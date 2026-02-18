AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan A Haber'de!
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi’nin canlı yayın konuğu oluyor. Çalışan anneleri yakından ilgilendiren doğum izni süresinin uzatılmasından kadın istihdamını artıracak dev pakete kadar pek çok kritik düzenlemenin masaya yatırıldığı bu röportajda, Türkiye Yüzyılı’nda kadınların iş ve sosyal hayattaki konumunu güçlendirecek somut adımlar ilk kez paylaşılıyor.
Türkiye'deki milyonlarca çalışan anneyi ve iş hayatına atılmak isteyen kadınları heyecanlandıran yeni dönem başlıyor. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, A Haber ekranlarında Arzu Fidanverdi'nin canlı yayın konuğu oluyor. Doğum izninden kadın istihdamına yönelik hazırlanan dev pakete kadar pek çok kritik düzenlemenin ilk kez detaylandırılacağı yayında, kadınların iş gücüne katılımını artıracak somut adımlar tek tek açıklanacak.
İşte AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın açıklamalarından satır başlıkları;
TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN TARİHİ ADIM
Meclis'te tamamlanan Terörsüz Türkiye raporunun önemine dikkat çeken Tuba Işık Ercan, "Bu süreç, Türkiye ve Türkiye tarihi için başlı başına çok önemli bir dönüm noktasıdır. Komisyon üyelerimiz aylardır büyük bir titizlikle çalışıyor; her partiden kadın milletvekillerimizin bu rapora sunduğu katkıları çok değerli buluyorum. Tüm STK'ların ve birimlerin dinlenerek oluşturulduğu bu rapor, ülkemizin geleceği için güçlü bir zemin teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.
"HİÇBİR ŞEHİT VE GAZİ AİLEMİZ İNCİNMEYECEK"
Raporun içeriği ve alınan kararların hassasiyeti konusunda net mesajlar veren Ercan, "Bu raporda şehitlerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir unsurun yer almayacağından ve kararların bu hassasiyetle alındığından kimsenin şüphesi olmasın. Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'un da ifade ettiği gibi, bu çalışma bir af mahiyetinde değildir. Bizim en büyük önceliğimiz, vatanı için canını ortaya koyanların ve onların emanetlerinin gönül huzurudur" sözleriyle sürecin kırmızı çizgilerini hatırlattı.
81 İLDE GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURULDU
AK Parti Kadın Kolları'nın saha çalışmalarına da değinen Ercan, "Yaz ayları boyunca 81 ilimizde şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Terörsüz Türkiye ile ilgili mektuplarını bizzat ulaştırarak hem gönüllerini aldık hem de bu önemli süreci kendilerine ilk ağızdan anlattık. Kadın kolları olarak bu ziyaretlerimize ara vermeden devam edeceğiz" diyerek sahada yürüttükleri çalışmaları aktardı.
DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DAN TAM DESTEK
Süreçten en çok etkilenen bölgelerdeki annelerin ve ailelerin tepkilerini paylaşan Tuba Işık Ercan, "Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde terörden etkilenen annelerimizle ve ailelerimizle çok yakın bir temas halindeyiz. Halkımız bu süreçten ve huzur ortamından dolayı büyük bir memnuniyet içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın da mektubunda belirttiği gibi, hiçbir şehit annesinin veya gazi ailesinin aklında en ufak bir soru işareti kalmayacak şekilde bu süreci kararlılıkla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.
81 İLDE 11 BİN KADINLA "VEFA" BULUŞMASI
Çalıştayın kapsamı ve katılımcı profili hakkında detaylar veren Tuba Işık Ercan, "Çalıştaylarımızı 81 ilimizde tam 11 bin 157 kişinin katılımıyla gerçekleştirdik. Temel amacımız hem halkımızın nabzını tutmak hem de AK Parti'nin 25 yıllık insan birikimini bir araya getirmekti. Kuruluştan bugüne yönetim kurulu üyelerimiz, önceki dönem vekillerimiz ve aktif görevdeki arkadaşlarımızla bir araya gelerek büyük bir tecrübe paylaşımı yaptık. AK Parti demek vefa demektir; önceki dönemdeki arkadaşlarımızın fikirlerini aldık ki geleceğe daha emin adımlarla yürüyebilelim" ifadelerini kullandı.
EMİNE ERDOĞAN'DAN ÇALIŞTAYA TAM DESTEK
Sayın Emine Erdoğan'ın çalıştaya olan ilgisini ve katılımını aktaran Ercan, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi de hem çalıştaya tebrik ve teşekkürlerini iletti hem de kapanış konuşmasını yaparak bizleri onurlandırdı. Kendisi de bu süreçten duyduğu memnuniyeti ifade ederek kadın kollarımızın bu vizyoner adımına tam destek verdi. Çalıştay çıktılarımızı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili tüm mercilerle paylaşarak somut adımlara dönüştüreceğiz" sözleriyle sürecin en üst düzeyde sahiplenildiğini vurguladı.
AİLE DOSTU ÇALIŞMA HAYATI VE DİJİTAL GÜVENLİK
Çalıştayda öne çıkan konu başlıklarına değinen AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuba Işık Ercan, "Özellikle aile ile ilgili çok önemli tavsiyeler aldık. Dijital içerik denetimi, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve en önemlisi aile dostu çalışma hayatı gibi başlıklar ön plana çıktı. Kadın emeğinin görünürlüğünün artırılması, kadın ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele, siyasi katılımın kolaylaştırılması gibi konular üzerinde titizlikle durduk. Ayrıca kadınların sosyal güvence, emeklilik ve eğitim kapasitelerinin geliştirilmesi de ajandamızın en önemli maddeleri arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.
2028 STRATEJİSİ: ALFA VE Z KUŞAĞI İLE YENİ İLETİŞİM
Gelecek dönem seçim stratejileri ve gençlerle iletişim konusundaki hedeflerini de paylaşan Ercan, "2028 seçim stratejimiz kapsamında Alfa ve Z kuşağı ile kurulacak iletişim modellerini masaya yatırdık. Genç kuşakla nasıl daha etkin bir bağ kurabileceğimizi tartışırken, bir yandan da dezenformasyonla mücadele konusundaki kararlılığımızı yineledik. Kadının her alanda güçlenmesi, Türkiye Yüzyılı'nın en sağlam sütunu olacaktır" diyerek yeni yol haritasını aktardı.
Detaylar geliyor...