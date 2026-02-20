Yetersiz altyapı İzmir'in kabusu oldu! Kordon su altında kalmaktan nasıl kurtulur?

(foto:ahaber.com.tr) Yaşar, üniversite olarak belediyeye defalarca rapor sunduklarını ancak bu raporların dikkate alınmadığını, "2010 yılında rapor yazdım, koordinatördüm ama gene bir şey değişmedi; şimdi de 'birleşik kaplar' diyorlar, oysa biz denizin yükseldiğini ve şehrin çöktüğünü zaten söylüyoruz," ifadelerini kullandı.

(foto:ahaber.com.tr) 150 YIL ÖNCEKİ ŞARTNAME BİLE DAHA İLERİDEYDİ İzmir'in altyapı sorununa çözüm bulmak için doğa bilimcileri, şehir plancıları ve mimarların ortak çalışması gerektiğini savunan Prof. Dr. Doğan Yaşar, çözümün şehrin kotunun yükseltilmesinden geçtiğini belirtti. Tarihi bir gerçeği hatırlatan Yaşar, "1873 yılında Kordon boyu yapılırken ihale şartnamesinin birinci maddesi, yapının maksimum gelgitin en az 1,5 metre üzerinde inşa edilmesidir," diyerek o dönemdeki mühendislik vizyonuna dikkat çekti. Kordon'un bir dolgu alanı olduğunu ve bu alanların doğal olarak çökeceğini vurgulayan Yaşar, "Adam 1873'te çökeceğini bildiği için 1,5 metre yukarı yapacaksınız demiş, çünkü buralar dolgu alanı ve dolgu alanı çöker," sözleriyle mevcut yönetimin yönetim anlayışını eleştirdi.