CANLI | Orta Doğu ateş çemberi! A Haber ekipleri Tahran ve Tel Aviv'de: İran'dan İsrail'e füze yağmuru

A Haber’de konuşan Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında asıl hedefin rejimin tamamı değil, Devrim Muhafızları’nın özellikle Kudüs Gücü çekirdeği olduğunu söyledi. Sohtaoğlu, bombardımanların İran’ı yıkmak değil “dönüştürmek” amacı taşıdığını belirterek Körfez ülkeleri üzerinden yeni bir koalisyon planına dikkat çekti.

“HEDEF ALINAN DEVRİM MUHAFIZLARININ KUDÜS GÜCÜ”

Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, İran’a yönelik saldırılara farklı bir perspektiften bakılması gerektiğini belirterek, “Burada İran yönetimi hedef alınıyor dense de asıl hedef İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü. Yemen’den Afrika’ya, Suriye’den Irak’a ve Latin Amerika’ya kadar uzanan ağı yöneten çekirdek kadro ya bombardımanlarla ya da suikastlarla tasfiye edilmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.

Tahran’daki nokta atışı saldırılara dikkat çeken Sohtaoğlu, “Tahran gece bombalanıyor dediğinizde bazı binalar hedef alınıyor ama kimlerin öldürüldüğünü Tahran asla açıklamıyor. Neden o bina, neden o kat? Bunların hiçbirinin cevabı yok” sözleriyle hedefli operasyonlara vurgu yaptı.

DEVRİM MUHAFIZLARI İÇİNDE “ŞAHİN” VE “REFORMCU” AYRIMI

Devrim Muhafızları’nın kendi içinde farklı kanatlara ayrıldığını belirten Sohtaoğlu, “Bir şahin kanat var, bir reformcu kanat var, bir de kontrolsüz grup var. Umman’daki saldırı örneğinde olduğu gibi siyasi kanat üstlenmezken içeride daha sertlik yanlısı bir yapı masaya oturulmasına karşı çıkıyor” ifadelerini kullandı.

ABD’nin rejimi zayıflatma stratejisinin ters tepebileceğini savunan Sohtaoğlu, “Beklediklerinin tam tersi olacak. Rejim düşmeyecek, dönüştürülecek. Reformcu diye bilinen ve Batı’yla müzakere edilebilir denilen kesim 3 ila 6 ay içinde tasfiye edilebilir. Devrim Muhafızları’nın daha sert kanadı İran siyasetinde daha hakim hale gelebilir” sözleriyle dikkat çekti.

KÖRFEZ’DE ENERJİ VE SU KRİZİ UYARISI

İran’ın Körfez’de enerji altyapılarını hedef almasının bilinçli bir strateji olduğunu belirten Sohtaoğlu, “Körfez ülkelerinde yatırımlar sahil şeridinde ve elektrik hatları vurulduğunda zincirleme etki başlıyor. 50 derece sıcakta deniz suyunu arıtamazsanız içme suyu krizi başlar. Gıda ithalatına bağımlı ülkeler için limanların ve terminallerin devre dışı kalması büyük risk” ifadelerini kullandı.

Özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin baskı altına alınmak istendiğini belirten Sohtaoğlu, “İran bu ülkelerin ABD’ye bombardımanı durdurması için baskı yapmasını istiyor” dedi.

“İSRAİL KÖRFEZ’İ KOALİSYONA ZORLUYOR”

İsrail’in Körfez ülkelerini İran’a karşı ortak bir misilleme operasyonuna çekmeye çalıştığını iddia eden Sohtaoğlu, “Plan şu: Körfez ülkelerinden birkaç uçak sembolik olarak operasyona katılacak ve ardından ‘Körfez intikamını aldı’ başlığı atılacak. İsrail bu ülkeleri koalisyon gücü gibi sahaya sürmek istiyor” ifadelerini kullandı.

İRAN’IN KUZEYBATISINDA YENİ CEPHE

İran’ın kuzeybatısında ve Beluç bölgelerinde artan hareketliliğe dikkat çeken Sohtaoğlu, “Batı Kürdistan bölgesi ısrarla vuruluyor. Senendeç, Urmiye-Mahabat hattı ve 28. Tümen hedef alındı. Bu bölge Kandil Dağları’nın karşısında ve dağlık alanlarda kaçakçılık rotaları açılmış durumda. Yeni cepheler oluşturuluyor” sözleriyle sahadaki askeri tabloya işaret etti.