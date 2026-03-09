A Haber Tahran'daki Beheşti Zehra mezarlığında! Yürek yakan görüntü

A Haber spikeri Cansın Helvacı İŞTE SAVAŞIN KANLI YÜZÜ: "NEDENSİZ ÇOCUKLARIN ÖLDÜĞÜ BİR ŞEYDİR SAVAŞ!" Tahran'dan gelen ve yürekleri dağlayan görüntülerin ardından stüdyoda duygusal anlar yaşandı. A Haber spikeri Cansın Helvacı, Beheşti Zehra mezarlığındaki feryatların ardından savaşın gerçek yüzünü çarpıcı ifadelerle özetledi. A HABER SPİKERİ CANSIN HELVACI'NIN GÖZLERİ DOLDU Stratejik hesapların ve uluslararası ilişkilerin ötesinde, toprağa düşen masum çocuklara ve parçalanan ailelere dikkat çeken Helvacı, coğrafya fark etmeksizin savaşın tek bir sonucu olduğunu vurguladı: Acı, gözyaşı ve sessiz ölüm!

"ALIN SİZE SAVAŞ: SONUCU TAM OLARAK BU" Tahran'daki mezarlıktan canlı yayına yansıyan ağıtların ardından konuşan Cansın Helvacı, yaşanan dram üzerine siyasi bir analiz yapmayı reddederek, "Bu görüntüler üzerine söyleyebileceğim tek şey; alın size savaş. Savaş tam olarak bu demek. Hangi coğrafyada olduğunun hiçbir önemi yok. Sonucu tam olarak bu" ifadelerini kullandı. Meslek ahlakı gereği bu acı tabloların ardından sadece uluslararası ilişkiler boyutuyla meseleyi ele almayacağını belirten Helvacı, savaşın tüm çıplaklığıyla meydanda olduğunu kaydetti.

KAYIP CENAZELER VE PARÇALANAN UMUTLAR Savaşın sadece öldürmediğini, aynı zamanda veda etme hakkını da elinden aldığını ifade eden Helvacı, "Bu insanlar bir nevi şanslı. Hangi kültürde olursa olsun bir defin işlemi olur ölülerin ardından. Kimi toprağa verilir, kimi yakılır, külleri suya atılır. Farklı farklı inanışlar vardır. Ama cenazelerini bulamayan, cenazelerini anamayan insanların bulunduğu bir şeyin sonu işte savaş." sözleriyle evlatlarının mezarına dahi hasret kalan ailelerin yaşadığı derin trajediye parmak bastı.