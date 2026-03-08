Göklerin yeni neferi! 15 Temmuz ruhuyla ay yıldızlı üniformaya yolculuk

Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu’nun 18 yaşındaki öğrencisi Gülseren Büşra Demirkol, vatan savunmasındaki azmi ve hikayesiyle Türk kadınının gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. 15 Temmuz gecesi babasının vatanı savunmak için sokağa çıkışından ve komando abisinin kahramanlıklarından etkilenerek asker olmaya karar veren Demirkol, "yapamazsın" diyenlere inat, gökyüzünün çelik kanatları altında geleceğin kadın liderlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencisi 18 yaşındaki Gülseren Büşra Demirkol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla A Haber ekranlarına konuk oldu. VATAN NÖBETİNDE KADIN ASTSUBAY 15 TEMMUZ GECESİ DÖNÜM NOKTASI OLDU Askerlik mesleğine olan tutkusunun çocukluk yıllarında filizlendiğini belirten Hava Astsubay Öğrencisi Gülseren Büşra Demirkol, "Babamın 15 Temmuz gecesinde vatanımızı savunmak için hiç düşünmeden korkusuzca sokağa inmesi beni çok etkiledi. Babamın evden o koşarak çıkışını gördüğüm an ben de 'Vatanımı koruyan bir asker olmak istiyorum' diyerek bu yola baş koydum." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf (ahaber.com.tr - Ekran görüntüsü) Ailesindeki ilk askerin abisi olduğunu ve onun tecrübelerinin kendisine rehberlik ettiğini dile getiren Demirkol, "Abim yaşadıklarını anlattıkça ben askerliğin sadece bir meslek değil, büyük bir onur ve sorumluluk taşıdığını fark ettim." sözleriyle karar sürecini aktardı.