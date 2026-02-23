Bakan Tekin A Haber'in konuğu olacak! Laiklik bildirisi ve Ramazan tartışmalarına yanıt

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu akşam saat 20.50’de A Haber ekranlarında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olacak. Bakan Yusuf Tekin; 168 ismin tepki çeken laiklik bildirisi, okullardaki Ramazan etkinliği tartışmaları ve gündeme dair merak edilen sorulara yanıt verecek.