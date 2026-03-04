CANLI | Orta Doğu ateş çemberi! A Haber ekipleri Tahran ve Tel Aviv'de: İran'dan İsrail'e füze yağmuru
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından Orta Doğu adeta yeni bir savaşın içine girdi. İran Dini Lideri Hamaney'in öldürülmesinin ardından Tahran rejimi, ABD'nin askeri üslerine peş peşe misilleme saldırılarına devam ediyor. İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatırken İsrail'e füzelerini yağdırıyor. A Haber ekipleri Emine Kavasoğlu ve Ekber Karabağ gelişmeleri ateş hattından aktarırken, uzman isimler savaşa ilişkin bölgedeki son durumu ele aldı.
İsrail ve ABD'nin 28 Şubat sabahı İran'a yönelik ortak olarak düzenlediği saldırıların ardından Orta Doğu'da adeta tüm dengeleri sarstı. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney dahil çok sayıda üst düzey isme suikast düzenlenmesinin yankıları sürerken, A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler ABD-İsrail-İran savaşını değerlendirerek saldırıların diplomatik bir sabotaj olduğunu vurguladı. A Haber ekipleri Emine Kavasoğlu Tel Aviv'den, Ekber Karabağ ise Tahran'dan sıcak bölgelerdeki son gelişmeleri aktarıyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
TÜRKİYE-İRAN SINIRINDA SAVAŞ SESSİZLİĞİ
İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı operasyonların ardından Türkiye-İran sınırında günlük geçişler geçici süreliğine durdurulurken ticaret ve turizm savaşı gölgesinde kaldı. A Haber muhabiri Nazlı Timur, Van'da Türkiye-İran sınırında yaşanan son gelişmeleri aktardı.
GÜMRÜK KAPILARINDA "SAVAŞ" ÖNLEMİ
İsrail ve ABD'nin saldırısı sonrasında sınır hattında güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirten A Haber muhabiri Nazlı Timur, "İsrail ve ABD'nin başlattığı, İran'a yönelik başlattığı savaşla birlikte bizler de sınırdaki nöbetimizi devam ettiriyoruz. Şu anda sınırda bir sessizlik hakim" ifadelerini kullandı. Timur, "Gürbulak, Esendere ve Van Kapıköy gümrük kapıları Türkiye'ye açılan önemli kapılardan. Ancak dün bu kapılarda girişler durduruldu" sözleriyle giriş çıkışlara izin verilmediği belirtti.
TİCARET KONTROLLÜ, TURİZM DURMA NOKTASINDA
Sınır kapılarındaki hareketin durma noktasına geldiğine dikkat çeken Nazlı Timur, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamalarına değinerek, "Bölgede olağanüstü bir durumun bulunmadığı ancak günübirlik yolcu geçişlerinin durdurulduğu, ticari yük geçişlerinin kontrol edilerek devam ettirileceği bilgisini paylaştı". Van Kapıköy'ün İranlıların bölgeye geçişinde önemli geçiş kapısı olduğunu belirten Timur, "2025 yılı içerisinde yaklaşık 777 bin kişi bu kapıdan giriş yapıldı. Ancak savaşla birlikte bu yerde sessizliğe bırakıldı".
NEVRUZ COŞKUSU YERİNİ BOŞ OTELLERE BIRAKTI
İranlıların geleneksel Nevruz tatili döneminde Türkiye'ye yoğun ilgi gösteren vatandaşların bu yıl savaş engeline kapıldığını söyleyen Nazlı Timur, "Mart'ın 17'si ve Nisan'ın 5'i arasında İranlıların Nevruz bayramı vardı. Türkiye'ye giriş oldukça fazlaydı ancak yaptığımız analizlere göre otellerde şu anda doluluk oranıyla yok" sözleriyle turizmdeki kaybı gözler önüne serdi. Sınırdaki performansın ruh halini aktaran Timur, "Vatandaşlar kamera karşısına çıkmak istemese de ülkelerde savaş olsa da bir an önce evlerine dönmek istediklerini ifade ettiler" diyerek bölgedeki insani durumu özetledi.
HEDEF İRAN YÖNETİMİ DEĞİL DEVRİM MUHAFIZLARI!
A Haber’de konuşan Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında asıl hedefin rejimin tamamı değil, Devrim Muhafızları’nın özellikle Kudüs Gücü çekirdeği olduğunu söyledi. Sohtaoğlu, bombardımanların İran’ı yıkmak değil “dönüştürmek” amacı taşıdığını belirterek Körfez ülkeleri üzerinden yeni bir koalisyon planına dikkat çekti.
“HEDEF ALINAN DEVRİM MUHAFIZLARININ KUDÜS GÜCÜ”
Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, İran’a yönelik saldırılara farklı bir perspektiften bakılması gerektiğini belirterek, “Burada İran yönetimi hedef alınıyor dense de asıl hedef İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs Gücü. Yemen’den Afrika’ya, Suriye’den Irak’a ve Latin Amerika’ya kadar uzanan ağı yöneten çekirdek kadro ya bombardımanlarla ya da suikastlarla tasfiye edilmeye çalışılıyor” ifadelerini kullandı.
Tahran’daki nokta atışı saldırılara dikkat çeken Sohtaoğlu, “Tahran gece bombalanıyor dediğinizde bazı binalar hedef alınıyor ama kimlerin öldürüldüğünü Tahran asla açıklamıyor. Neden o bina, neden o kat? Bunların hiçbirinin cevabı yok” sözleriyle hedefli operasyonlara vurgu yaptı.
