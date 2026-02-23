ÖZEL DOSYA | Asırlık rüya gerçek oldu! Deprem bölgesi Hatay dev projelerle ihya ediliyor
6 Şubat depremlerinde en ağır hasarı alan, adeta yerle bir olan Hatay, küllerinden yeniden doğuyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan "Yüzyılın İmar Seferberliği" kapsamında şehir, baştan sona yenileniyor. Kalıcı konutlardan altyapıya, tarihi yapılardan sosyal donatı alanlarına kadar her noktada hummalı bir çalışma yürütülürken, bölgenin kaderini değiştirecek asırlık ulaşım projeleri de bir bir hayata geçiriliyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, küllerinden yeniden doğan şehirdeki son durumu ÖZEL DOSYA haberinde seyirciye aktardı.
11 il arasında en fazla yıkımın yaşandığı Hatay, 3 yıl gibi kısa bir sürede yeniden aydınlığa kavuştu. Afet konutları hızla inşa edildi, altyapısı baştan sona yenilendi ve şehir yeni çehresine kavuştu.
KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞDU
A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, yaşanan büyük dönüşümü, "6 Şubat depremlerinde Hatay maalesef yerle bir olmuştu ve deprem bölgesi illerinin yeniden ihya ve inşa edilmesi çalışmaları kapsamında Hatay yeniden inşa edildi. Yani ortaya yepyeni bir şehir çıkmış oldu" sözleriyle aktardı.
VATANDAŞ MEMNUN: "BU BÜYÜK BİR BAŞARI"
Yapılan çalışmalardan en çok memnun olanlar ise depremin acısını en derinden hisseden Hataylılar. Şehrin yeniden ayağa kalkışına tanıklık eden bir vatandaş, "Şu an Hatay'ın tamamen yıkılmıştı. İşte orası, stat zarar görmüştü, şu an bunlar da yapılıyor. Evlerin bu hale gelmesi, stadın, Asi Nehri'nin, havaalanının bu seviyeye gelmesi, daha da genişletilmesi hakikaten büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.
"ÖLÜM YOLU" TARİHE KARIŞIYOR
Deprem bölgesinde sadece konut ve şehir merkezleri değil, Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak dev ulaşım projeleri de hayata geçiyor. Bu projelerden biri de İskenderun ile Antakya'yı birbirine bağlayan ve keskin virajları nedeniyle "ölüm yolu" olarak anılan güzergahı tarihe gömecek olan Belen Tüneli. Projeyi anlatan Halil İbrahim Uğur, "Belen Tüneli devreye girdiğinde, ölüm yolu da tarihe gömülmüş olacak" dedi. Bölge sakini bir vatandaş ise projenin önemini, "O ileride yapılacak olan tünel, bizim için büyük bir nimet. Git gel olayımız, her şeyimiz çok rahatlar" sözleriyle dile getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tünelin stratejik önemine dikkat çekerek, "Bir kriz anında, olağanüstü hal durumunda orası esasında çok çok güvenli bir iletişim, ulaşım noktası olacak. Rutinde de Belen'deki sıkışıklığı biz o şekilde aşağıya almış olacağız ve rahatlatmış olacağız" şeklinde konuştu.