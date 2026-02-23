CANLI YAYIN

ÖZEL DOSYA | Asırlık rüya gerçek oldu! Deprem bölgesi Hatay dev projelerle ihya ediliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
6 Şubat depremlerinde en ağır hasarı alan, adeta yerle bir olan Hatay, küllerinden yeniden doğuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan "Yüzyılın İmar Seferberliği" kapsamında şehir, baştan sona yenileniyor. Kalıcı konutlardan altyapıya, tarihi yapılardan sosyal donatı alanlarına kadar her noktada hummalı bir çalışma yürütülürken, bölgenin kaderini değiştirecek asırlık ulaşım projeleri de bir bir hayata geçiriliyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, küllerinden yeniden doğan şehirdeki son durumu ÖZEL DOSYA haberinde seyirciye aktardı.

11 il arasında en fazla yıkımın yaşandığı Hatay, 3 yıl gibi kısa bir sürede yeniden aydınlığa kavuştu. Afet konutları hızla inşa edildi, altyapısı baştan sona yenilendi ve şehir yeni çehresine kavuştu.

ASIRLIK RÜYA GERÇEK OLDU!

KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞDU

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, yaşanan büyük dönüşümü, "6 Şubat depremlerinde Hatay maalesef yerle bir olmuştu ve deprem bölgesi illerinin yeniden ihya ve inşa edilmesi çalışmaları kapsamında Hatay yeniden inşa edildi. Yani ortaya yepyeni bir şehir çıkmış oldu" sözleriyle aktardı.

VATANDAŞ MEMNUN: "BU BÜYÜK BİR BAŞARI"

Yapılan çalışmalardan en çok memnun olanlar ise depremin acısını en derinden hisseden Hataylılar. Şehrin yeniden ayağa kalkışına tanıklık eden bir vatandaş, "Şu an Hatay'ın tamamen yıkılmıştı. İşte orası, stat zarar görmüştü, şu an bunlar da yapılıyor. Evlerin bu hale gelmesi, stadın, Asi Nehri'nin, havaalanının bu seviyeye gelmesi, daha da genişletilmesi hakikaten büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.

"ÖLÜM YOLU" TARİHE KARIŞIYOR

Deprem bölgesinde sadece konut ve şehir merkezleri değil, Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak dev ulaşım projeleri de hayata geçiyor. Bu projelerden biri de İskenderun ile Antakya'yı birbirine bağlayan ve keskin virajları nedeniyle "ölüm yolu" olarak anılan güzergahı tarihe gömecek olan Belen Tüneli. Projeyi anlatan Halil İbrahim Uğur, "Belen Tüneli devreye girdiğinde, ölüm yolu da tarihe gömülmüş olacak" dedi. Bölge sakini bir vatandaş ise projenin önemini, "O ileride yapılacak olan tünel, bizim için büyük bir nimet. Git gel olayımız, her şeyimiz çok rahatlar" sözleriyle dile getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tünelin stratejik önemine dikkat çekerek, "Bir kriz anında, olağanüstü hal durumunda orası esasında çok çok güvenli bir iletişim, ulaşım noktası olacak. Rutinde de Belen'deki sıkışıklığı biz o şekilde aşağıya almış olacağız ve rahatlatmış olacağız" şeklinde konuştu.

ASRIN PROJESİ: AMANOS DAĞLARI TREN VE OTOYOL TÜNELLERİYLE AŞILIYOR

Bölgedeki en büyük projelerden biri ise Amanos Dağları'nı delerek İskenderun Körfezi'ni Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne doğrudan bağlayacak Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi. Bakan Uraloğlu, projenin Türkiye'de bir ilk olacağını vurgulayarak, "Amanosları geçen toplam 20 kilometre uzunluğunda 3 tane tünel. Bunun iki tanesi otoyol olacak, ayrıca da bir demiryolu tüneli olacak. Yani yan yana üç tünel olmuş olacak. Esasında bu disiplin Türkiye'de ilk defa olduğunu söyleyebilirim" dedi. Projenin sağlayacağı devasa kazancı da açıklayan Uraloğlu, "Biz burada 60 kilometrelik tünel yapacağız. Bunu yaptığımız zaman biz ne sağlamış olacağız? Genel anlamda 150 kilometrenin üzerinde farklı güzergahlarda kısalma elde etmiş olacağız. Doğu, Güneydoğu Anadolu'yu, Gaziantep bölgesini, Kilis bölgesini biz doğrudan İskenderun Limanı'na bağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

ESNAF GELECEKTEN UMUTLU

Yenilenen altyapı ve dev projeler, bölge esnafı ve vatandaşları da gelecek için umutlandırıyor. Antakyalı bir esnaf, altyapı çalışmalarının kalitesine dikkat çekerek, "Antakya'nın en büyük sorunu altyapı sorunu olmuştur. Ama şu anda yapılan taraflara baktığımızda, onlardan sonraki gelecek belediye başkanları sadece oturup bunun keyfini çatacaklar" sözleriyle memnuniyetini belirtti. Bir başka vatandaş ise devletin desteğini her an hissettiklerini söyleyerek, "Bizi gerçekten elimizden tuttular. İlk etapta iş yerlerimizi teslim ettiler bize. Ondan sonra baktık Asi çalışması. Gurur verici bir şey bu. Asi Nehri'mizin ıslah çalışması Türkiye'nin en büyük projelerinden biri" diye konuştu. Deprem bölgelerinde yol, köprü, havalimanı ve demir yolu yatırımları hız kesmeden devam ediyor.