DEVRİM MUHAFIZLARI İÇİNDE “ŞAHİN” VE “REFORMCU” AYRIMI
Devrim Muhafızları’nın kendi içinde farklı kanatlara ayrıldığını belirten Sohtaoğlu, “Bir şahin kanat var, bir reformcu kanat var, bir de kontrolsüz grup var. Umman’daki saldırı örneğinde olduğu gibi siyasi kanat üstlenmezken içeride daha sertlik yanlısı bir yapı masaya oturulmasına karşı çıkıyor” ifadelerini kullandı.
ABD’nin rejimi zayıflatma stratejisinin ters tepebileceğini savunan Sohtaoğlu, “Beklediklerinin tam tersi olacak. Rejim düşmeyecek, dönüştürülecek. Reformcu diye bilinen ve Batı’yla müzakere edilebilir denilen kesim 3 ila 6 ay içinde tasfiye edilebilir. Devrim Muhafızları’nın daha sert kanadı İran siyasetinde daha hakim hale gelebilir” sözleriyle dikkat çekti.
KÖRFEZ’DE ENERJİ VE SU KRİZİ UYARISI
İran’ın Körfez’de enerji altyapılarını hedef almasının bilinçli bir strateji olduğunu belirten Sohtaoğlu, “Körfez ülkelerinde yatırımlar sahil şeridinde ve elektrik hatları vurulduğunda zincirleme etki başlıyor. 50 derece sıcakta deniz suyunu arıtamazsanız içme suyu krizi başlar. Gıda ithalatına bağımlı ülkeler için limanların ve terminallerin devre dışı kalması büyük risk” ifadelerini kullandı.
Özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin baskı altına alınmak istendiğini belirten Sohtaoğlu, “İran bu ülkelerin ABD’ye bombardımanı durdurması için baskı yapmasını istiyor” dedi.
“İSRAİL KÖRFEZ’İ KOALİSYONA ZORLUYOR”
İsrail’in Körfez ülkelerini İran’a karşı ortak bir misilleme operasyonuna çekmeye çalıştığını iddia eden Sohtaoğlu, “Plan şu: Körfez ülkelerinden birkaç uçak sembolik olarak operasyona katılacak ve ardından ‘Körfez intikamını aldı’ başlığı atılacak. İsrail bu ülkeleri koalisyon gücü gibi sahaya sürmek istiyor” ifadelerini kullandı.
İRAN’IN KUZEYBATISINDA YENİ CEPHE
İran’ın kuzeybatısında ve Beluç bölgelerinde artan hareketliliğe dikkat çeken Sohtaoğlu, “Batı Kürdistan bölgesi ısrarla vuruluyor. Senendeç, Urmiye-Mahabat hattı ve 28. Tümen hedef alındı. Bu bölge Kandil Dağları’nın karşısında ve dağlık alanlarda kaçakçılık rotaları açılmış durumda. Yeni cepheler oluşturuluyor” sözleriyle sahadaki askeri tabloya işaret etti.
İSRAİL'DE 2. KEZ ALARMLAR DEVREDE
A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Tel Aviv'de yaşanan ikinci saldırının ardından bölgedeki son durumu aktararak yoğun bir patlama sesi olduğuna dikkat çekti.
DEMİR KUBBE DEVREDE: SEMALAR BİR ANDA HAREKETLENDİ
Saldırının başladığı anlarda sahada olan Emine Kavasoğlu, "Ard arda sirenler çalmaya başladı ve Demir Kubbe bir kez daha bir şekilde müdahale edilmeye başlandı. Yine de Tel Aviv semalarını bir anda hareket etti. İran'dan ateşlenen füzeler pek çok nokta için alarma müdahalene neden oldu" kullandı. Kavasoğlu, füzelerin füze hale getirildiği anlarda yaşanan paniği, "Az önceki yoğun saldırı kadar değil belki ama bir tane daha saldırı Tel Aviv semalarında etkisiz hale getirildi" sözleriyle aktardı.
İSRAİL ORDUSUNDAN KRİTİK UYARI: "KESİNLİKLE DIŞARI ÇIKMAYIN"
Saldırıların katkısını artırmasıyla birlikte İsrail sığınak emrini çalıştıran Kavasoğlu, "İsrail ordusundan da yapılan bir açıklama var; çıkmayın, kesinlikle çıkmayın denildi" bilgisini paylaştı. Kavasoğlu ayrıca, "Telefonlarımıza olağanüstü risk altındasınız uyarısı geldi. Şu an saldırı durmuş görünüyor ama ikinci kez Tel Aviv hedef alındı" diyen saldırıların dalga dalga devam ettiğine dikkat çekti.
"BU KADAR YOĞUN BİR SALDIRI BEKLEMİYORLARDI"
İsrail'in İran'ın saldırı kapasitesini hazırlıksız yakalanmış olabileceğini ifade eden Emine Kavasoğlu, "Beklemiyorlardı hakikaten bu kadar yoğun bir saldırı. Belki de bu kadar yoğun bir cevap, İran'ın saldırıları beklenmiyorlardı ama şu an her yer vuruluyor" ifadesini kullandı. Gece saatlerinde saldırıların daha da yoğunlaştığını belirten Kavasoğlu, "İran tarafından gece saatlerinde daha da yoğun bir füze saldırısının İsrail'e doğru" sözleriyle ciddiyetini vurguladı.
KUDÜS VE TEL AVİV'DE ŞİDDETLİ PATLAMA SESLERİ
Yayının son anlarında bölgeden yükselen dumanlara ve seslere dikkat eden Kavasoğlu, "Bir patlama sesi geldi çok yakın bir yerden. Dumanın yükseldiği herhangi bir nokta var mı diye kontrol ediyorum. Görünürde bir şey yok ama yoğun bir patlama sesi Kudüs ve Tel Aviv'den geliyor" diyerek bölgedeki hareketliliğin sürdüğünü ifade etti.