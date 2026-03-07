Devlet teyakkuzda! İki bakan Meclis'te savaşı anlatacak

Orta Doğu'da savaş endişesi tırmanırken, Türkiye hem diplomatik hem de askeri alanda teyakkuza geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki yoğun diplomasi trafiği sürerken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önümüzdeki hafta Meclis'i savaşla ilgili atılan adımlar ve alınan önlemler konusunda detaylı bir şekilde bilgilendirecek. Başkent Ankara'da tüm senaryoların masaya yatırıldığı kritik toplantılar aralıksız devam ediyor.

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, Ankara'daki sıcak gelişmeleri canlı yayında aktardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyla ilgili diplomatik temaslarının sürdüğünü belirten Yeşiltaş, önemli ve kritik görüşmelerin gerçekleştirildiğini vurguladı. Orta Doğu'da savaş genişlerken konunun hem askeri hem de diplomatik boyutu olduğunu ifade eden Yeşiltaş, bu iki başlıkla ilgili kritik bir gelişmeyi paylaştı.

KRİTİK BİLGİLENDİRME İÇİN MECLİS'TE KÜRSÜYE ÇIKACAKLAR

Yeşiltaş, önümüzdeki hafta Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın milletvekillerini ve kamuoyunu bilgilendireceğini aktardı. İki bakanın, bu konuyla ilgili hangi adımların atıldığı, özellikle Türkiye'nin bu savaşla ilgili hangi önlemleri aldığı, savaşın daha da yayılmaması adına hangi diplomatik temasların yürütüldüğü ve bu temaslardan nasıl sonuçlar elde edildiğine ilişkin çok kapsamlı ve detaylı bir bilgilendirme yapacağını belirtti. Genel Kurul'un saat 15.00'te açılmasıyla iki bakanın da kürsüde olacağını söyleyen Yeşiltaş, oturumun kapalı mı yoksa açık mı olacağına ilişkin kararın ise Genel Kurul'da yapılacak oylama sonrası netleşeceğini ifade etti.

DEVLETİN ZİRVESİ AYAKTA: TÜM SENARYOLAR MASADA

Türkiye'nin bütün senaryoları, kurumlar arası koordinasyon toplantılarıyla profesyonel bir şekilde masaya yatırdığını aktaran Yeşiltaş, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da içinde bulunduğu sürekli güvenlik değerlendirmelerine yönelik toplantıların Ankara'da aralıksız gerçekleştirildiğini bildirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da neredeyse saatlik olarak bilgilendirildiğini ve varsa talimatlarının alındığını belirten Yeşiltaş, Türkiye'nin takip etme, raporlama, görüş ve senaryo geliştirme konusunda herhangi bir sıkıntısı bulunmadığını vurguladı.

EN KÖTÜ SENARYOYA KARŞI SINIRDA TAM GÜVENLİK

Bu süreçte en kötü senaryonun bir "göç dalgası" olarak ifade edildiğini söyleyen Yeşiltaş, ancak bu konuda ilgili kurumların tam bir koordinasyon içerisinde çalışmalarını yürüttüğünü ve Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda herhangi bir sorununun olmadığını kaydetti. İran sınırı boyunca son yıllarda örülen duvarları örnek gösteren Yeşiltaş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm tedbirleri almış durumda olduğunu, Ankara'nın haliyle teyakkuza geçtiğini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürecin sağlıklı bir şekilde yönetildiğini sözleriyle aktardı.