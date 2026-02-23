Bakan Tekin A Haber'in konuğu olacak! Laiklik bildirisi ve Ramazan tartışmalarına yanıt
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu akşam saat 20.50’de A Haber ekranlarında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olacak. Bakan Yusuf Tekin; 168 ismin tepki çeken laiklik bildirisi, okullardaki Ramazan etkinliği tartışmaları ve gündeme dair merak edilen sorulara yanıt verecek.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu akşam saat 20.50'de A Haber ekranlarında yayınlanan Sebep Sonuç programında Melih Altınok'un konuğu olacak.
Eğitim gündeminin sıcak başlıklarının ele alınacağı programda, kamuoyunda tartışma yaratan 168 imzalı laiklik bildirisi, okullarda düzenlenen Ramazan etkinlikleri ve son dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'nın attığı adımlar masaya yatırılacak.
Bu akşamki programda yapılacak açıklamaların, eğitim alanındaki tartışmalara yeni bir boyut kazandırması ve kamuoyundaki soru işaretlerine açıklık getirmesi bekleniyor. Eğitim camiası ve veliler, Bakan Tekin'in vereceği mesajlara odaklanmış durumda.