzmanlar, İsrail ve Batı'nın bu hassas fay hatlarını nasıl tetiklediğini çarpıcı örneklerle açıkladı.

İslam dünyasının içine düştüğü bu kaotik ortamda, en güçlü uyarı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI

Mezhepçilik fitnesine karşı net bir duruş sergileyen Erdoğan, "Biz mezhepçilik yapamayız! Biz Şiacılık yapamayız! Biz Sünnicilik yapamayız! Biz sadece Müslüman olduğumuzu haykırmak zorundayız." ifadelerini kullanarak, kimliğin yalnızca İslam olması gerektiğini vurguladı.

Müslümanların içine düştüğü acı tabloya dikkat çeken Erdoğan, "Hazreti Peygamber bugün aramızda olsaydı acaba bize ne derdi? Ama önce onlar başlattı mı diyeceğiz? Onlara; ama onlar Sünni, ama onlar Şii mi diyeceğiz?" sözleriyle, İslam dünyasının kutup yıldızları olan Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in mirasına karşı sorumluluk hatırlatmasında bulundu.

NETANYAHU'NUN KİRLİ PLANI: SIRADA SÜNNİ EKSEN VAR

İslam coğrafyasındaki farklılıkların dış güçler tarafından nasıl birer silaha dönüştürüldüğünü analiz eden Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, bu durumun İsrail tarafından açıkça itiraf edildiğini belirtti. Gökçe, "Din ve mezhep konusu çok hassas olduğu için çok rahat kullanılıyor ve İslam coğrafyası bu şekilde parçalanmaya çalışılıyor" değerlendirmesinde bulunarak, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun niyetini açıkça belli ettiğini kaydetti.

Gökçe, Netanyahu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Öncelikle şu anda Şii ekseni üzerine çalışıyoruz, sıra Sünni eksene de gelecek" şeklindeki açıklamasının, bölgedeki etnik ve dini farklılıkları kullanma stratejisinin bir kanıtı olduğunu aktardı.

"DIŞ GÜÇLERİN MEŞRUİYET ALANI HALİNE GELİYOR"

Bölgedeki temel sıkıntının demokratik yönetim biçimlerinin zayıflığı olduğunu vurgulayan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Şahan ise çarpıcı bir tespitte bulundu. Şahan, "Yönetim gücünü kendi halkınızdan sağlamadığınız takdirde yabancı devletlerin başkentinde veyahut da istihbarat teşkilatlarında meşruiyetinizi sağlamaya çalışıyorsunuz" sözleriyle, bu durumun o ülkelerin menfaatlerine hizmet edilmesine yol açtığını ifade etti.

İslam coğrafyasının yabancı istihbarat servislerinin operasyon alanı haline geldiğini hatırlatan Şahan, "Siz kendi iç cephenizi güçlendirmediğiniz takdirde birileri gelip oralara müdahale edebilecektir" uyarısında bulundu.

ENERJİ YOLLARI VE TİCARET REKABETİ KARDEŞLİĞİN ÖNÜNE GEÇİYOR

Mezhepsel farklılıkların yanı sıra bölgenin sahip olduğu devasa zenginlikler de küresel iştahı kabartıyor. Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, İslam dünyasının hem hidrokarbon enerji hem de kritik mineraller bakımından zengin olmasının yanı sıra ticaret yolları üzerinde bulunmasının diğer ülkeleri bölgeye çektiğini belirtti.

Doç. Dr. Süleyman Şahan ise devlet çıkarlarının dini kardeşliğin önüne geçtiğini belirterek, "İslam coğrafyasında kurumsal aidiyeti sağlayabilecek mekanizmaların zayıf olduğunu görüyoruz. Birlikte hareket etme dinamikleri bu yüzden zayıflıyor" ifadelerini kullandı.

KURUMSAL İŞ BİRLİĞİ VE UZUN VADELİ PLANLAMA ŞART

İslam İşbirliği Teşkilatı gibi yapıların bağlayıcı karar alma gücünün bulunmaması, çözümün daha derinlerde aranması gerektiğini gösteriyor. İslam dünyasının bir araya gelmesinin uzun vadeli bir planlama gerektirdiğini savunan Doç. Dr. Süleyman Şahan, "Siyasi birlikten önce; bilimsel, kültürel ve toplumsal anlamda iş birliklerinin geliştirilmesi ve bu yapıların kurumsallaştırılması gerekmektedir" sözleriyle, sürdürülebilir bir beraberliğin yol haritasını çizdi.

