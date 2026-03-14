İslam dünyası neden birleşemiyor? Başkan Erdoğan'dan tarihi uyarı: "Biz sadece müslüman olduğumuzu haykırmak zorundayız"

A Haber mikrofonlarına konuşan uzmanlar, İsrail ve Batı'nın bu hassas fay hatlarını nasıl tetiklediğini çarpıcı örneklerle açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BİRLİK VE BERABERLİK ÇAĞRISI

Mezhepçilik fitnesine karşı net bir duruş sergileyen Erdoğan, "Biz mezhepçilik yapamayız! Biz Şiacılık yapamayız! Biz Sünnicilik yapamayız! Biz sadece Müslüman olduğumuzu haykırmak zorundayız." ifadelerini kullanarak, kimliğin yalnızca İslam olması gerektiğini vurguladı.

Müslümanların içine düştüğü acı tabloya dikkat çeken Erdoğan, "Hazreti Peygamber bugün aramızda olsaydı acaba bize ne derdi? Ama önce onlar başlattı mı diyeceğiz? Onlara; ama onlar Sünni, ama onlar Şii mi diyeceğiz?" sözleriyle, İslam dünyasının kutup yıldızları olan Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in mirasına karşı sorumluluk hatırlatmasında bulundu.