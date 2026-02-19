CANLI YAYIN

Başkentte skandalın adı ASKİ: Ankaralının içme suyuna lağım karıştı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber | ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkent Ankara'da skandalın ardı arkası kesilmiyor, Mansur Yavaş yönetimindeki ASKİ bu kez Ankaralının sağlığıyla oynadı! Bolu Gerede’den gelen içme suyu hattına lağım karıştığı belgelendi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı skandala 'dur' diyerek tam 2 milyon lira ceza kesti. 'Su sorunu yok' diyen yönetimin maskesi, musluklardan akan atık suyla bir kez daha düştü. AK Parti Meclis Üyesi Oğulcan Sağlam, Başkent’i bekleyen büyük tehlikeyi ve ASKİ’nin iflasa sürüklenen mali tablosunu A Haber’e anlattı.

Ankara'da bitmek bilmeyen altyapı sorunları, bu kez doğrudan halk sağlığını tehdit eden devasa bir skandala dönüştü. Bolu Gerede'den Başkent'e su taşıyan hatta, üç ayrı noktada yaşanan taşmalar sonucu içme suyuna atık su karıştığı belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yaşanan bu ihmaller zinciri nedeniyle ASKİ'ye 2 milyon liralık idari para cezası keserken, konuya ilişkin adli süreç başlatıldı.

ANKARA'NIN İÇME SUYUNA NASIL ATIK SU KARIŞTI?

A Haber muhabiri Şener Çetin'in konuğu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Oğulcan Sağlam, Başkent'in içine sürüklendiği yönetim zafiyetini ve mali çöküşü çarpıcı sözlerle gözler önüne serdi.

(foto: ahaber.com.tr ARŞİV)

İHMALLER ZİNCİRİ HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Başkent'in su ihtiyacının çok büyük bir kısmını karşılayan Gerede hattında yaşananlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim kapasitesini bir kez daha tartışmaya açtı. Konunun vahametine dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Oğulcan Sağlam, "Ne yazık ki Ankara'daki sorunlar artık insan sağlığını etkileyecek dereceye gelmiştir. Bolu'daki bu son olay bunun en büyük göstergesidir. Bolu Gerede hattı, Ankara suyunun yüzde 40'ına yakınını sağlayan, yıllık 236 milyon metreküp suyun geldiği çok kritik bir hattır. Böylesine önemli bir noktada yaşanan bu denli büyük bir ihmal, Ankaralı vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmaktan başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

(foto: ahaber.com.tr)

"LİYAKATSİZ KADROLAR ANKARA'YI FELAKETE SÜRÜKLÜYOR"

Ankara'da sadece su değil, hemen her alanda bir yönetim zafiyeti yaşandığını vurgulayan Sağlam, mevcut yönetimin şehri yönetemediğini savundu. Başkent'teki sorunların temelinde liyakatsizliğin yattığını belirten Oğulcan Sağlam, "Ankara'da trafikten altyapıya kadar büyük bir ihmaller zinciri var. 2026 yılında Ankara'ya su veremez hale gelen bir ASKİ ve Büyükşehir yönetimiyle karşı karşıyayız. Sayın Yavaş ve liyakatsiz kadroları Ankara'yı yönettikleri sürece bu sorunların geçeceğini düşünmüyorum. Burada görev yine bize düşüyor; Ankara'yı yeniden AK Parti belediyeciliği ile buluşturduğumuzda bu sorunlar son bulacaktır" sözleriyle aktardı.

(foto: ahaber.com.tr ARŞİV)

ASKİ BATAKTA: MAAŞLARI BİLE ÖDEYEMİYORLAR

Devasa bütçelere rağmen yatırımların neden durduğunu sorgulayan Sağlam, ASKİ'nin mali tablosundaki karanlık manzarayı da ifşa etti. Kurumun iflasın eşiğine getirildiğini söyleyen AK Partili Meclis Üyesi Sağlam, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 205 milyar, ASKİ'nin ise 50 milyar liralık bütçesi var. Ancak ASKİ'nin 2026 bütçe tasarısına baktığımızda 50 milyar gider, 47 milyar gelir görüyoruz. Yani ASKİ şu anda 3 milyar lira borçlanma yapmadan maaşları dahi ödeyemeyecek durumdadır. Yatırım yapamadıkları gibi, yönetim zafiyetiyle kurumu ekonomik olarak da batırmış durumdalar. Ekonomik olarak batmış bir yerden doğru hizmet çıkması beklenemez" şeklinde konuştu.

(foto: ahaber.com.tr)

ALO 153 HATTINA ŞİKAYET YAĞIYOR

Başkentlilerin en büyük derdinin su ve ulaşım olduğu, bizzat belediyenin kendi verileriyle de tescillendi. Vatandaşların şikayetlerini ilettiği Alo 153 hattındaki yoğunluğa değinen Oğulcan Sağlam, "Mansur Bey her ne kadar Ankara'da su sorunu yok dese de kendi şikayet hatlarına bir baksın. Alo 153 hattı personeliyle görüştüğümüzde, en çok şikayetin sudan, ardından otobüslerin geç gelmesinden ve trafikten kaynaklandığını kendileri söylüyorlar. Mansur Bey bu gerçeklerle yüzleşmelidir" ifadelerini kullandı. A Haber ekranlarına daha önce de yansıyan "musluklardan akan çamurlu su" görüntüleri, Gerede'deki son atık su skandalıyla birlikte Ankara'daki su krizinin geldiği son noktayı bir kez daha kanıtladı.

