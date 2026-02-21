Prof. Dr. Demirli'den A Haber'de dikkat çeken açıklamalar: Asıl mesele 'kerem' ahlakı

A Haber ekranlarında yayınlanan Sahur Vakti programına konuk olan Prof. Dr. Ekrem Demirli, İslam ahlakının temel kavramlarına dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Cömertlik ve fedakarlık gibi erdemlerin ardındaki ince çizgilere dikkat çeken Demirli, özellikle "cömertlik" eyleminin kişiyi farkında olmadan kibre sürükleyebileceği uyarısını yaparken, "isar"dan bile daha üstün olarak nitelediği "Kerem" ahlakının önemini vurguladı. Demirli'ye göre asıl mesele, ihtiyaca göre değil, Allah'ın bir lütfu olarak karşılıksız ve beklentisiz bir "taşma" haliyle vermektir.

İslam düşüncesindeki fedakarlık kavramı olan "isar"ın, toplumun ahlaki standardını yükselten büyük konulardan biri olduğunu belirten Prof. Dr. Demirli, bu kavramın aslında her insanın hayatında en az bir kez tecrübe ettiği bir durum olduğunu söyledi.

HERKESİN TECRÜBE ETTİĞİ ERDEM: 'İSAR'

Demirli, "İsar yani ben muhtaçken seni tercih edebilmem demek. Normalde bu herkesin bir şekilde yaptığıdır. Mesela bir anne çocuğunu tercih eder" diyerek, bu tecrübenin aslında Allah'ın insanlar üzerindeki bir delili olduğunu ifade etti. Kimsenin "Ben isar yapamam" diyemeyeceğini, çünkü herkesin bu potansiyele sahip olduğunu belirten Demirli, "Şimdi o aslında onu umumileştirirsek, yani doğamızdan gelen şeyi umumileştirirsek, isarı herkese tatbik edebileceğiz veya genişletebileceğiz" sözleriyle konuya açıklık getirdi.

İSAR'DAN DAHA ÖNEMLİ BİR KAVRAM: KEREM

Konuşmasında daha derin bir kavrama dikkat çeken Prof. Dr. Demirli, "İsar'dan belki de daha önemli bir kavram Kerem kavramıdır. Yani Kerem çok acayip bir kavramdır" ifadelerini kullandı. Cömertlik ve Kerem arasındaki farkın hayati olduğunu vurgulayan Demirli, bu iki kavramın karıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi.

CÖMERTLİKTEKİ GİZLİ TEHLİKE: KİBİR

Prof. Dr. Demirli, geleneksel cömertlik anlayışındaki gizli tehlikeye şu sözlerle dikkat çekti: "Genellikle cömertliklerde hocam malumunuz, muhatabı dikkate alırız. Yani mesela muhatabın ihtiyacına bakarız. Şimdi muhatabın ihtiyacına baktığınızda sizde bir önemlilik fikri oluşur. Yani ben çok kıymetli bir iş yapıyorum." Bu durumun tasavvufta sürekli dikkat çekilen bir konu olduğunu ve insanı kibre düşürebileceğini belirten Demirli, kişinin "Ben senin ihtiyacını karşıladım" düşüncesinin tedavi edilmesi gereken bir haslet olduğunu sözlerine ekledi.

KEREM, KARŞILIK BEKLEMEYEN BİR 'TAŞMA' HALİDİR

Kerem ahlakının ise bambaşka bir boyutta olduğunu aktaran Prof. Dr. Demirli, "Kerem öyle değildir. Kerem'de karşı tarafın ihtiyacına bakılmadan, sizden bir feyezan şeklinde ortaya çıkıyor. Yani Allah'ın cömertliği, sizden bir feyezan şeklinde, bir taşma şeklinde ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu. İnsanın yaratılışının dahi bir "Kerem" tecellisi olduğunu, çünkü hiçbir insanın yaratılışı hak etmediğini söyleyen Demirli, asıl olanın Allah'ın davranış biçimini örnek almak olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Demirli, "Yani hayatta ilişkide Kerem'i görmemiz lazım. O Kerem'i de taklit etmemiz lazım. Dolayısıyla şimdi verip vermediğimiz kişiyle ilgili değil. Bizim bulunduğumuz yeri göstermesi bakımından bir Kerem ahlakına ihtiyacımız var" diyerek sözlerini noktaladı.