Yetersiz altyapı İzmir'in kabusu oldu! Kordon su altında kalmaktan nasıl kurtulur?
İzmir'in kalbi Kordon her yağmurda sular altında! Büyükşehir Belediyesi’nin "çözüm" diye inşa ettiği bentler, ilk fırtınada sınıfta kaldı. İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Bilimden uzak bu setler tamamen parayı boşa harcamaktır" diyerek sert çıktı. Şehrin her yıl çöktüğünü belirten Yaşar, çözümün 150 yıl önceki vizyonda olduğunu vurguladı. İşte İzmir’in bitmeyen altyapı çilesinin detayları...
İzmir'in simge noktalarından biri olan Kordon, her yağmur sonrası sular altında kalmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından deniz taşmalarını engellemek amacıyla inşa edilen bentlerin ve setlerin yetersizliği halkın tepkisini çekerken, uzmanlar bu projelerin bilimsel temelden yoksun olduğunu vurguluyor.
İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, bölgedeki kronikleşen altyapı sorunlarını ve yanlış uygulamaları A Haber muhabiri Sefer Ayçe'ye değerlendirdi.
YAPILAN SETLER TAMAMEN BOŞA GİTTİ
Haberin detaylarını aktaran Sefer Ayçe, Kordon'un her yağışta sular altında kaldığını hatırlatarak, deniz taşmalarını önlemek için yapılan setlerin işe yaramadığını vurguladı. Konuyla ilgili sert eleştirilerde bulunan Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Bu bentler tamamen boşuna yapıldı, yapılırken de etmeyin eylemeyin, bunun bilimsel bir tarafı yok diye uyardık," ifadelerini kullandı. Yaşar, 2023 yılı Ekim ayında İzmir'in ciddi bir çöküş sürecinde olduğunu basın aracılığıyla duyurduğunu belirterek, "İzmir artık yılda 1-1,5 santimetre çöküyor ve deniz yavaş yavaş karaya doğru basıyor," sözleriyle tehlikenin boyutuna dikkat çekti.
BELEDİYENİN AÇIKLAMALARI BİLİMLE BAĞDAŞMIYOR
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su baskınlarına yönelik sunduğu gerekçeleri eleştiren Prof. Dr. Doğan Yaşar, yerel yönetimin sorumluluktan kaçtığını ima etti. Belediye başkanının geçmişteki açıklamalarına atıfta bulunan Yaşar, "Belediye başkanı inekler çok su içiyor dedi, sonra Gediz Nehri körfezi kirletiyor dedi; oysa bunların bilimle hiçbir ilgisi yok," diyerek tepkisini dile getirdi.