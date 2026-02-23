Savcı kadın hakimi vurmuştu: Adliyedeki özel görüntüler ilk kez A Haber'de

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasında Anadolu Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay K.'nın 13 Ocak 2026’da kadın hakim Aslı K.’yı tartışma sırasında silahla kasık kısmından vurarak yaraladığı olayda gelişme yaşandı. A Haber adliyedeki o görüntülere ulaştı. İşte o görüntüler...

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli kadın hakimi silahla yaralayan savcı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Saldırgan savcı için 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Öte yandan iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. Savcının kadın hakimi İstanbul dışına tayin isteyip taşınması için zorladığı ve silahlı fotoğraflar göndererek tehdit edip baskı kurmaya çalıştığı ortaya çıkmıştı. ADLİYEDEKİ GÖRÜNTÜLERE A HABER ULAŞTI! A Haber adliyede yaşanan olaya dair özel görüntüler ulaştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde yaşanan silahlı saldırı sonrası adliye koridorlarında büyük bir panik yaşandı. A Haber muhabiri Kadir Mercan, "Hakime Hanım'a ilk müdahale yine sağlık ekipleri tarafından yapıldı fakat öncesinde hükümlü çaycının kemerini çıkarıp bir müdahalesi söz konusuydu" sözleriyle olay anında yaşanan can pazarını anlattı. Görüntülerde, saldırgan savcının polis eşliğinde adliyeden çıkarılarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü, yaralı hakimenin ise sedye ile hastaneye sevk edildiği anlar anbean kaydedildi.

İBAN ÜZERİNDEN 1 LİRALIK TEHDİT MESAJLARI

Kabul edilen iddianamede, savcı ile hakim arasındaki ilişkinin 2023 yılında sona erdiği ancak savcının bu durumu kabullenmeyerek takıntı haline getirdiği belirtildi. Hakimenin bulunduğu apartmanda savcının ailesinin de oturması sebebiyle sürekli bir takip durumunun yaşandığı ifade edildi. Kadir Mercan, "Hakime Hanım savcıyı her yerden engelleyince, savcı bey banka üzerinden hesabına 1 lira göndererek açıklama kısmında tehdit oluşturacak mesajlar yazmış" ifadelerini kullanarak tacizin boyutlarını gözler önüne serdi. Savcının hakimeye "İstanbul dışına çıkmalısın" şeklinde baskı kurduğu ve fiziksel takibin yanı sıra dijital yollarla da tehditlerini sürdürdüğü iddianameye girdi.

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU" SAVUNMASI

Saldırı sonrası gözaltına alınan savcının savunması ise "pişkinlik" olarak yorumlandı. Şüpheli savcı ifadesinde, "Aslında öldürmeye bir kastım yoktu, o anki tartışmayla birlikte ateşlemek durumunda kaldım; öldürmek istemiş olsam o yakın mesafeden çok rahat öldürebilirdim" şeklinde konuşarak suçlamaları reddetti. Ancak savcılık; "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "silahla tehdit", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "ısrarlı takip" suçlarından ağırlaştırılmış cezalar talep etti.