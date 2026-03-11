CANLI YAYIN

İsrail medyası İran için "ölüm listesi"ni yayınladı! İşte hedefteki kritik 6 isim

ahaber.com.tr - Özel Haber

Orta Doğu’da gerilim nükleer söylemler ve suikast iddialarıyla yeni bir boyuta taşındı. ABD’li Senatör Lindsey Graham’ın İran’a ilişkin nükleer uyarıları ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in “nükleer yarış başladı” sözleri dünya gündemine oturdu. İsrail medyasının yayımladığı İranlı üst düzey isimleri hedef alan “ölüm listesi” ise bölgede yeni bir kriz ve suikast dalgası ihtimalini gündeme getirdi.

Orta Doğu'da gerilim her geçen gün tırmanırken, ABD ve Avrupa'dan gelen nükleer çıkışlar ile İsrail medyasının yayımladığı "ölüm listesi" dünyayı ayağa kaldırdı.

İSRAİL KANAL 14 YENİ "ÖLÜM LİSTESİ" PAYLAŞTI

A Haber ekranlarında Cansın Helvacı'nın sunduğu programda, Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, bölgedeki nükleer tehditleri ve Tahran yönetimini hedef alan suikast listelerinin perde arkasını tüm detaylarıyla masaya yatırdı.

ABD’li Senatör Lindsey GrahamABD’li Senatör Lindsey Graham

ABD'Lİ SENATÖRDEN KORKUTAN NÜKLEER SENARYO

Bölgedeki gerilime dair en çarpıcı açıklamalardan biri okyanus ötesinden geldi. ABD'li Senatör Lindsey Graham, "Benzin fiyatları hakkında mı endişeleniyorsunuz? Size İran'ın 10 nükleer silahı olsaydı dünyanın nasıl bir yer olacağını söyleyeyim: Berbat olurdu." ifadelerini kullanarak, olası bir nükleer silahlanmanın küresel çapta yaratacağı felakete dikkat çekti.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der LeyenAvrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

AVRUPA'DA NÜKLEER YARIŞ ALARMI

Gerilimin sadece Orta Doğu ile sınırlı kalmadığı, Avrupa kanadından gelen açıklamalarla bir kez daha tescillendi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Açıkça görülüyor ki nükleer yarış başladı." sözleriyle, dünyayı bekleyen yeni ve tehlikeli bir dönemin kapılarının aralandığını vurguladı.

İsrail’in Kanal 14 televizyonu ölüm listesini yayınladıİsrail’in Kanal 14 televizyonu ölüm listesini yayınladı

İSRAİL MEDYASINDAN SKANDAL SUİKAST LİSTESİ

İsrail'in Kanal 14 televizyonu, İran'ın en kritik isimlerini hedef alan yeni bir "ölüm listesi" yayımlayarak provokasyona imza attı. Hedef gösterilen isimler arasında İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Yargı Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini-Ejei, Merkez Karargah Komutanı Ali Abdullahi, Meclis Başkanı Muhammed Bagir Galibaf ve Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi yer alıyor. Bu hamle, bölgede yeni suikast operasyonlarının habercisi olarak yorumlandı.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

UZMANLAR UYARDI: HEDEF İÇ KARIŞIKLIK ÇIKARMAK

A Haber canlı yayında konuyu değerlendiren Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, "İsrail, Beyrut'ta uyguladığı suikast modelini Tahran'da da hayata geçirmek istiyor. Bu listelerle asıl amaç, Devrim Muhafızları içerisinde bir çatlak yaratarak yönetimi içeriden sarsmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ise batılı yetkililerin açıklamalarındaki çelişkiye değinerek, "Graham'ın 'İran'ın nükleer silahı olsa dünya berbat olurdu' sözü bir ironidir. Çünkü halihazırda bölgede nükleer silaha sahip olan ve dünyayı berbat bir yere çeviren asıl güç İsrail'in kendisidir." ifadelerini kullandı. Cansın Helvacı'nın sorularıyla derinleşen tartışmada, nükleer söylemlerin aslında bölge halklarını baskı altına almak için birer korku aparatı olarak kullanıldığı tespiti yapıldı.

