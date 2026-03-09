A Haber Tahran'daki Beheşti Zehra mezarlığında! Yürek yakan görüntü
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarının ağır bilançosu gün yüzüne çıkıyor. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin defnedildiği Tahran'ın güneyindeki Beheşti Zehra mezarlığındaki yürek yakan anları anbean görüntüledi. A Haber spikeri Cansın Helvacı canlı yayında o görüntüleri anlatırken gözleri doldu.
Saldırıların 10. gününde İran'ın kalbi Tahran'dan acı haberler gelmeye devam ediyor. ABD ve İsrail bombardımanlarında hayatını kaybeden sivil sayısı 1332'ye yükselirken, kurbanların 190'ının çocuk olduğu açıklandı.
A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'daki Beheşt-i Zehra mezarlığından bildirdi. Annelerin ağıtları arşa yükseliyor, okul sıralarından toprağa düşen gencecik bedenler İran bayraklarıyla uğurlanıyor. Bölgede sadece şehitler defnedilmiyor, olası yeni saldırılar için devasa mezarlıklar kazılmaya devam ediyor.
BEHEŞTİ ZEHRA'DA MAHŞER GÜNÜ: "ANNELER KENDİNDEN GEÇTİ"
Tahran'ın güneyindeki en büyük mezarlık olan Beheşti Zehra, bugün tarihinin en acı günlerinden birini yaşıyor. Şehitlikteki manevi atmosferi aktaran A Haber muhabiri Ekber Karabağ, "Görüyorsunuz oldukça duygusal bir atmosfer söz konusu. Bir anne çocuğunu bu saldırılarda kaybetmiş, kendisinden geçti. Uzun süredir burada ağıtlar yakıyordu, şu an itibariyle artık kendisinden geçmiş durumda. Kimseye mikrofon uzatamıyoruz çünkü kimse burada konuşamıyor, söz dile getiremiyor." ifadelerini kullandı.
Defin işlemlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Karabağ, "Bir hanımefendi kızını defnetmiş, ismi Faeze Zeynali... Bir sağlık görevlisi gelmiş, baygınlık geçiren anneye müdahale etmeye çalışıyor." sözleriyle sahadaki dramı paylaştı.