Bağımlılıktan özgürlüğe... "Bir kereden bir şey olmaz" demeyin

Her şey 13 yaşında, "arkadaş çevresi" ve "statü kazanma" arzusuyla başladı. Genç adam, evdeki huzuru dışarıda ararken bir girdabın içine düştüğünü çok geç anladı.

Bağımlılıktan kurtulan genç: "Sokaktaki insanları ailem olarak görüyordum, yanlış görüyormuşum. Aktif kullanıcı olduğumu biliyordum ama bağımlı olduğumu ancak 8 yıl sonra anladım. İş kimyasala döndükçe hayat daha da zorlaştı, her şeyimi kaybettim." dedi.

Uzmanlar ise bu noktada gençlerin "havalı görünme" ya da "zihni açıyor" gibi şehir efsanelerine kurban gittiğine dikkat çekiyor. Oysa uyuşturucu zihni açmıyor, sadece verdiği geçici hazla kişiyi kontrolünü kaybetmeye sürüklüyor.