Başkentte skandalın adı ASKİ: Ankaralının içme suyuna lağım karıştı

Başkent Ankara'da skandalın ardı arkası kesilmiyor, Mansur Yavaş yönetimindeki ASKİ bu kez Ankaralının sağlığıyla oynadı! Bolu Gerede’den gelen içme suyu hattına lağım karıştığı belgelendi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı skandala 'dur' diyerek tam 2 milyon lira ceza kesti. 'Su sorunu yok' diyen yönetimin maskesi, musluklardan akan atık suyla bir kez daha düştü. AK Parti Meclis Üyesi Oğulcan Sağlam, Başkent’i bekleyen büyük tehlikeyi ve ASKİ’nin iflasa sürüklenen mali tablosunu A Haber’e anlattı.

Ankara'da bitmek bilmeyen altyapı sorunları, bu kez doğrudan halk sağlığını tehdit eden devasa bir skandala dönüştü. Bolu Gerede'den Başkent'e su taşıyan hatta, üç ayrı noktada yaşanan taşmalar sonucu içme suyuna atık su karıştığı belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yaşanan bu ihmaller zinciri nedeniyle ASKİ'ye 2 milyon liralık idari para cezası keserken, konuya ilişkin adli süreç başlatıldı. ANKARA'NIN İÇME SUYUNA NASIL ATIK SU KARIŞTI? A Haber muhabiri Şener Çetin'in konuğu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Oğulcan Sağlam, Başkent'in içine sürüklendiği yönetim zafiyetini ve mali çöküşü çarpıcı sözlerle gözler önüne serdi.

İHMALLER ZİNCİRİ HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR Başkent'in su ihtiyacının çok büyük bir kısmını karşılayan Gerede hattında yaşananlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim kapasitesini bir kez daha tartışmaya açtı. Konunun vahametine dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Oğulcan Sağlam, "Ne yazık ki Ankara'daki sorunlar artık insan sağlığını etkileyecek dereceye gelmiştir. Bolu'daki bu son olay bunun en büyük göstergesidir. Bolu Gerede hattı, Ankara suyunun yüzde 40'ına yakınını sağlayan, yıllık 236 milyon metreküp suyun geldiği çok kritik bir hattır. Böylesine önemli bir noktada yaşanan bu denli büyük bir ihmal, Ankaralı vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmaktan başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.