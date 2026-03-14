İslam dünyası neden birleşemiyor? Başkan Erdoğan'dan tarihi uyarı: "Biz sadece müslüman olduğumuzu haykırmak zorundayız"
Orta Doğu'da yükselen tansiyon ve bitmek bilmeyen savaşlar, İslam dünyasının içindeki derin mezhepsel ayrışmaları bir kez daha gündemin ilk sırasına taşıdı. Şii-Sünni kutuplaşması üzerinden körüklenen gerilim, Müslüman coğrafyasını dış müdahalelere ve küresel güçlerin operasyonlarına açık hale getiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın "Mezhepçilik yapamayız" diyerek yaptığı tarihi çağrı, parçalanmak istenen İslam coğrafyası için tek kurtuluş reçetesi olarak görülürken, uzmanlar İsrail ve Batı’nın bu hassas fay hatlarını nasıl tetiklediğini çarpıcı gerçeklerle ortaya koyuyor.
A Haber mikrofonlarına konuşan uzmanlar, İsrail ve Batı'nın bu hassas fay hatlarını nasıl tetiklediğini çarpıcı örneklerle açıkladı.
İslam dünyasının içine düştüğü bu kaotik ortamda, en güçlü uyarı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI
Mezhepçilik fitnesine karşı net bir duruş sergileyen Erdoğan, "Biz mezhepçilik yapamayız! Biz Şiacılık yapamayız! Biz Sünnicilik yapamayız! Biz sadece Müslüman olduğumuzu haykırmak zorundayız." ifadelerini kullanarak, kimliğin yalnızca İslam olması gerektiğini vurguladı.
Müslümanların içine düştüğü acı tabloya dikkat çeken Erdoğan, "Hazreti Peygamber bugün aramızda olsaydı acaba bize ne derdi? Ama önce onlar başlattı mı diyeceğiz? Onlara; ama onlar Sünni, ama onlar Şii mi diyeceğiz?" sözleriyle, İslam dünyasının kutup yıldızları olan Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in mirasına karşı sorumluluk hatırlatmasında bulundu.
NETANYAHU'NUN KİRLİ PLANI: SIRADA SÜNNİ EKSEN VAR
İslam coğrafyasındaki farklılıkların dış güçler tarafından nasıl birer silaha dönüştürüldüğünü analiz eden Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe, bu durumun İsrail tarafından açıkça itiraf edildiğini belirtti. Gökçe, "Din ve mezhep konusu çok hassas olduğu için çok rahat kullanılıyor ve İslam coğrafyası bu şekilde parçalanmaya çalışılıyor" değerlendirmesinde bulunarak, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun niyetini açıkça belli ettiğini kaydetti.