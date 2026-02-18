AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan A Haber'de!

Türkiye'deki milyonlarca çalışan anneyi ve iş hayatına atılmak isteyen kadınları heyecanlandıran yeni dönem başlıyor. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, A Haber ekranlarında Arzu Fidanverdi'nin canlı yayın konuğu oluyor. Doğum izninden kadın istihdamına yönelik hazırlanan dev pakete kadar pek çok kritik düzenlemenin ilk kez detaylandırılacağı yayında, kadınların iş gücüne katılımını artıracak somut adımlar tek tek açıklanacak.

İşte AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN TARİHİ ADIM

Meclis'te tamamlanan Terörsüz Türkiye raporunun önemine dikkat çeken Tuba Işık Ercan, "Bu süreç, Türkiye ve Türkiye tarihi için başlı başına çok önemli bir dönüm noktasıdır. Komisyon üyelerimiz aylardır büyük bir titizlikle çalışıyor; her partiden kadın milletvekillerimizin bu rapora sunduğu katkıları çok değerli buluyorum. Tüm STK'ların ve birimlerin dinlenerek oluşturulduğu bu rapor, ülkemizin geleceği için güçlü bir zemin teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEHİT VE GAZİ AİLEMİZ İNCİNMEYECEK"

Raporun içeriği ve alınan kararların hassasiyeti konusunda net mesajlar veren Ercan, "Bu raporda şehitlerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir unsurun yer almayacağından ve kararların bu hassasiyetle alındığından kimsenin şüphesi olmasın. Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'un da ifade ettiği gibi, bu çalışma bir af mahiyetinde değildir. Bizim en büyük önceliğimiz, vatanı için canını ortaya koyanların ve onların emanetlerinin gönül huzurudur" sözleriyle sürecin kırmızı çizgilerini hatırlattı.

81 İLDE GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURULDU

AK Parti Kadın Kolları'nın saha çalışmalarına da değinen Ercan, "Yaz ayları boyunca 81 ilimizde şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın Terörsüz Türkiye ile ilgili mektuplarını bizzat ulaştırarak hem gönüllerini aldık hem de bu önemli süreci kendilerine ilk ağızdan anlattık. Kadın kolları olarak bu ziyaretlerimize ara vermeden devam edeceğiz" diyerek sahada yürüttükleri çalışmaları aktardı.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DAN TAM DESTEK

Süreçten en çok etkilenen bölgelerdeki annelerin ve ailelerin tepkilerini paylaşan Tuba Işık Ercan, "Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde terörden etkilenen annelerimizle ve ailelerimizle çok yakın bir temas halindeyiz. Halkımız bu süreçten ve huzur ortamından dolayı büyük bir memnuniyet içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın da mektubunda belirttiği gibi, hiçbir şehit annesinin veya gazi ailesinin aklında en ufak bir soru işareti kalmayacak şekilde bu süreci kararlılıkla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.