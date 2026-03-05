Başkan Erdoğan paylaştı Türkiye gurur duydu: Savunma sanayiinde tam bağımsız yerli ve milli destan

Başkan Erdoğan’ın "füze testi" çıkışıyla savunma sanayiindeki tarihi değişim A Haber’de masaya yatırıldı. Eskiden Batı’dan icazet bekleyen Türkiye, artık yerli mühimmatıyla bölgedeki savaş stratejilerini kökten değiştirdi. Küresel güçlerin mühimmat kriziyle boğuştuğu yeni denklemde Türkiye, kimseden izin almadan operasyon yürütebilen tam bağımsız bir güç olarak oyun kurucu rolünü pekiştiriyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayindeki devrim niteliğindeki adımlara dikkat çektiği "Balıklar ürküyor diyenlere kulak assaydık başaramazdık" sözleri gündeme damga vurdu. A Haber ekranlarında yayınlanan Ajans Bugün programında, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesinin stratejik önemi ve bölgedeki caydırıcılığı, Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ'un çarpıcı analizleriyle masaya yatırıldı. BAŞKAN ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMI GÜNDEME DAMGA VURDU GURUR TABLOSU EKRANLARDA Programın moderatörü Cansın Helvacı, Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve Türk savunma sanayiinin göz bebeği olan ürünlerin yer aldığı videonun uyandırdığı büyük heyecanı dile getirdi. Helvacı, "Bu görüntüler insanı gerçekten gururlandırıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşımında, şayet füze testi yapmayın balıklar ürküyor diyenlere kulak kabartsaydık elbette bunların hiçbirini başaramazdık diyor. Bu mesajlar hem sahadaki konjonktüre, hem bölge ülkelerine hem de içerideki bazı çevrelere çok net bir yanıt niteliği taşıyor" sözleriyle videonun toplumsal ve siyasi etkisine dikkat çekti.

(foto: ahaber.com.tr) TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE'NİN SİMGELERİ Savunma sanayiindeki bu atılımların sadece birer silah üretiminden ibaret olmadığını vurgulayan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Türkiye'nin geçmişteki dışa bağımlılığı ile bugünkü gücü arasındaki devasa farkı anlattı. Coşkun Başbuğ, "Şu ekranda gördüğümüz göğüs kabartan silahlar ve teknolojiler olmasaydı; biz bugün Antalya körfezinde elimizde olta ile sadece olan biteni seyreden bir ülke konumunda olurduk. Ancak şimdi, kendi yerli ve milli imkanlarımızla geliştirdiğimiz bu güç sayesinde geleceğe çok daha güvenle bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

(foto: ahaber.com.tr) İCAZET DÖNEMİ SONA ERDİ Dünya genelinde yaşanan mühimmat krizlerine ve büyük devletlerin stok sorunlarına değinen Başbuğ, Türkiye'nin ulaştığı "malın sahibi olma" statüsünün kritik bir eşik olduğunu belirtti.