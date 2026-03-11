Orta Doğu’da gerilim nükleer söylemler ve suikast iddialarıyla yeni bir boyuta taşındı. ABD’li Senatör Lindsey Graham’ın İran’a ilişkin nükleer uyarıları ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in “nükleer yarış başladı” sözleri dünya gündemine oturdu. İsrail medyasının yayımladığı İranlı üst düzey isimleri hedef alan “ölüm listesi” ise bölgede yeni bir kriz ve suikast dalgası ihtimalini gündeme getirdi.

İSRAİL KANAL 14 YENİ "ÖLÜM LİSTESİ" PAYLAŞTI A Haber ekranlarında Cansın Helvacı'nın sunduğu programda, Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, bölgedeki nükleer tehditleri ve Tahran yönetimini hedef alan suikast listelerinin perde arkasını tüm detaylarıyla masaya yatırdı.

ABD’li Senatör Lindsey Graham ABD'Lİ SENATÖRDEN KORKUTAN NÜKLEER SENARYO Bölgedeki gerilime dair en çarpıcı açıklamalardan biri okyanus ötesinden geldi. ABD'li Senatör Lindsey Graham, "Benzin fiyatları hakkında mı endişeleniyorsunuz? Size İran'ın 10 nükleer silahı olsaydı dünyanın nasıl bir yer olacağını söyleyeyim: Berbat olurdu." ifadelerini kullanarak, olası bir nükleer silahlanmanın küresel çapta yaratacağı felakete dikkat çekti.