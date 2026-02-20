CANLI YAYIN

Yetersiz altyapı İzmir'in kabusu oldu! Kordon su altında kalmaktan nasıl kurtulur?

ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
İzmir'in kalbi Kordon her yağmurda sular altında! Büyükşehir Belediyesi’nin "çözüm" diye inşa ettiği bentler, ilk fırtınada sınıfta kaldı. İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Bilimden uzak bu setler tamamen parayı boşa harcamaktır" diyerek sert çıktı. Şehrin her yıl çöktüğünü belirten Yaşar, çözümün 150 yıl önceki vizyonda olduğunu vurguladı. İşte İzmir’in bitmeyen altyapı çilesinin detayları...

İzmir'in simge noktalarından biri olan Kordon, her yağmur sonrası sular altında kalmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından deniz taşmalarını engellemek amacıyla inşa edilen bentlerin ve setlerin yetersizliği halkın tepkisini çekerken, uzmanlar bu projelerin bilimsel temelden yoksun olduğunu vurguluyor.

İZMİR'DE KORDON ÇİLESİ BİTMİYOR

İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, bölgedeki kronikleşen altyapı sorunlarını ve yanlış uygulamaları A Haber muhabiri Sefer Ayçe'ye değerlendirdi.

YAPILAN SETLER TAMAMEN BOŞA GİTTİ

Haberin detaylarını aktaran Sefer Ayçe, Kordon'un her yağışta sular altında kaldığını hatırlatarak, deniz taşmalarını önlemek için yapılan setlerin işe yaramadığını vurguladı. Konuyla ilgili sert eleştirilerde bulunan Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Bu bentler tamamen boşuna yapıldı, yapılırken de etmeyin eylemeyin, bunun bilimsel bir tarafı yok diye uyardık," ifadelerini kullandı. Yaşar, 2023 yılı Ekim ayında İzmir'in ciddi bir çöküş sürecinde olduğunu basın aracılığıyla duyurduğunu belirterek, "İzmir artık yılda 1-1,5 santimetre çöküyor ve deniz yavaş yavaş karaya doğru basıyor," sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

BELEDİYENİN AÇIKLAMALARI BİLİMLE BAĞDAŞMIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su baskınlarına yönelik sunduğu gerekçeleri eleştiren Prof. Dr. Doğan Yaşar, yerel yönetimin sorumluluktan kaçtığını ima etti. Belediye başkanının geçmişteki açıklamalarına atıfta bulunan Yaşar, "Belediye başkanı inekler çok su içiyor dedi, sonra Gediz Nehri körfezi kirletiyor dedi; oysa bunların bilimle hiçbir ilgisi yok," diyerek tepkisini dile getirdi.

Yaşar, üniversite olarak belediyeye defalarca rapor sunduklarını ancak bu raporların dikkate alınmadığını, "2010 yılında rapor yazdım, koordinatördüm ama gene bir şey değişmedi; şimdi de 'birleşik kaplar' diyorlar, oysa biz denizin yükseldiğini ve şehrin çöktüğünü zaten söylüyoruz," ifadelerini kullandı.

150 YIL ÖNCEKİ ŞARTNAME BİLE DAHA İLERİDEYDİ

İzmir'in altyapı sorununa çözüm bulmak için doğa bilimcileri, şehir plancıları ve mimarların ortak çalışması gerektiğini savunan Prof. Dr. Doğan Yaşar, çözümün şehrin kotunun yükseltilmesinden geçtiğini belirtti. Tarihi bir gerçeği hatırlatan Yaşar, "1873 yılında Kordon boyu yapılırken ihale şartnamesinin birinci maddesi, yapının maksimum gelgitin en az 1,5 metre üzerinde inşa edilmesidir," diyerek o dönemdeki mühendislik vizyonuna dikkat çekti. Kordon'un bir dolgu alanı olduğunu ve bu alanların doğal olarak çökeceğini vurgulayan Yaşar, "Adam 1873'te çökeceğini bildiği için 1,5 metre yukarı yapacaksınız demiş, çünkü buralar dolgu alanı ve dolgu alanı çöker," sözleriyle mevcut yönetimin yönetim anlayışını eleştirdi.

İZMİR'İN GELECEĞİ İÇİN BİLİMSEL SEFERBERLİK ŞART

Kordon'un hem birinci hem de ikinci kısmının sular altında kalmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Prof. Dr. Doğan Yaşar, Jakarta ve Meksika örneklerini vererek İzmir'in de benzer bir kaderi yaşamaması için acil önlem alınması gerektiğini söyledi. Yaşar, bilim dışı yöntemlerle harcanan paraların boşa gittiğini belirterek, "Bu seti yapan arkadaşların jeoloji biliminden, doğa biliminden haberleri yok; İzmir'i tanıyan biri bunu yapmaz," diyerek yapılan yatırımların plansızlığını aktardı. Haber merkezine bağlanan Sefer Ayçe ise, "İzmir Kordon'da bentleri gösterdik ama yapılan bu setler maalesef boşa gitti, İzmir'i yine su bastı," ifadeleriyle durumu özetledi.

