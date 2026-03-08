CANLI YAYIN

Göklerin yeni neferi! 15 Temmuz ruhuyla ay yıldızlı üniformaya yolculuk

ahaber.com.tr - Özel Haber
Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu’nun 18 yaşındaki öğrencisi Gülseren Büşra Demirkol, vatan savunmasındaki azmi ve hikayesiyle Türk kadınının gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. 15 Temmuz gecesi babasının vatanı savunmak için sokağa çıkışından ve komando abisinin kahramanlıklarından etkilenerek asker olmaya karar veren Demirkol, "yapamazsın" diyenlere inat, gökyüzünün çelik kanatları altında geleceğin kadın liderlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencisi 18 yaşındaki Gülseren Büşra Demirkol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla A Haber ekranlarına konuk oldu.

VATAN NÖBETİNDE KADIN ASTSUBAY

15 TEMMUZ GECESİ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Askerlik mesleğine olan tutkusunun çocukluk yıllarında filizlendiğini belirten Hava Astsubay Öğrencisi Gülseren Büşra Demirkol, "Babamın 15 Temmuz gecesinde vatanımızı savunmak için hiç düşünmeden korkusuzca sokağa inmesi beni çok etkiledi. Babamın evden o koşarak çıkışını gördüğüm an ben de 'Vatanımı koruyan bir asker olmak istiyorum' diyerek bu yola baş koydum." ifadelerini kullandı.

Ailesindeki ilk askerin abisi olduğunu ve onun tecrübelerinin kendisine rehberlik ettiğini dile getiren Demirkol, "Abim yaşadıklarını anlattıkça ben askerliğin sadece bir meslek değil, büyük bir onur ve sorumluluk taşıdığını fark ettim." sözleriyle karar sürecini aktardı.

"ÜNİFORMANIN İÇİNDE KADIN VEYA ERKEK DEĞİL ASKER VARDIR"

Askerlik yolculuğuna başlarken çevresinden gelen ön yargılara karşı dik bir duruş sergileyen Demirkol, "Kız olduğum için orada zorlanacağımı söyleyenler oldu. Ancak bu üniformayı giydiğinde bir kadın veya bir erkek yok; bu üniformanın içinde vatanına hizmet eden bir asker vardır." dedi.

Zorlukların hayatın her alanında olduğunu vurgulayan genç astsubay adayı, "Yapamazsın diyenlere aldırış etmedim, kendimi bu bilinçle askerliğe hazırladım ve hem psikolojik hem de fiziksel açıdan güçlenmeye devam ediyorum." şeklinde konuştu.

ASKERİ OKULDA AİLE SICAKLIĞI

Eğitim gördüğü okulun kendisi için sadece bir eğitim kurumu değil, bir yuva olduğunu belirten Gülseren Büşra Demirkol, "Okulumuzda sabah akademik derslerimizi alıyoruz, haftanın her günü spor yaparak kendimizi geliştiriyoruz. Komutanlarımız anne babalarımız, devrelerimiz ise kardeşlerimiz gibi oldu; burası bizim için bambaşka bir yer." ifadelerini kullandı.

Hava Kuvvetleri'nde kadın astsubay olmanın ailesi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen Demirkol, "Gelecek olan kızlara liderlik edecek olmak bizim için ayrı bir önem arz ediyor." sözlerini ekledi.

KADINLARA ÇAĞRI: HAYALLERİNİZ BÜYÜK OLSUN

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hemcinslerine ve askerlik hayali kuran genç kızlara seslenen Demirkol, "8 Mart sadece zarafetin değil; gücün, emeğin ve mücadelesinin günüdür. Buraya gelmek isteyen kızlarımız cesaret etmekten korkmasınlar; hayalleri büyük oldukça korkuları küçük kalır." dedi.

Türk kadınının ruhunda cesaretin her zaman var olduğunu hatırlatan Demirkol, "Başta gazi ve şehit ailelerimiz olmak üzere tüm kadınların bu özel gününü kutluyorum." ifadeleriyle mesajını tamamladı.

