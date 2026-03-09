CANLI YAYIN

A Haber Tahran'daki Beheşti Zehra mezarlığında! Yürek yakan görüntü

A Haber Tahran'daki Beheşti Zehra mezarlığında! Yürek yakan görüntü

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarının ağır bilançosu gün yüzüne çıkıyor. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin defnedildiği Tahran'ın güneyindeki Beheşti Zehra mezarlığındaki yürek yakan anları anbean görüntüledi. A Haber spikeri Cansın Helvacı canlı yayında o görüntüleri anlatırken gözleri doldu.

Saldırıların 10. gününde İran'ın kalbi Tahran'dan acı haberler gelmeye devam ediyor. ABD ve İsrail bombardımanlarında hayatını kaybeden sivil sayısı 1332'ye yükselirken, kurbanların 190'ının çocuk olduğu açıklandı.

A HABER TAHRAN'DAKİ BEHEŞTİ ZEHRA MEZARLIĞINDA!

A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'daki Beheşt-i Zehra mezarlığından bildirdi. Annelerin ağıtları arşa yükseliyor, okul sıralarından toprağa düşen gencecik bedenler İran bayraklarıyla uğurlanıyor. Bölgede sadece şehitler defnedilmiyor, olası yeni saldırılar için devasa mezarlıklar kazılmaya devam ediyor.

BEHEŞTİ ZEHRA'DA MAHŞER GÜNÜ: "ANNELER KENDİNDEN GEÇTİ"

Tahran'ın güneyindeki en büyük mezarlık olan Beheşti Zehra, bugün tarihinin en acı günlerinden birini yaşıyor. Şehitlikteki manevi atmosferi aktaran A Haber muhabiri Ekber Karabağ, "Görüyorsunuz oldukça duygusal bir atmosfer söz konusu. Bir anne çocuğunu bu saldırılarda kaybetmiş, kendisinden geçti. Uzun süredir burada ağıtlar yakıyordu, şu an itibariyle artık kendisinden geçmiş durumda. Kimseye mikrofon uzatamıyoruz çünkü kimse burada konuşamıyor, söz dile getiremiyor." ifadelerini kullandı.

Defin işlemlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Karabağ, "Bir hanımefendi kızını defnetmiş, ismi Faeze Zeynali... Bir sağlık görevlisi gelmiş, baygınlık geçiren anneye müdahale etmeye çalışıyor." sözleriyle sahadaki dramı paylaştı.

ÇOCUKLAR HEDEFTE: 190 EVLAT TOPRAĞA DÜŞTÜ

Saldırıların sivil bilançosu her geçen saat ağırlaşıyor. İran yönetiminden gelen son verileri paylaşan Karabağ, "Amerikan ve İsrail saldırılarında 1332 sivil hayatını kaybetti. Bunlardan 190'ının 18 yaş altı olduğu ifade edildi. Saldırıların ilk gününde bir okula yapılan saldırıda 170'in üzerinde öğrenci sadece o okulda hayatını kaybetmişti. İşte görüyorsunuz burada gencecik bir çocuk yine hayatını kaybetmiş durumda, defnediliyor." şeklinde konuştu.

Şehitlerin mezarlarının üzerine İran bayrakları serilip güller dökülürken, bir yandan Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu görüldü.

"OĞLUM BURADA, TORUNUM DİĞER TARAFTA"

Mezarlıkta evlat ve torun acısını aynı anda yaşayan bir dedenin feryadı yürekleri dağladı. Yaşlı adamla yaşadığı diyaloğu aktaran Ekber Karabağ, "Hacı ağaya 'bu şehit olan neyinizdi?' diye sordum, 'torunumdu' dedi. Ne zaman şehit olduğunu sorduğumda ise 'konuşamıyorum' diyerek sustu. Oğlu bir tarafta yatıyor, torunu diğer tarafta yatıyor. İnsan buradaki atmosferi görünce ister istemez etkileniyor, kelimeleri kullanmakta biz de zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

KORKUTAN HAZIRLIK: YENİ MEZARLAR KAZILIYOR

Mezarlıktaki hareketliliğin sadece definlerle sınırlı kalmadığı, olası yeni katliamlar için hazırlık yapıldığı gözlendi. Kameraman Mehdi Seferi'nin objektifine yansıyan kareleri yorumlayan Karabağ, "Diğer tarafta da mezarlıklar kazılmaya devam ediyor. Bunlar da hazırlanıyor; olası saldırılarda hayatını kaybedecek insanlar için... Eğer yeni şehitler olursa bu mezarlıklarda defnedilecek." sözleriyle bölgedeki gerilimin ve beklenen tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

İŞTE SAVAŞIN KANLI YÜZÜ: "NEDENSİZ ÇOCUKLARIN ÖLDÜĞÜ BİR ŞEYDİR SAVAŞ!"

Tahran'dan gelen ve yürekleri dağlayan görüntülerin ardından stüdyoda duygusal anlar yaşandı. A Haber spikeri Cansın Helvacı, Beheşti Zehra mezarlığındaki feryatların ardından savaşın gerçek yüzünü çarpıcı ifadelerle özetledi.

A HABER SPİKERİ CANSIN HELVACI'NIN GÖZLERİ DOLDU

Stratejik hesapların ve uluslararası ilişkilerin ötesinde, toprağa düşen masum çocuklara ve parçalanan ailelere dikkat çeken Helvacı, coğrafya fark etmeksizin savaşın tek bir sonucu olduğunu vurguladı: Acı, gözyaşı ve sessiz ölüm!

"ALIN SİZE SAVAŞ: SONUCU TAM OLARAK BU"

Tahran'daki mezarlıktan canlı yayına yansıyan ağıtların ardından konuşan Cansın Helvacı, yaşanan dram üzerine siyasi bir analiz yapmayı reddederek, "Bu görüntüler üzerine söyleyebileceğim tek şey; alın size savaş. Savaş tam olarak bu demek. Hangi coğrafyada olduğunun hiçbir önemi yok. Sonucu tam olarak bu" ifadelerini kullandı. Meslek ahlakı gereği bu acı tabloların ardından sadece uluslararası ilişkiler boyutuyla meseleyi ele almayacağını belirten Helvacı, savaşın tüm çıplaklığıyla meydanda olduğunu kaydetti.

KAYIP CENAZELER VE PARÇALANAN UMUTLAR

Savaşın sadece öldürmediğini, aynı zamanda veda etme hakkını da elinden aldığını ifade eden Helvacı, "Bu insanlar bir nevi şanslı. Hangi kültürde olursa olsun bir defin işlemi olur ölülerin ardından. Kimi toprağa verilir, kimi yakılır, külleri suya atılır. Farklı farklı inanışlar vardır. Ama cenazelerini bulamayan, cenazelerini anamayan insanların bulunduğu bir şeyin sonu işte savaş." sözleriyle evlatlarının mezarına dahi hasret kalan ailelerin yaşadığı derin trajediye parmak bastı.

"NEDENSİZ ÇOCUKLARIN ÖLDÜĞÜ BİR ŞEY"

Savaşın en büyük kurbanlarının masum çocuklar olduğunun altını çizen Helvacı, "Nedensiz çocukların öldüğü bir şey işte savaş." sözleriyle saldırıların en karanlık yüzünü hatırlattı. Tahran'da 18 yaş altı 190 çocuğun toprağa verilmesinin yarattığı derin üzüntüyü paylaşan spiker, savaşın ideolojiler üstü yıkıcılığını bir kez daha tüm dünyanın vicdanına sundu.

