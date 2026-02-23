Bağımlılıktan özgürlüğe... "Bir kereden bir şey olmaz" demeyin
"Bir kereden bir şey olmaz" diyerek başlayan, arkadaş ısrarıyla derinleşen ve bir aileyi uçurumun kenarına sürükleyen o karanlık yol... Uyuşturucu bağımlılığı sadece kullananı değil, koca bir aileyi yakıp kavuruyor. Ancak bu hikaye, pes etmeyen bir annenin ve küllerinden doğan bir gencin zafer hikâyesi. İşte 13 yaşında başlayan o karanlık yolculuğun, azimle biten son durağı.
Her şey 13 yaşında, "arkadaş çevresi" ve "statü kazanma" arzusuyla başladı. Genç adam, evdeki huzuru dışarıda ararken bir girdabın içine düştüğünü çok geç anladı.
Bağımlılıktan kurtulan genç: "Sokaktaki insanları ailem olarak görüyordum, yanlış görüyormuşum. Aktif kullanıcı olduğumu biliyordum ama bağımlı olduğumu ancak 8 yıl sonra anladım. İş kimyasala döndükçe hayat daha da zorlaştı, her şeyimi kaybettim." dedi.
Uzmanlar ise bu noktada gençlerin "havalı görünme" ya da "zihni açıyor" gibi şehir efsanelerine kurban gittiğine dikkat çekiyor. Oysa uyuşturucu zihni açmıyor, sadece verdiği geçici hazla kişiyi kontrolünü kaybetmeye sürüklüyor.
"NEFESİNİ KONTROL EDİYORDUM"
Sürecin en büyük mağduru ise anneler... Evladını bir girdabın içinde izleyen annenin çaresizliği, her kelimesinden okunuyor:
Anne: "Çocuğuma yakıştıramadım, hiçbir anne yakıştıramaz. Uyuyor mu, öldü mü diye geceleri nefesini kontrol ediyordum. Anlatamam yaşadıklarımı. Ailem bana 'bırak artık, bu düzelmez' dedi ama ben pes etmedim. Eğer aile çocuğunu bırakırsa, o bir kaçıştır." ifadelerini kullandı.
KARAR VERMEK: EN ZOR ADIM
Bağımlılıktan kurtulma sürecinde birçok kez tedaviye başlayan ancak tamamlayamayan genç, sonunda en zor adımı atarak "karar verdi". Çevresindekilerin dahi umudunu kestiği o noktada, annesinin eli omuzu olmaktan hiç çıkmadı. Uzmanlara göre ailenin bu süreçteki rolü hayati; zira aile tedavinin sadece başında değil, her aşamasında yer alıyor.
"BU BİR SAVAŞ: KANSERDEN DAHA KÖTÜ"
Haberde görüşlerine başvurulan uzmanlar, bağımlılığı "kanserden daha kötü bir rahatsızlık" olarak tanımlıyor. Ailelerin fevri hareketlerden, odaya kilitleme gibi cezalardan kaçınması gerektiğini belirten uzmanlar, bilimsel destek ve sabrın altını çiziyor.